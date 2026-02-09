Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Отвлякоха македонския певец Даниел Каймакоски в Белград, полицията го спаси

9 Февруари, 2026 04:54, обновена 9 Февруари, 2026 04:09 844 1

  • певец-
  • даниел каймакоски-
  • белград-
  • полиция-
  • отвлечен

Похитителите искали 20 000 евро

Отвлякоха македонския певец Даниел Каймакоски в Белград, полицията го спаси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поп изпълнителят от Северна Македония Даниел Каймакоски е бил отвлечен в неделя пред нощен клуб с сръбската столица Белград, но по-късно е бил спасен от полицията, предаде NOVA.

Това съобщи регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на сръбските власти.

Двама заподозрени заплашили Каймакоски с нож и с огнестрелно оръжие в центъра на Белград, като го принудили да се качи в автомобил и му поискали пари. По-късно полицейски служители спрели колата край град Рума след преследване.

На Каймакоски е била оказана медицинска помощ за нараняванията, които са му били нанесени. Извършителите са избягали и все още са на свобода.

Прокуратурата в Белград е класифицирала случая като отвличане. От там заявиха, че разследването му продължава.

Според сръбски медии певецът е бил отвлечен, докато седял в автомобила си в развлекателния район Бетон Хала. Твърди се, че извършителите го завързали и му поискали 20 хиляди евро. При преследването автомобилът на похитителите се ударил в мантинела, след което те го изоставили и избягали пеша.

Каймакоски е популярен в бившето югославско пространство и е носител на наградата „MTV Best Adria Act“ за 2015 г.


Сърбия
  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    На славуца ората са биле. Сакали са да го пращат у космоса.

    05:13 09.02.2026