Древна мозайка със заклинание против уроки изненада археолози в Южна Турция

Древна мозайка със заклинание против уроки изненада археолози в Южна Турция

19 Март, 2026 11:42 629 7

Според изследователите мозайката е запазена почти в оригиналния си вид

Древна мозайка със заклинание против уроки изненада археолози в Южна Турция - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В древния град Сиедра в Южна Турция археолози откриха добре запазен мозаечен под, датиращ отпреди приблизително 1500 години. Тази необичайна находка, украсена с ярки орнаменти и гръцки надписи, изненада изследователите със зловещото си послание. Едно от посланията, според Ancient Origins, буквално гласи: „Нека завистливите се пръснат от завист“.

Древна мозайка със заклинание против уроки изненада археолози в Южна Турция
Снимка: Интернет

Сиедра е древен град на брега на Средиземно море, близо до Алания. Разкопките се провеждат под ръководството на доцент д-р Ертуг Ергюрер от университета „Алаадин Кейкубат“ и с участието на турското Министерство на културата и туризма.

По време на разкопките екипът от учени се натъкнал на мозайка, покриваща близо 15 квадратни метра на входа на голям жилищен комплекс. Според изследователите мозайката е запазена почти в оригиналния си вид именно защото входът на сградата е бил заровен с течение на времето.

„Надписът на централния панел съдържа приветствена фраза, подобна на „Използвайте го с радост“, докато друг надпис на южния панел изразява мисъл, която може да се тълкува като „Нека завистливите се пръснат от завист“, обясни Ергюрер.

Според археолозите подобни надписи не са били необичайни в късноантичните мозайки. Подобно смело твърдение е било вид „заклинание“ срещу уроки. Подобни послания са били смятани едновременно за хумористични и за вид талисман, с който собствениците са се опитвали да защитят домовете си от врагове.

Мозайката, открита в Сиедра, е украсявала входа на една от най-видните жилищни сгради в града. Въз основа на архитектурни и стилистични характеристики археолозите са установили, че триетажната структура с вътрешен двор е била в употреба от II до VII век сл. Хр. Тя е била многократно преустройвана и модернизирана, което показва високия статус на собствениците ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ами,

    4 1 Отговор
    Добре,че на територията на днешна Турция са живели много различни народи,имало е градове-държави,имало е империи,строяли са величествени сгради,градяли са култура,търговия и са имали просперитет,че от Османския период само джамии и нищо друго.Но поне част от днешните обитатели на тези територии са прогресивни хора и запазват и съхраняват всичко открито от археологията.Което им прави чест,не като фанатичните талибани който само рушат всичко преди тях и нищо не градят.

    12:03 19.03.2026

  • 3 ТИЯ ЗАКЛИНАНИЯ СА БИЛИ

    2 4 Отговор
    ЗА БЪЛГАРИТЕ

    Коментиран от #6

    12:04 19.03.2026

  • 4 Идън

    0 0 Отговор
    Завистта е грях - също както и подобни клетви.Те противоречат на Божиите закони.Има други начини против уроки и енергиини вампири.

    12:10 19.03.2026

  • 5 123

    1 1 Отговор
    СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ ,ЧЕ СА БУКВИТЕ СА ГРЪЦКИ

    12:13 19.03.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТИЯ ЗАКЛИНАНИЯ СА БИЛИ":

    "Ако в България се роди гений , то това ще бъде геният на завистта !!!"
    А кажете , че не е вярно .....от древността до наши дни и во веки веков !!!Амин ....

    12:16 19.03.2026

  • 7 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Аз съм Вальо ,много ми завиждат ,на рознообразния полов живот ,глух съм ,инсулт имам ..
    Това е за мен ,писано .!

    12:18 19.03.2026