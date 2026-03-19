Древна мозайка със заклинание против уроки изненада археолози в Южна Турция

В древния град Сиедра в Южна Турция археолози откриха добре запазен мозаечен под, датиращ отпреди приблизително 1500 години. Тази необичайна находка, украсена с ярки орнаменти и гръцки надписи, изненада изследователите със зловещото си послание. Едно от посланията, според Ancient Origins, буквално гласи: „Нека завистливите се пръснат от завист“.

Сиедра е древен град на брега на Средиземно море, близо до Алания. Разкопките се провеждат под ръководството на доцент д-р Ертуг Ергюрер от университета „Алаадин Кейкубат“ и с участието на турското Министерство на културата и туризма.

По време на разкопките екипът от учени се натъкнал на мозайка, покриваща близо 15 квадратни метра на входа на голям жилищен комплекс. Според изследователите мозайката е запазена почти в оригиналния си вид именно защото входът на сградата е бил заровен с течение на времето.

„Надписът на централния панел съдържа приветствена фраза, подобна на „Използвайте го с радост“, докато друг надпис на южния панел изразява мисъл, която може да се тълкува като „Нека завистливите се пръснат от завист“, обясни Ергюрер.

Според археолозите подобни надписи не са били необичайни в късноантичните мозайки. Подобно смело твърдение е било вид „заклинание“ срещу уроки. Подобни послания са били смятани едновременно за хумористични и за вид талисман, с който собствениците са се опитвали да защитят домовете си от врагове.

Мозайката, открита в Сиедра, е украсявала входа на една от най-видните жилищни сгради в града. Въз основа на архитектурни и стилистични характеристики археолозите са установили, че триетажната структура с вътрешен двор е била в употреба от II до VII век сл. Хр. Тя е била многократно преустройвана и модернизирана, което показва високия статус на собствениците ѝ.