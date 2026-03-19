Външно министерство събра дипломатическия елит на ифтар в Пловдив

Министърът на външните работи Надежда Нейнски беше домакин на официална вечеря - ифтар в Пловдив по повод свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Събитието събра ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани у нас, представители на държавните институции, както и висши духовници.
Градът под тепетата не е избран случайно за локация на събитието. В приветствието си министър Нейнски изтъкна, че Пловдив е ярък пример за културно и религиозно многообразие, в което различните общности не просто съжителстват, но и се развиват съвместно в дух на взаимно уважение. Домакин на вечерята стана арт-ресторант "Филипополис", който се помещава в историческата къща на хаджи Алеко Цветков в Стария град, като част от програмата включваше и разглеждане на местната експозиция с класическа българска живопис. Кметът на общината Костадин Димитров също уважи празничната вечеря.
Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи откри вечерята с празнична молитва на български и арабски език, давайки начало на храненето след края на дневния пост. Духовният водач подчерта пред гостите, че Пловдив е мястото, където "християни и мюсюлмани живеят най-добре заедно".
От името на дипломатическия корпус благодарност за жеста към мюсюлманската общност изрази посланикът на Мароко и доайен на чуждите мисии у нас Закия Ел Мидауи. Пловдивският митрополит Николай също се обърна към присъстващите, като припомни, че общата и най-важна цел пред вярващите от всички религии е "да се стремят да живеят в мир".
