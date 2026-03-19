Външно министерство събра дипломатическия елит на ифтар в Пловдив

19 Март, 2026 11:43 666 14

  • ифтар-
  • пловдив-
  • мвнр-
  • надежда нейнски-
  • ислям-
  • рамазан

Градът под тепетата не е избран случайно за локация на събитието

Външно министерство събра дипломатическия елит на ифтар в Пловдив - 1
Снимка: МВнР
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Надежда Нейнски беше домакин на официална вечеря - ифтар в Пловдив по повод свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Събитието събра ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани у нас, представители на държавните институции, както и висши духовници.

Градът под тепетата не е избран случайно за локация на събитието. В приветствието си министър Нейнски изтъкна, че Пловдив е ярък пример за културно и религиозно многообразие, в което различните общности не просто съжителстват, но и се развиват съвместно в дух на взаимно уважение. Домакин на вечерята стана арт-ресторант "Филипополис", който се помещава в историческата къща на хаджи Алеко Цветков в Стария град, като част от програмата включваше и разглеждане на местната експозиция с класическа българска живопис. Кметът на общината Костадин Димитров също уважи празничната вечеря.

Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи откри вечерята с празнична молитва на български и арабски език, давайки начало на храненето след края на дневния пост. Духовният водач подчерта пред гостите, че Пловдив е мястото, където "християни и мюсюлмани живеят най-добре заедно".

От името на дипломатическия корпус благодарност за жеста към мюсюлманската общност изрази посланикът на Мароко и доайен на чуждите мисии у нас Закия Ел Мидауи. Пловдивският митрополит Николай също се обърна към присъстващите, като припомни, че общата и най-важна цел пред вярващите от всички религии е "да се стремят да живеят в мир".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    9 2 Отговор
    Не в пловдив, а във Филибе!

    11:44 19.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    От нашата територия убиват децата на мюсюлманите.

    11:46 19.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Каква наглост на Надежда.Пусна американски самолети да ги убиват а им прави вечеря.

    Коментиран от #5

    11:47 19.03.2026

  • 4 Пир по време на чума

    13 1 Отговор
    Всичко си наредила натка патка, само вечеринки с ядене и пиене за наша сметка не трябваше да изпусне.

    11:48 19.03.2026

  • 5 Ама честно

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Досаден си. Даже си банален вече.

    11:48 19.03.2026

  • 6 Дзак

    9 0 Отговор
    Ще участват ли в сухопътната операция?

    11:48 19.03.2026

  • 7 Де6или, повече от 80%.

    10 1 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българите, щом позволиха тази доказано корумпирана и осъдена жена по две дела,да стане министър отново.

    11:50 19.03.2026

  • 8 Дориана

    3 5 Отговор
    Да, точно така трябва да се уважава всяка религия и начина на живот на всички етнически групи за да живеят в мир Ако това бяха направили Тръмп и Израел , ако не искаха неистово да свалят режимите в Ислямските държави като Афганистан, Ирак, Сирия, Иран , ако не искаха неистово да променят техния начин на живот сега нямаше да има Световна война, хиляди убити и разбити съдби и икономическа криза. Те трябва да понесат отговорността.

    Коментиран от #11

    11:54 19.03.2026

  • 9 Дедо

    10 0 Отговор
    Абе по време на две войни едновременно, да събереш всички посланици и религиозни лидери в една кръчма не е най добрата идея.

    11:55 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 2234

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Дорианче, интересно за Великден министара правили го същото.

    12:05 19.03.2026

  • 12 гост

    4 1 Отговор
    Уважаеми български мюсюлмани ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Наближава 19 април! Мислете за кого гласувате! Вашата партия ДъПъСъ отдавна не е ваша от както ЕНИЧАРИТЕ я узурпираха! Погледнете листите! От 31 избирателни района ЕНИЧАРИТЕ Делян, Йордан, Станислав, Искра, Стефка и т.н. СА НАЧЕЛО В 17! В останалите 14 начело са "ваши" хора яко притиснати от Пеевски с компромати! Но порк, йок домуз! Още веднъж честит празник!

    12:09 19.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Честит Рамазан

    1 0 Отговор
    на всички наши съграждани- мюсюлмани!

    Да са здрави и успешни и благодат за семействата им!

    12:26 19.03.2026

