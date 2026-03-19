Филип Павич от Байерн Мюнхен – новата тийн сензация на Шампионската лига

19 Март, 2026 11:36 639 0

Футболистът дебютира на 16 години и 58 дни

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият защитник на Байерн Мюнхен - Филип Павич, вписа името си със златни букви в историята на Шампионската лига. Само на 16 години и 58 дни, Павич се появи на терена като резерва в 72-ата минута на двубоя срещу Аталанта, когато баварците вече водеха убедително с 4:0. Това историческо събитие се случи по време на осминафиналния сблъсък, завършил с категорична победа 4:1 за германския гранд.

УЕФА официално потвърди, че Павич е първият футболист, роден през 2010 година, който участва в мач от най-престижния европейски клубен турнир. Освен това, талантливият бранител се нареди на трето място сред най-младите дебютанти в историята на Шампионската лига, измествайки Ламин Ямал от Барселона от челната тройка. Пред него остават единствено Макс Дауман от Арсенал, който дебютира на 15 години, и Юсуфа Мукоко, появил се на терена на 16 години и 18 дни.

В същия мач своя дебют за Байерн направи и 18-годишният Дениз Офли, който замени дефанзивния халф Александър Павлович, добавяйки още един щрих към вечерта на младите надежди.

До този момент рекордът за най-млад играч на Байерн в Шампионската лига принадлежеше на Паул Ванер, който през 2022 година се появи на терена срещу Виктория Пилзен на 16 години и 9 месеца.


