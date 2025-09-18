Новини
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

18 Септември, 2025 07:16 720 12

Разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна

Снимка: БГНЕС
Районната прокуратура във Варна ще поиска постоянен арест за сина на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.

Срещу него са повдигнати две обвинения – за отглеждане и държане на марихуана без разрешително.

31-годишният Николай Маджаров беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.


  • 1 Иван

    17 1 Отговор
    да бе, постоянен арест, друг път. Да се обзаложим. Това да не е кмета на Варна. Това е прокурорски син.

    07:19 18.09.2025

  • 2 А ве Ко стана с...

    17 0 Отговор
    ...другият Прокурорски син...?!
    Излезе ли от нелегалност,или отдавна си пие уискинцето на плажа на Бахамските острови,а нашите органи на реда,дори забравиха и да го търсят...?!

    Коментиран от #8

    07:23 18.09.2025

  • 3 Никой

    6 0 Отговор
    Това е глупаво - да пушиш марихуана - организмът ни не е привикнал на такива субстанции. Глезено възпитание - но то е невъзможно да спреш едно дете по същество - подражават си.

    07:23 18.09.2025

  • 4 Тити

    11 0 Отговор
    Ще полежи седмица две и ще го пуснат така стоят нещата у нас с правосъдието

    07:24 18.09.2025

  • 5 ЧУДЯ СЕ

    15 0 Отговор
    Има ли прокурорски син, който да не е бандит.

    07:27 18.09.2025

  • 6 На мама то бе

    17 0 Отговор
    "за отглеждане и държане на марихуана без разрешително." Значи хващат го с 50кг и не го обвиняват в разпространение на марихуана, а само в притежание. Ма на мама доброто дете бе

    07:32 18.09.2025

  • 7 ООрана държава

    14 0 Отговор
    А мама кога ще бъде дисциплинарно уволнена?

    Коментиран от #10

    07:39 18.09.2025

  • 8 Стеф

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ве Ко стана с...":

    Ами не, на Бахамите в Черноморец си го пиеше, но прескъпите ни полицаи отказаха, да го задържат!

    07:43 18.09.2025

  • 9 Механик

    10 0 Отговор
    Няма страшно. След годинка-две "трудни дела" ще го търсим и него при другия прокурорски син.
    Упражнението вече е оттренирано.

    07:49 18.09.2025

  • 11 факуса

    10 0 Отговор
    на хора с проби от фалшви тестове книжки коли отнемат и в арест влизат а тоз доказно хванат с марихуана,само арест

    07:54 18.09.2025

  • 12 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Каква медицинска диагноза ще следва да очаква обществеността - и последвали смехотворни показни действия с бастуни, патерици, инвалидни колички, носилки...
    Повтаряемостта не пречи използването на целият реквизит от Цирка, използван за създаването на някакво съчувствие към ,, горките невинни, неоснователно набедени и преследвани" от Лошите ... - които и да са те ! И следва питането - след колко време цялата история ще се покрие / отново, по познати схеми/, ще отшуми - без последствия, и ще потъне в дебрите на Правосъдното БЛАТО, корупция и зависимости ?!

    08:39 18.09.2025