Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

Районната прокуратура във Варна ще поиска постоянен арест за сина на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.
Срещу него са повдигнати две обвинения – за отглеждане и държане на марихуана без разрешително.
31-годишният Николай Маджаров беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, като той е следен продължително време от антимафиотите.
По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването беше прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.
1 Иван
07:19 18.09.2025
2 А ве Ко стана с...
Излезе ли от нелегалност,или отдавна си пие уискинцето на плажа на Бахамските острови,а нашите органи на реда,дори забравиха и да го търсят...?!
Коментиран от #8
07:23 18.09.2025
3 Никой
07:23 18.09.2025
4 Тити
07:24 18.09.2025
5 ЧУДЯ СЕ
07:27 18.09.2025
6 На мама то бе
07:32 18.09.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #10
07:39 18.09.2025
8 Стеф
До коментар #2 от "А ве Ко стана с...":Ами не, на Бахамите в Черноморец си го пиеше, но прескъпите ни полицаи отказаха, да го задържат!
07:43 18.09.2025
9 Механик
Упражнението вече е оттренирано.
07:49 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 факуса
07:54 18.09.2025
12 Стара чанта
Повтаряемостта не пречи използването на целият реквизит от Цирка, използван за създаването на някакво съчувствие към ,, горките невинни, неоснователно набедени и преследвани" от Лошите ... - които и да са те ! И следва питането - след колко време цялата история ще се покрие / отново, по познати схеми/, ще отшуми - без последствия, и ще потъне в дебрите на Правосъдното БЛАТО, корупция и зависимости ?!
08:39 18.09.2025