Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Синът на евродепутата Радан Кънев - 17-годишният Борис Кънев е задържан с марихуана.
Тази нощ патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка, научи БНТ. При обиск в момчето е открита марихуана.
Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента, информира БНТ.
В непълнолетния е открита и машинка за цигари.
1 Гост
13:33 15.11.2025
2 Верно ли бе
13:33 15.11.2025
3 Рада Лайкова
Коментиран от #9, #17
13:34 15.11.2025
4 ООрана държава
13:35 15.11.2025
5 Значи
13:35 15.11.2025
6 Анонимен
13:36 15.11.2025
7 МВР служител
13:36 15.11.2025
8 Фейк на часа
Коментиран от #25, #35
13:36 15.11.2025
9 очевидната връзка
До коментар #3 от "Рада Лайкова":Мда, а Сю го е заловил.
Коментиран от #37
13:37 15.11.2025
10 665
13:37 15.11.2025
11 Въпрос
13:37 15.11.2025
12 За марихуаната-ОК...!
Тва пък,кво беше...-
,,В непълнолетния е открита и машинка за цигари."...🤣😂🤣😂😝😂🤣?!?!
Коментиран от #26
13:38 15.11.2025
13 А на бас,че...
13:38 15.11.2025
14 Ин друг
Коментиран от #23
13:39 15.11.2025
15 Бръм
Коментиран от #20
13:39 15.11.2025
16 Така де
13:39 15.11.2025
17 Лайка Радова
До коментар #3 от "Рада Лайкова":И отгоре на това-Путин го е научил да пуши марихуана,тайно от строгият и принципен баща...!
Коментиран от #42
13:40 15.11.2025
18 ШЕФА
13:40 15.11.2025
19 ...не било пудра захар!
13:41 15.11.2025
20 Зависи на кой?!
До коментар #15 от "Бръм":Ако е на нЕкво си сигане-вИднагЪ...!
Ама на синчетУ на РЪданчоУ...има да чакаш...😉!
13:42 15.11.2025
21 Дам
13:42 15.11.2025
22 Пенчо
13:43 15.11.2025
23 Ама тя щот...,,опозицията"...
До коментар #14 от "Ин друг":...- бистра,като сълза...😉?!
13:44 15.11.2025
24 000
Коментиран от #38
13:45 15.11.2025
25 Ама не
До коментар #8 от "Фейк на часа":Не е добре за обществото ,а марихуаната не трябва да се декриминализира ,защото води до по силни боклуци ,виждаш какво става по пътищата ,а конкретно за сина ако забеляза е непълнолетен.В някои държави има такива магазини,но се пуши само там.А в други държави няма.Дилърите я смесват и с друга дрога за да привикнат по бързо ,защото им трябват клиенти.Не подценявай изобщо случая.Пепейците може и да ревнат в защита на марихуанчетата ,защото целта им е деградация и беззаконие когато им отърва.
13:47 15.11.2025
26 Инспектор Стрезов!
До коментар #12 от "За марихуаната-ОК...!":Саде да добавя...-
,,В непълнолетния бе открита и машинка за ...- епилиране на интимни части
."..😝?!?!
13:47 15.11.2025
27 Непълнолетни почват с марихуана,
Татко Радан да пести парички, да има да плаща!
13:50 15.11.2025
28 ДС внуче
13:52 15.11.2025
29 Боклуците на Боклука
13:53 15.11.2025
30 665
След полунощ не се разхождаш с трева по джобовете.
Коментиран от #34, #48
13:54 15.11.2025
31 Браво
13:56 15.11.2025
32 az СВО Победа 80
1. Това е руска хибридна атака! 🤣🤣🤣
Путин е виновен, заснет е от видеокамери как се отдалечава, след като е поставил марихуаната в джоба на невинната жертва от рода на дълбоките гърла! 🤣🤣🤣
2. Това е руска хибридна атака срещу свободата, срещу демокрацията, срещу евроатлантизма, срещу ЕС, срещу европарламента, срещу евродепутатите и не на последно място срещу ЛГБТ!
3. Очаквам заклеймяващи Москва декларации срещу гнусната руска провокация в малките часове на деня в центъра на София от правителството и от европарламента и спешен нов пакет антируски санкции! 🤣🤣🤣
13:57 15.11.2025
33 Бъдеще
13:59 15.11.2025
34 Хъм...,така ли...?!
До коментар #30 от "665":Сега разбирам,че ...,,не съм бил ... ,,цивилизован"...?!
Щото и грам-дори,не съм употребявал марихуана...,а и нямам никакво намерение да го правя...?!?!
14:01 15.11.2025
35 Разбирач
До коментар #8 от "Фейк на часа":Да се тровиш с марихуана е като да се тровиш с планински въздух.И.иот...
14:02 15.11.2025
36 Синът по стъпките на баща си
Отидете тази вечер след полунощ в нощните клубове особено в Студентски град и ще видите истината която тези които трябва не я виждат. Дали не получават нещо под масата. Лично вие какво мислите.
14:03 15.11.2025
37 Не ,,Сю- го е заловил"...!
До коментар #9 от "очевидната връзка":А ,,сИ дзън"...го е заловил...!
Щото Той е нашата...,, Чиста Съвест"...😝😝😝!
Коментиран от #46
14:05 15.11.2025
38 Ами
До коментар #24 от "000":ако някой му е сложил нарочно в джоба. Какво правим?
14:05 15.11.2025
39 Перо
14:09 15.11.2025
40 Неинформиран гъбар
Коментиран от #43
14:09 15.11.2025
41 Кое не е така ?!
Пушенето на канабис не е похвално, никак даже, но според практиката на съда в София, ако съм прав за фактическата обстановка, би било малозначителен случай.
Няма да коментирам децата на колко депутати от ГЕРБ и ДПС например са наркомани.
Няма да коментирам и колко депутати са наркомани. Писано е достатъчно. Няма и да коментирам, че употребата на канабис е редно да се декриминализира, а производството е редно да бъде държавен монопол. Има състав за употребата на наркотици, за да се създават такива медийни “бомби”. Иначе, сам по себе си е непотребен.
Обаче, да си знаете, тревата е вредна за вашето здраве и прекомерната й употреба може да доведе до психиатрични заболявания. Но същото е и с алкохола.
14:12 15.11.2025
42 Само Путин ти е в главата
До коментар #17 от "Лайка Радова":И еротичните ти сънища също са с него.
Мъж си все пак. Не се излагай.
Коментиран от #47
14:13 15.11.2025
43 Не си наясно
До коментар #40 от "Неинформиран гъбар":с политиката. Пиши си тук и не се опитвай да мислиш.
14:15 15.11.2025
44 Педераствал е някъде Боби Кънев пак
14:16 15.11.2025
45 Уса
Коментиран от #53
14:17 15.11.2025
46 плод-зеленчук
До коментар #37 от "Не ,,Сю- го е заловил"...!":Морал нямате, нямате и съвест!😝😝😝
14:21 15.11.2025
47 Не се излагай...?!
До коментар #42 от "Само Путин ти е в главата":Смятах те за...умен мъж,все пак...?!
За ,,ИРОНИЯ"-не си ли чел...,или поне...-чувал...?!
Явно,съм ти надценил IQ-то...
14:24 15.11.2025
48 Само че
До коментар #30 от "665":Нищо подобно !Декриминализирана е само за медицински цели в някои държави от "цивилизования" свят ,а за развлечение и мед.цели в Канада и Уругвай.Изцяло е декриминализирана в Русия ,Словения ,Украйна ,Ямайка.
14:25 15.11.2025
50 1111
14:29 15.11.2025
51 Асен
14:34 15.11.2025
52 Бай той Толстой
14:34 15.11.2025
53 Бай той Толстой
До коментар #45 от "Уса":Така ли му викат вече?☺️Аз му викам кавал
14:35 15.11.2025