15 Ноември, 2025 13:31 1 530 53

Бащата е повикан в районното

Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът на евродепутата Радан Кънев - 17-годишният Борис Кънев е задържан с марихуана.

Тази нощ патрул на 6-то Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка, научи БНТ. При обиск в момчето е открита марихуана.

Младежът е отведен в столичното 6-то районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента, информира БНТ.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    51 5 Отговор
    Това е негова европейска ценност.

    13:33 15.11.2025

  • 2 Верно ли бе

    59 7 Отговор
    Същия боклук като баща му, Рада Дълбоката.

    13:33 15.11.2025

  • 3 Рада Лайкова

    37 8 Отговор
    Путин го е натопил.

    Коментиран от #9, #17

    13:34 15.11.2025

  • 4 ООрана държава

    41 4 Отговор
    Цялата рода са сбъркани

    13:35 15.11.2025

  • 5 Значи

    27 4 Отговор
    Да подаде овставка.

    13:35 15.11.2025

  • 6 Анонимен

    28 3 Отговор
    Аз мислех че Радан е женска

    13:36 15.11.2025

  • 7 МВР служител

    34 5 Отговор
    Едно време, в края на 90те, не даваха да пипаме дъщерята на Надежда Нейнски, защото е наркоманка пушеха на сто метра от министерството на вътрешните работи в апартамента

    13:36 15.11.2025

  • 8 Фейк на часа

    31 4 Отговор
    За пръв път разбирам, че г-жа Радан Кънев имала син. Кънев ми е един от най-антипатичните личности в България, но арестуването на някого за пушене на марихуана е нелепо в тези времена. Тази дрога е декриминализирана в много държави, нека такива като синчето на Кънев да се тровят, още по-добре за обществото.

    Коментиран от #25, #35

    13:36 15.11.2025

  • 9 очевидната връзка

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рада Лайкова":

    Мда, а Сю го е заловил.

    Коментиран от #37

    13:37 15.11.2025

  • 10 665

    21 0 Отговор
    Пеевски му я е подхвърлил!

    13:37 15.11.2025

  • 11 Въпрос

    32 3 Отговор
    А Бойко дъщерята с далаверата в Панчарево кога ще я викнат на проверка?

    13:37 15.11.2025

  • 12 За марихуаната-ОК...!

    17 0 Отговор
    НО!
    Тва пък,кво беше...-
    ,,В непълнолетния е открита и машинка за цигари."...🤣😂🤣😂😝😂🤣?!?!

    Коментиран от #26

    13:38 15.11.2025

  • 13 А на бас,че...

    20 0 Отговор
    Ще се окаже противогрипен чай от мащерка, машинката за цигари я е намерил в парка и иска да я върне на някой батко,понеже е съвестно детето,след месец нито доказателства,нито производство ще има, а в добрия случай, ще осъди и държавата.

    13:38 15.11.2025

  • 14 Ин друг

    22 6 Отговор
    Е,и? Това ли е голямата новина, защото е от опозицията?За беззаконията на тиквата и Шиши не пишете!

    Коментиран от #23

    13:39 15.11.2025

  • 15 Бръм

    14 1 Отговор
    Ако караш кола на мариху и ти взимат колата.

    Коментиран от #20

    13:39 15.11.2025

  • 16 Така де

    7 0 Отговор
    Е слага си филтри,да не личи,а баща му да го превъзпитава с Макаренко!

    13:39 15.11.2025

  • 17 Лайка Радова

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рада Лайкова":

    И отгоре на това-Путин го е научил да пуши марихуана,тайно от строгият и принципен баща...!

    Коментиран от #42

    13:40 15.11.2025

  • 18 ШЕФА

    16 2 Отговор
    Бащата виден столичен и европейски пе..... сина нарко...... страхотна фамилия,макар че му е простено на момчето като знае какъв е баща му не може да го преживее.На такива фамилии трябва незабавно да се отнема българското гражданство за да не позорят България.

    13:40 15.11.2025

  • 19 ...не било пудра захар!

    15 0 Отговор
    ...Радане,защо кашляш?

    13:41 15.11.2025

  • 20 Зависи на кой?!

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бръм":

    Ако е на нЕкво си сигане-вИднагЪ...!
    Ама на синчетУ на РЪданчоУ...има да чакаш...😉!

    13:42 15.11.2025

  • 21 Дам

    10 1 Отговор
    Щом съобщават за марихуана, поне две кила кока е носил

    13:42 15.11.2025

  • 22 Пенчо

    5 0 Отговор
    Пак ли?

    13:43 15.11.2025

  • 23 Ама тя щот...,,опозицията"...

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ин друг":

    ...- бистра,като сълза...😉?!

    13:44 15.11.2025

  • 24 000

    6 0 Отговор
    Нима сина на либерала Кънев е наркоман?

    Коментиран от #38

    13:45 15.11.2025

  • 25 Ама не

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк на часа":

    Не е добре за обществото ,а марихуаната не трябва да се декриминализира ,защото води до по силни боклуци ,виждаш какво става по пътищата ,а конкретно за сина ако забеляза е непълнолетен.В някои държави има такива магазини,но се пуши само там.А в други държави няма.Дилърите я смесват и с друга дрога за да привикнат по бързо ,защото им трябват клиенти.Не подценявай изобщо случая.Пепейците може и да ревнат в защита на марихуанчетата ,защото целта им е деградация и беззаконие когато им отърва.

    13:47 15.11.2025

  • 26 Инспектор Стрезов!

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "За марихуаната-ОК...!":

    Саде да добавя...-
    ,,В непълнолетния бе открита и машинка за ...- епилиране на интимни части
    ."..😝?!?!

    13:47 15.11.2025

  • 27 Непълнолетни почват с марихуана,

    8 1 Отговор
    като пораснат минават на по дизайнерски дроги!

    Татко Радан да пести парички, да има да плаща!

    13:50 15.11.2025

  • 28 ДС внуче

    9 3 Отговор
    А дядото на детето не беше ли бивш агент на ДС?

    13:52 15.11.2025

  • 29 Боклуците на Боклука

    5 3 Отговор
    Затвор за този боклук и помияр

    13:53 15.11.2025

  • 30 665

    4 3 Отговор
    Принципно марихуаната е легална в цивилизования свят, но това не оправдава глупавия син на Рада.
    След полунощ не се разхождаш с трева по джобовете.

    Коментиран от #34, #48

    13:54 15.11.2025

  • 31 Браво

    5 0 Отговор
    Сега секретарката на Хрисно - Надка пак ли щу блокира плащавия на ЕС към България, за незаконното задържане на сина на Рада дълбоката

    13:56 15.11.2025

  • 32 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор
    Накратко:

    1. Това е руска хибридна атака! 🤣🤣🤣
    Путин е виновен, заснет е от видеокамери как се отдалечава, след като е поставил марихуаната в джоба на невинната жертва от рода на дълбоките гърла! 🤣🤣🤣

    2. Това е руска хибридна атака срещу свободата, срещу демокрацията, срещу евроатлантизма, срещу ЕС, срещу европарламента, срещу евродепутатите и не на последно място срещу ЛГБТ!

    3. Очаквам заклеймяващи Москва декларации срещу гнусната руска провокация в малките часове на деня в центъра на София от правителството и от европарламента и спешен нов пакет антируски санкции! 🤣🤣🤣

    13:57 15.11.2025

  • 33 Бъдеще

    8 2 Отговор
    Бащата гей, сина наркоман... евроценности

    13:59 15.11.2025

  • 34 Хъм...,така ли...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    Сега разбирам,че ...,,не съм бил ... ,,цивилизован"...?!
    Щото и грам-дори,не съм употребявал марихуана...,а и нямам никакво намерение да го правя...?!?!

    14:01 15.11.2025

  • 35 Разбирач

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк на часа":

    Да се тровиш с марихуана е като да се тровиш с планински въздух.И.иот...

    14:02 15.11.2025

  • 36 Синът по стъпките на баща си

    4 0 Отговор
    Еврохейските ценности ще ни занулят..
    Отидете тази вечер след полунощ в нощните клубове особено в Студентски град и ще видите истината която тези които трябва не я виждат. Дали не получават нещо под масата. Лично вие какво мислите.

    14:03 15.11.2025

  • 37 Не ,,Сю- го е заловил"...!

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "очевидната връзка":

    А ,,сИ дзън"...го е заловил...!
    Щото Той е нашата...,, Чиста Съвест"...😝😝😝!

    Коментиран от #46

    14:05 15.11.2025

  • 38 Ами

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "000":

    ако някой му е сложил нарочно в джоба. Какво правим?

    14:05 15.11.2025

  • 39 Перо

    3 0 Отговор
    Тоя нали не е хетеросексуален, какво дете, какви 5 лв. Сигурно има нещо друго!

    14:09 15.11.2025

  • 40 Неинформиран гъбар

    3 0 Отговор
    Абе КОЙ беше този Радан Кънефф бре???

    Коментиран от #43

    14:09 15.11.2025

  • 41 Кое не е така ?!

    0 3 Отговор
    По случая с Радан Кънев и задържането на сина му е редно да отбележим няколко дребни детайли. Очевидно момчето е хванато с една цигара - за лична употреба. Ако беше с количество за разпространение, представяте ли си какво щеше да бъде? Ама не, той имал машинка за цигари. Страшно престъпление е да имаш машинка за свиване на цигари! Уникално!
    Пушенето на канабис не е похвално, никак даже, но според практиката на съда в София, ако съм прав за фактическата обстановка, би било малозначителен случай.
    Няма да коментирам децата на колко депутати от ГЕРБ и ДПС например са наркомани.
    Няма да коментирам и колко депутати са наркомани. Писано е достатъчно. Няма и да коментирам, че употребата на канабис е редно да се декриминализира, а производството е редно да бъде държавен монопол. Има състав за употребата на наркотици, за да се създават такива медийни “бомби”. Иначе, сам по себе си е непотребен.
    Обаче, да си знаете, тревата е вредна за вашето здраве и прекомерната й употреба може да доведе до психиатрични заболявания. Но същото е и с алкохола.

    14:12 15.11.2025

  • 42 Само Путин ти е в главата

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лайка Радова":

    И еротичните ти сънища също са с него.
    Мъж си все пак. Не се излагай.

    Коментиран от #47

    14:13 15.11.2025

  • 43 Не си наясно

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Неинформиран гъбар":

    с политиката. Пиши си тук и не се опитвай да мислиш.

    14:15 15.11.2025

  • 44 Педераствал е някъде Боби Кънев пак

    0 0 Отговор
    Синът на евродепутата Радан Кънев

    14:16 15.11.2025

  • 45 Уса

    3 0 Отговор
    Бащичко одрал му кожата обикаля по нощите и прави бизнес

    Коментиран от #53

    14:17 15.11.2025

  • 46 плод-зеленчук

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не ,,Сю- го е заловил"...!":

    Морал нямате, нямате и съвест!😝😝😝

    14:21 15.11.2025

  • 47 Не се излагай...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Само Путин ти е в главата":

    Смятах те за...умен мъж,все пак...?!
    За ,,ИРОНИЯ"-не си ли чел...,или поне...-чувал...?!
    Явно,съм ти надценил IQ-то...

    14:24 15.11.2025

  • 48 Само че

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    Нищо подобно !Декриминализирана е само за медицински цели в някои държави от "цивилизования" свят ,а за развлечение и мед.цели в Канада и Уругвай.Изцяло е декриминализирана в Русия ,Словения ,Украйна ,Ямайка.

    14:25 15.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 1111

    0 0 Отговор
    Всички на оръжие

    14:29 15.11.2025

  • 51 Асен

    0 0 Отговор
    То да беше само той в днешно време това е масово явление сред младите.

    14:34 15.11.2025

  • 52 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Скоро ще го хванат и с перо в з...Ка.Крушата не пада.....

    14:34 15.11.2025

  • 53 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Уса":

    Така ли му викат вече?☺️Аз му викам кавал

    14:35 15.11.2025