Митничари откриха недекларирани близо 100 000 евро в шофьорската кабина

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха недекларирани близо 100 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.
На 16.09.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва стока от Нидерландия през България за Турция.
След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват пакети с еврови банкноти, укрити в шофьорската кабина във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло. Установени са 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.
От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 10 000 000 лева (5 112 918,81 евро) .
1 Силиций
Коментиран от #12
11:06 18.09.2025
2 Директора👨✈️
Дали са били 100 000 хил. или са били 1 000 000 млн. ...
Една нула, голяма работа, къде отишла, къде не отишла хахаха
11:07 18.09.2025
3 Мнение
11:09 18.09.2025
4 Добре е
11:10 18.09.2025
5 Направете
11:13 18.09.2025
6 Това е
11:20 18.09.2025
7 Кунчо
11:34 18.09.2025
8 Солунска митница
11:36 18.09.2025
9 Мими
11:38 18.09.2025
10 Анонимен
11:53 18.09.2025
11 Факт
11:54 18.09.2025
12 По традиция от векове
До коментар #1 от "Силиций":из БГ планини хайдути са обирали търговците.Няма принципна промяна .
12:24 18.09.2025