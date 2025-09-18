Новини
Митничари откриха недекларирани близо 100 000 евро в шофьорската кабина

18 Септември, 2025 10:57 935 12

По случая е образувано досъдебно производство

Митничари откриха недекларирани близо 100 000 евро в шофьорската кабина - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха недекларирани близо 100 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 16.09.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва стока от Нидерландия през България за Турция.

След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват пакети с еврови банкноти, укрити в шофьорската кабина във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло. Установени са 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 10 000 000 лева (5 112 918,81 евро) .


