Задържаха недекларирани близо 160 000 евро на МП Капитан Андреево

26 Септември, 2025 15:18 375 1

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха недекларирани 159 480 евро с левова равностойност 311 915,77 лева при две отделни проверки на товарни автомобили, излизащи от страната.

При един от случаите на 22.09.2025 г. вечерта на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Водачът – турски гражданин, декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания. След извършен анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентген. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в шофьорската кабина зад тапицерията на задната стена укрити еврови банкноти. Установени са 109 480 евро с левова равностойност 214 124.27 лева.

При другия случай на 17.09.2025 г. са открити недекларирани 50 000 евро с левова равностойност 97 791.50 лева. Валутата е била укрита в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация, превозващ стока от Франция през България и Турция за Грузия.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.


  • 1 това са част от торбите на Бойко

    0 1 Отговор
    за магистралите. Послушал е какво му каза Президента :)

    15:23 26.09.2025