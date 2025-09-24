Задържаха голямо количество контрабандни цигари за над 820 000 лева на МП Капитан Андреево

Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.
На 21.09.2025 г. в 02:36 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.
При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева ( 421 708,43 евро).
Тютюневите изделия и товарния автомобил са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
