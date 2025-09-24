Новини
Задържаха голямо количество контрабандни цигари за над 820 000 лева на МП Капитан Андреево

24 Септември, 2025 11:55 472 3

  • контрабандни цигари-
  • мп капитан андреево

При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари

Задържаха голямо количество контрабандни цигари за над 820 000 лева на МП Капитан Андреево - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 21.09.2025 г. в 02:36 часа на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

При последвалия физически контрол, в средната част, в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева ( 421 708,43 евро).

Тютюневите изделия и товарния автомобил са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #3

    12:06 24.09.2025

  • 2 😂😂😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Велик е исляма. Като знам какви некадърници са митничарите, сто процента някой фес им е свирнал че стоката е в този камион. Докато тези некадърници са тарашили завалията, в сунатохата5 тира пълни догоре с цигари са минали безпроблемно границата

    12:07 24.09.2025

  • 3 Акушерката

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Малко съм те тръшкала в мивката, през първите два дни от жалкия ти живот.

    12:08 24.09.2025