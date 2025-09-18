Новини
Постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана

18 Септември, 2025 13:54

Маджаров има криминално досие - за грабеж и съпротива на органите на реда

Мария Атанасова

Съдът във Варна взе мярка "задържане под стража" за прокурорския син Николай Маджаров на 31 г., хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка.

На 18 септември съдът във Варна разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на Николай Маджаров. Той е син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова.

Мъжът е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са „съществени“.

Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев.

Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.

Докато прокуратурата настоява за постоянен арест, защитата поиска по-лека мярка - домашен арест, парична гаранция или подписка.

Самият Маджаров заяви: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Диагноза

    13 0 Отговор
    Всички синове на прокурори, един дол дренки.

    13:57 18.09.2025

  • 2 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    14 1 Отговор
    Ей такива отпадъци като този са и в съдебна система и прокуратура и полиция. Размножавайки се, те създават себеподобни отпадъци, а вие продължавайте да им плащате данъци и да им гласувате.

    Коментиран от #4

    13:58 18.09.2025

  • 3 А тъй нааааа

    10 1 Отговор
    Бащата сега колко пари е "заработил", ще трябва да ги даде да отърве добичето. За парите у село викат "От дето дошле, там отишле". Амин.

    13:59 18.09.2025

  • 4 Любопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел":

    Бате Венци, я кажи точния резултат в следващия мач на Славия?

    Коментиран от #5

    14:01 18.09.2025

  • 5 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Това е извън темата момко млади но , чакай да видя с кого играем - а Берое на село в Овча Купел на Шаламнов Стейдиъм. Твърдо единица 2 на 0.

    14:03 18.09.2025

  • 6 Никой

    3 0 Отговор
    Марихуаната е вредна - доказано.

    Един съученик почна и сега е - просто като без глава.

    Вредна е - и е доказано - че не е хубаво това.

    Алкохолът е също вреден - ракийка и - накрая - дедовиявиждаш - двойно.

    14:09 18.09.2025

  • 7 задържан с 50 кг марихуана

    1 0 Отговор
    Тва го пропускам. Друго искам да споделя. Бях в Македония миналата седмица и с очите си видях сеитбата на 13000 декара канабис там. Законни насаждения. Включително и от американски и канадски фирми. Ей това искам политиците и службите ни да коментират. Тази годишната реколта в Македония е на стойност 3,1 милиарда....

    14:12 18.09.2025

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Майчето уволниха ли го дисциплинарно?

    14:15 18.09.2025

  • 9 Вие сте бунаци

    2 0 Отговор
    Тези 50 кг марихуана са за баща му и приятели.Как са се осмелили да го арестуват?С какво ще черпи приятелите сега дъртия?

    14:16 18.09.2025

  • 10 Уса

    1 0 Отговор
    Децата на кожодерите се ориентират много добре в живота с помощ от родителите,направо към най-лесното и печелившото

    14:16 18.09.2025

  • 11 Тоя на снимката

    0 0 Отговор
    Прокурорски син или руски военен са арестували!?

    14:20 18.09.2025