Трима души са открити застреляни в кола край София

Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София, съобщи бТВ.
47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.
Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.
Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.
1 Казанската афера
17:36 19.09.2025
2 Гост
Коментиран от #14, #74
17:37 19.09.2025
3 Стабилна и сигурна държава сме
може и приятел да загледа вече не като бизнес партнъор
17:37 19.09.2025
4 ВКК 567
Коментиран от #69
17:39 19.09.2025
5 Макробиолог
Коментиран от #26, #58, #70, #71
17:40 19.09.2025
6 Дедо
17:40 19.09.2025
7 За ходещите не за охраняваните
предстои от лошо по-лошо
въпроса е кога ония охраняваните ще го разберът и те или ще го усетят
Коментиран от #65
17:41 19.09.2025
8 НЯКОЙГЕЙ ГИ Е
17:42 19.09.2025
9 зрител
17:43 19.09.2025
10 Сталин
Коментиран от #51
17:43 19.09.2025
11 Пузо, Хармон, Пиледжи
още от преди 1989 г. гражданите на българия станаха големи фенове на Кръстникът, после нн ГуудФеллас, Готти и т.н. ...
17:44 19.09.2025
12 мдааа
17:44 19.09.2025
13 Никой
17:45 19.09.2025
14 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Гост":А какво да го пишат когато имаш един ди.б.и.л дето е гръ.м.нал жена си и сина си и после се е ликвидирал сам?
Коментиран от #36, #72
17:46 19.09.2025
15 мистерии бг
кой загуби сашко ??
огьн следвай ме...
17:46 19.09.2025
16 совите
17:47 19.09.2025
17 Истината е една
по-добре няма да става напротив
17:48 19.09.2025
18 ДОБРИТЕ ДЕЦА ОТ РУСЕ
17:48 19.09.2025
19 Кую
Коментиран от #21
17:49 19.09.2025
20 един
Коментиран от #30
17:52 19.09.2025
21 Гук
До коментар #19 от "Кую":Само да не настигнем блатарите.
Коментиран от #27, #32
17:52 19.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дано
17:56 19.09.2025
26 Микробиолог
До коментар #5 от "Макробиолог":След 1989 приехме западният модел на прехода.
Коментиран от #38
17:56 19.09.2025
27 Българин
До коментар #21 от "Гук":Блатарите първо трябва да настигнат краварите
17:56 19.09.2025
28 Антон
Имаше някакви двама майстори, бях нарязали мъж и женс и ги изнесли в бидони от сградата където правили ремонт. После едини подарил пръстена на убитата на жена си, тя пък качила снимка във фейса.
Медиите гръмват за 2-3 дни и после не пишат дали има осъдителни присъди.
Но страшни психари обикалят из България!
Коментиран от #66
17:57 19.09.2025
29 СЛЕД ТОВА КАРАЙ НА РЕД
17:58 19.09.2025
30 Програмист
До коментар #20 от "един":Като в америйката
17:58 19.09.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
17:58 19.09.2025
32 Космос
До коментар #21 от "Гук":Руската кочина е недостижима.Даже в чужда държава всеки ден ги избиват.Представи си вътре...
Коментиран от #37, #41
17:59 19.09.2025
33 Призив!
Само при Твоята власт имаше Държава,Ред,Спокойствие и Сигурност на гражданите на България...!
17:59 19.09.2025
34 Ххх
17:59 19.09.2025
35 Готови
17:59 19.09.2025
36 Ха ха
До коментар #14 от "ои8уйхътгрф":Betwin залага жената да е самоубиеца.Убивайки първо детето си,после себе си и накрая гръмва и фалшивия си мъж.
Коментиран от #39
18:00 19.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факти
До коментар #26 от "Микробиолог":Ако бяхме по западен модел поне нямаше ТИ да си гладна копейка.
Коментиран от #46, #49
18:00 19.09.2025
39 Би ли дал инфо...?!
До коментар #36 от "Ха ха":Какво е това ,,Betwin "...?!
Коментиран от #44
18:01 19.09.2025
40 Космос
До коментар #37 от "А нещо...":Що си пишеш сам плюс?
18:01 19.09.2025
41 Пиша ти 500
До коментар #32 от "Космос":++++++
18:02 19.09.2025
42 ПУТИН.
18:03 19.09.2025
43 Тити
18:03 19.09.2025
44 Ха ха
До коментар #39 от "Би ли дал инфо...?!":Не знам.Гледам им рекламите по футболните срещи.
Коментиран от #62, #68
18:04 19.09.2025
45 Копейка с любов от Русия
18:05 19.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
18:06 19.09.2025
48 Я МАМА, Я ТАТЕ, Я И ДВАМАТА.
18:07 19.09.2025
49 Факт е,че ...
До коментар #38 от "Факти":...Тука сме като дивият запад ...!
Гърмежи и убийства-през ден...!
18:08 19.09.2025
50 Mими Кучева🐕🦺
18:08 19.09.2025
51 Джудцу
До коментар #10 от "Сталин":По-добре да трошим камъни и да портим ближните цял живот за една Лада.
Коментиран от #55
18:10 19.09.2025
52 Дани
Коментиран от #57
18:11 19.09.2025
53 Определено
18:11 19.09.2025
54 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #56
18:11 19.09.2025
55 Сталин
До коментар #51 от "Джудцу":Трошили са камъни такива като тиквата ,прасето и други негодници диверсанти на запада
18:14 19.09.2025
56 Циник
До коментар #54 от "Mими Кучева🐕🦺":Ако Радев беше президент , то едва тогава това нямаше да се случи :)
Коментиран от #64
18:14 19.09.2025
57 Сталин
До коментар #52 от "Дани":Да ми яде кvра Дани
18:16 19.09.2025
58 Моарейн
До коментар #5 от "Макробиолог":Не, приехме американските "ценности".
18:16 19.09.2025
59 Майна
Причината- пътят на наркотиците..
Някой започва " чистка"
Изведнъж обявихме, че заловихме голямо количество..
Тепърва ще ви..просветне..
Нищо няма да ги спаси..
Коментиран от #67
18:16 19.09.2025
60 Стигнахме ги...
18:17 19.09.2025
61 Бойко
18:18 19.09.2025
62 Толкоз
До коментар #44 от "Ха ха":ти и гледането.
Winbet
18:18 19.09.2025
63 Реалист
18:19 19.09.2025
64 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #56 от "Циник":Не,ако Плевнелиев беше президент това нямаше да се случи!😎🤣🥳🖕
18:19 19.09.2025
65 По точно
До коментар #7 от "За ходещите не за охраняваните":От лошо по-лошо ще става за тебе, щото го викаш и го искаш. Не бери кахър за другите хора.
18:19 19.09.2025
66 Никой
До коментар #28 от "Антон":Гози се самуби - другите отидоха в затвора - няма къде.
Първият е бил съден - но се е укрил от затвора, в някакво село, другите 2-ма са откачени - разбрали, че има пари в апартамента и така.
18:19 19.09.2025
67 Сталин
До коментар #59 от "Майна":Трафика на наркотици през България е на Мосад ,ЦРУ и МИ6 и Тиквата е гарантирал на ЦРУ че маркова ще минава безпроблемно и всички други играчи на пазара които не си плащат разчистени
18:21 19.09.2025
68 Хе,хе...!
До коментар #44 от "Ха ха":Ама да не си го написал наобратно...?!
18:22 19.09.2025
69 Ген.Атанасов!
До коментар #4 от "ВКК 567":Надушвам,че това е хибридна атака на Путин...!
Ивайло Мирчев го потвърди...🙄😨😟🫢!
18:24 19.09.2025
70 АБВ
До коментар #5 от "Макробиолог":"След 1989 приехме руският модел на прехода."
А защо направо не написа, че Путин е виновен ?
Всъщност, май започваме да приличаме на САЩ.
18:30 19.09.2025
71 Меркелопитек
До коментар #5 от "Макробиолог":Глобализация .
18:30 19.09.2025
72 Даммм
До коментар #14 от "ои8уйхътгрф":Пуснал си три контролни изстрела в слепоочието .
18:35 19.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Конспиратор
До коментар #2 от "Гост":Точно така , както си предположил, оказва се, че има предсмъртно писмо в което причината е здравословното състояние на 25годишния син за 53годишните родители и писолетът е в колата.
18:36 19.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.