Трима души са открити застреляни в кола край София

19 Септември, 2025 17:33 7 739 75

  • тройно убийство-
  • автомобил-
  • гълъбовци -
  • деянова воденица

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица

Трима души са открити застреляни в кола край София - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София, съобщи бТВ.

47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил.

Инцидентът е между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Колата е открита в нива. Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта. МВР разследва всички версии.


Подобни новини


  • 1 Казанската афера

    23 5 Отговор
    Каубойка работа!

    17:36 19.09.2025

  • 2 Гост

    55 9 Отговор
    Сега ще го пишат самоубийство, за да не си губят времето.

    Коментиран от #14, #74

    17:37 19.09.2025

  • 3 Стабилна и сигурна държава сме

    32 3 Отговор
    А като почнат лихварите да воюват с кредитоневръщателите и т н
    може и приятел да загледа вече не като бизнес партнъор

    17:37 19.09.2025

  • 4 ВКК 567

    48 2 Отговор
    Избито семейство, от кого ли!?

    Коментиран от #69

    17:39 19.09.2025

  • 5 Макробиолог

    25 57 Отговор
    След 1989 приехме руският модел на прехода.

    Коментиран от #26, #58, #70, #71

    17:40 19.09.2025

  • 6 Дедо

    85 4 Отговор
    И тва ми било държава. 36 години ще станат тази година, виждам само разпад и кражба

    17:40 19.09.2025

  • 7 За ходещите не за охраняваните

    47 3 Отговор
    За хората имащи поне бегла представа от реалността в нашата територия
    предстои от лошо по-лошо
    въпроса е кога ония охраняваните ще го разберът и те или ще го усетят

    Коментиран от #65

    17:41 19.09.2025

  • 8 НЯКОЙГЕЙ ГИ Е

    13 29 Отговор
    ПЕЕВСКИ НЯМАШЕ ДА ГО ПОЗВОЛИ.

    17:42 19.09.2025

  • 9 зрител

    60 4 Отговор
    МАФИЯТА НА ПРАСЕТАТА СИ ИМА ДЪРЖАВА...

    17:43 19.09.2025

  • 10 Сталин

    52 7 Отговор
    Истинска демокрация ,нашите господари от САЩ ще бъдат много горди от колонията си ,след толкова много години най сетне станахме истинска демокрация по модела на нашия господар

    Коментиран от #51

    17:43 19.09.2025

  • 11 Пузо, Хармон, Пиледжи

    28 3 Отговор
    класическа мафия
    още от преди 1989 г. гражданите на българия станаха големи фенове на Кръстникът, после нн ГуудФеллас, Готти и т.н. ...

    17:44 19.09.2025

  • 12 мдааа

    62 3 Отговор
    Сега чакайте приказки от Къдравата Сю!

    17:44 19.09.2025

  • 13 Никой

    17 6 Отговор
    Това е някаква работа - там няма Правосъдие и така се разчистват сметките. Това са изоставени и бедни региони.

    17:45 19.09.2025

  • 14 ои8уйхътгрф

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    А какво да го пишат когато имаш един ди.б.и.л дето е гръ.м.нал жена си и сина си и после се е ликвидирал сам?

    Коментиран от #36, #72

    17:46 19.09.2025

  • 15 мистерии бг

    11 5 Отговор
    кой уби лаура палмьр ?
    кой загуби сашко ??
    огьн следвай ме...

    17:46 19.09.2025

  • 16 совите

    15 4 Отговор
    не са това което са !

    17:47 19.09.2025

  • 17 Истината е една

    27 5 Отговор
    Въоръжъвайте се и кой как и колко може
    по-добре няма да става напротив

    17:48 19.09.2025

  • 18 ДОБРИТЕ ДЕЦА ОТ РУСЕ

    8 25 Отговор
    18 ГОДИШНИЯ Е ЛИКВИДИРАЛ МАЙКА СИ И БАЩА СИ, ПОСЛЕ И СЕБЕ СИ.

    17:48 19.09.2025

  • 19 Кую

    39 5 Отговор
    Лошо.Настигаме краварите.

    Коментиран от #21

    17:49 19.09.2025

  • 20 един

    7 42 Отговор
    Като в русийката.

    Коментиран от #30

    17:52 19.09.2025

  • 21 Гук

    5 29 Отговор

    До коментар #19 от "Кую":

    Само да не настигнем блатарите.

    Коментиран от #27, #32

    17:52 19.09.2025

  • 25 Дано

    21 6 Отговор
    Скоро ще ни освободят братушките и няма повече да стават такива демократични работи.

    17:56 19.09.2025

  • 26 Микробиолог

    36 6 Отговор

    До коментар #5 от "Макробиолог":

    След 1989 приехме западният модел на прехода.

    Коментиран от #38

    17:56 19.09.2025

  • 27 Българин

    13 11 Отговор

    До коментар #21 от "Гук":

    Блатарите първо трябва да настигнат краварите

    17:56 19.09.2025

  • 28 Антон

    36 0 Отговор
    Помните ли преди години, някакъв влезе в една къща и изби доволни количесрво хора, съпрузи, бабата, някакво гадже на детето им, беше хвърлил жената в кладенец или нешо такова, какво стана там, разбраха ли се мотивите.
    Имаше някакви двама майстори, бях нарязали мъж и женс и ги изнесли в бидони от сградата където правили ремонт. После едини подарил пръстена на убитата на жена си, тя пък качила снимка във фейса.
    Медиите гръмват за 2-3 дни и после не пишат дали има осъдителни присъди.
    Но страшни психари обикалят из България!

    Коментиран от #66

    17:57 19.09.2025

  • 29 СЛЕД ТОВА КАРАЙ НА РЕД

    15 1 Отговор
    ВСЕКИ МЛАДЕЖ СЕ ПРАВИ НА БАТМАН, КОСТЕНУРКА НИНДЖА, СУПЕРМЕН, РАМБО, СКАЛАТА И ЧЪК НОРИС.!

    17:58 19.09.2025

  • 30 Програмист

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "един":

    Като в америйката

    17:58 19.09.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 9 Отговор
    ДАНО ДА СА ДЕЦАТА НА БОЙКО БОРИСОВ И ПЛЕМЕНИКА МУ :)

    17:58 19.09.2025

  • 32 Космос

    4 26 Отговор

    До коментар #21 от "Гук":

    Руската кочина е недостижима.Даже в чужда държава всеки ден ги избиват.Представи си вътре...

    Коментиран от #37, #41

    17:59 19.09.2025

  • 33 Призив!

    30 8 Отговор
    Ставай Бай-Тошо,да въвеждаш ред и дисциплина,в тая разпасана държава...!
    Само при Твоята власт имаше Държава,Ред,Спокойствие и Сигурност на гражданите на България...!

    17:59 19.09.2025

  • 34 Ххх

    15 0 Отговор
    Дано да са цигани

    17:59 19.09.2025

  • 35 Готови

    18 1 Отговор
    сме за Европа отвсякъде! Айде сега кажете нещо за устойчивото развитие и милиардите по ПВУ.

    17:59 19.09.2025

  • 36 Ха ха

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "ои8уйхътгрф":

    Betwin залага жената да е самоубиеца.Убивайки първо детето си,после себе си и накрая гръмва и фалшивия си мъж.

    Коментиран от #39

    18:00 19.09.2025

  • 38 Факти

    5 20 Отговор

    До коментар #26 от "Микробиолог":

    Ако бяхме по западен модел поне нямаше ТИ да си гладна копейка.

    Коментиран от #46, #49

    18:00 19.09.2025

  • 39 Би ли дал инфо...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха":

    Какво е това ,,Betwin "...?!

    Коментиран от #44

    18:01 19.09.2025

  • 40 Космос

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "А нещо...":

    Що си пишеш сам плюс?

    18:01 19.09.2025

  • 41 Пиша ти 500

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Космос":

    ++++++

    18:02 19.09.2025

  • 42 ПУТИН.

    5 13 Отговор
    ААА В РУСИЯ ТАКИВА РАБОТИ НЕ СТАВАТ. НЕ И ВСЕКИ ДЕН. ПРЕЗ ДЕН.

    18:03 19.09.2025

  • 43 Тити

    19 0 Отговор
    Тука сме като дивият запад правото е на по силният ама да не забравяме че ни управляват мафиотите от Герб ДПС и итн.

    18:03 19.09.2025

  • 44 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Би ли дал инфо...?!":

    Не знам.Гледам им рекламите по футболните срещи.

    Коментиран от #62, #68

    18:04 19.09.2025

  • 45 Копейка с любов от Русия

    11 9 Отговор
    Наслаждавайте се на евроатлантически ценности. Дано не ви приседне.

    18:05 19.09.2025

  • 47 оня с коня

    0 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:06 19.09.2025

  • 48 Я МАМА, Я ТАТЕ, Я И ДВАМАТА.

    6 1 Отговор
    ВЪВ ВАРНА НАРКОМАН УБИ МАЙКА СИ. ДАЛИ И СЕГА Е СЪЩОТО?

    18:07 19.09.2025

  • 49 Факт е,че ...

    15 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    ...Тука сме като дивият запад ...!
    Гърмежи и убийства-през ден...!

    18:08 19.09.2025

  • 50 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Самоубили са се от мъка,че вотът на недоверие не мина!😎🦧🌈🥳🖕

    18:08 19.09.2025

  • 51 Джудцу

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    По-добре да трошим камъни и да портим ближните цял живот за една Лада.

    Коментиран от #55

    18:10 19.09.2025

  • 52 Дани

    3 2 Отговор
    яде риба в Созопол .

    Коментиран от #57

    18:11 19.09.2025

  • 53 Определено

    6 0 Отговор
    Зловещ случай за семейство.

    18:11 19.09.2025

  • 54 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    Ако управляваше ПП-ДБ това нямаше да се случи!🦧🐖🖕🐖🦧

    Коментиран от #56

    18:11 19.09.2025

  • 55 Сталин

    12 0 Отговор

    До коментар #51 от "Джудцу":

    Трошили са камъни такива като тиквата ,прасето и други негодници диверсанти на запада

    18:14 19.09.2025

  • 56 Циник

    1 5 Отговор

    До коментар #54 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ако Радев беше президент , то едва тогава това нямаше да се случи :)

    Коментиран от #64

    18:14 19.09.2025

  • 57 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дани":

    Да ми яде кvра Дани

    18:16 19.09.2025

  • 58 Моарейн

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макробиолог":

    Не, приехме американските "ценности".

    18:16 19.09.2025

  • 59 Майна

    6 0 Отговор
    Американските служби имаха среща с нашите
    Причината- пътят на наркотиците..
    Някой започва " чистка"
    Изведнъж обявихме, че заловихме голямо количество..
    Тепърва ще ви..просветне..
    Нищо няма да ги спаси..

    Коментиран от #67

    18:16 19.09.2025

  • 60 Стигнахме ги...

    8 0 Отговор
    ...американците.

    18:17 19.09.2025

  • 61 Бойко

    10 2 Отговор
    Браво на Пеевски и любимия му министър на МВР. Браво на Росен Желязков. Върнахме се в 90 те години на мутрите с мутри начело като Бойко Борисов и Делян Пеевски друго не може и да се очаква.

    18:18 19.09.2025

  • 62 Толкоз

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха":

    ти и гледането.
    Winbet

    18:18 19.09.2025

  • 63 Реалист

    6 2 Отговор
    В държавата на мутрите е така,само лоши неща,убийства, кражби,корупция,да живее главното "Д".

    18:19 19.09.2025

  • 64 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Циник":

    Не,ако Плевнелиев беше президент това нямаше да се случи!😎🤣🥳🖕

    18:19 19.09.2025

  • 65 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За ходещите не за охраняваните":

    От лошо по-лошо ще става за тебе, щото го викаш и го искаш. Не бери кахър за другите хора.

    18:19 19.09.2025

  • 66 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антон":

    Гози се самуби - другите отидоха в затвора - няма къде.

    Първият е бил съден - но се е укрил от затвора, в някакво село, другите 2-ма са откачени - разбрали, че има пари в апартамента и така.

    18:19 19.09.2025

  • 67 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Майна":

    Трафика на наркотици през България е на Мосад ,ЦРУ и МИ6 и Тиквата е гарантирал на ЦРУ че маркова ще минава безпроблемно и всички други играчи на пазара които не си плащат разчистени

    18:21 19.09.2025

  • 68 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха":

    Ама да не си го написал наобратно...?!

    18:22 19.09.2025

  • 69 Ген.Атанасов!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВКК 567":

    Надушвам,че това е хибридна атака на Путин...!
    Ивайло Мирчев го потвърди...🙄😨😟🫢!

    18:24 19.09.2025

  • 70 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макробиолог":

    "След 1989 приехме руският модел на прехода."

    А защо направо не написа, че Путин е виновен ?
    Всъщност, май започваме да приличаме на САЩ.

    18:30 19.09.2025

  • 71 Меркелопитек

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макробиолог":

    Глобализация .

    18:30 19.09.2025

  • 72 Даммм

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ои8уйхътгрф":

    Пуснал си три контролни изстрела в слепоочието .

    18:35 19.09.2025

  • 74 Конспиратор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Точно така , както си предположил, оказва се, че има предсмъртно писмо в което причината е здравословното състояние на 25годишния син за 53годишните родители и писолетът е в колата.

    18:36 19.09.2025

