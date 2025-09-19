Новини
Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки

Застреляните в колата край София са семейство, оставили са писмо - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предсмъртно писмо са оставили тримата души, открити застреляни в кола край Сливница, съобщи "По света и у нас".

Мъж, съпругата му и синът им са открити простреляни в слепоочията в семейния им автомобил край Сливница. Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица.

Тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.

Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, както и техният 26-годишен син.

Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

В момента се провежда оглед на мястото и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бендида

    145 12 Отговор
    Държава убиец, е в това живеем.......
    ,,крайното решение е заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа."

    18:47 19.09.2025

  • 3 Механик

    130 8 Отговор
    Изключително неприятна и трагична новина. Човек даже не знае какво да каже в такива случаи.
    Само едно, дай Боже по-малко такива новини!!!

    18:47 19.09.2025

  • 4 ФАКТ Е

    79 21 Отговор
    И ще продължават самоубийствата, ненаказаните кражби и беззаконието!
    След трите мандата на Ту ТУ българите са в отчаяние!
    И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
    В нарушение на ал2. от чл6.!
    Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
    както е в ЕС-
    у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!

    И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!

    Коментиран от #81

    18:48 19.09.2025

  • 5 жалко за хората

    106 3 Отговор
    Явно е ,че са били много здраво семейство ,и не са си представяли живота без сина си !!Дано са на по добро място.

    Коментиран от #20

    18:48 19.09.2025

  • 6 сипио

    90 12 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ банкя и видими резултати с грижа за хората. Ограби България този глупав пожарникар и хората нямат пари и за лекарства. Слава Богу всеки може да им види резултатите. Къщи в Барселона, и хотели с водопади.

    Коментиран от #39

    18:49 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    74 23 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #53, #59, #60, #76

    18:50 19.09.2025

  • 9 Сталин

    80 15 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #32, #70

    18:51 19.09.2025

  • 10 И НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ.

    4 40 Отговор
    ГЛЕДАЛИ СА ПОРЕДНИЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО.

    18:52 19.09.2025

  • 11 Киро

    34 33 Отговор
    Само дядо Иван ще ни избави.Бог да ги прости завалиите.

    Коментиран от #22

    18:52 19.09.2025

  • 12 Чат джипити

    72 9 Отговор
    Бг здравната система убива бавно. Нямаш пари нямаш здраве.

    Коментиран от #16

    18:53 19.09.2025

  • 13 По времето на Шиши 1 и Шиши 2

    48 9 Отговор
    се случват такива новини най редовно.

    Как е Българи, забогатявате ли?

    18:53 19.09.2025

  • 14 Сталин

    52 11 Отговор
    Тия вместо да се трепят сами е трябвало да трепят тикви и прасета поне нещо полезно да излезе от цялата трагедия

    18:55 19.09.2025

  • 15 В предната статия...

    29 2 Отговор
    ...писахте,че момчето е на 18 години...сега - на 26 години...?!

    Коментиран от #28

    18:55 19.09.2025

  • 16 Сталин

    60 6 Отговор

    До коментар #12 от "Чат джипити":

    В България няма такова нещо като здравеопазване има търговия със здравето

    18:55 19.09.2025

  • 17 nuнпарев

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пимпарев":

    замий хазягата.пак ще има пим-пам пим-пам

    18:55 19.09.2025

  • 18 Гост

    63 6 Отговор
    Е до тук стигат хората в тази държава. Горките хора. Всички знаем какво е да се разболееш в България. Разболееш ли се край, Здравна каса пара дава за аспирин, а в Турция е скъпо. Мръсни кръвопиици обезкървиха държавата ни. Нищо си нямаме вече.

    18:56 19.09.2025

  • 19 България е само за избраните

    40 5 Отговор
    малцина Мутри.

    Харесвате или не харесвате, това е.

    Държава с главно D, като Dебелян Пеевски и Банкянския Андрешко?

    18:56 19.09.2025

  • 20 Един стойностен коментар да видя!

    34 1 Отговор

    До коментар #5 от "жалко за хората":

    Поздравления!

    18:57 19.09.2025

  • 21 ДО КОГА ДА ГИ ЧАКАМЕ?

    24 3 Отговор
    УТРЕ ДА ЧАКАМЕ ЛИ КИРО И ЛЕНА? МИРЧЕВ И АСЕН КОГА? САБРУТЕВ И КОЗИЛАТА ЕРАТО?

    Коментиран от #73

    18:57 19.09.2025

  • 22 кир

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Киро":

    кислола ще те избави от тежкото битие

    18:57 19.09.2025

  • 23 Сталин

    46 6 Отговор
    Къде са ония негодници от парламента и тикви и прасета да обяснят защо толкова народ се трепят от хубавия живот в България

    18:58 19.09.2025

  • 24 тука е така

    39 3 Отговор
    Тука е така. Народа е отчая и съсипан.Когато криминалните са на власт , народа страда.

    18:59 19.09.2025

  • 25 иншалла

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пимпарев":

    по скоро повече копейки 👍

    18:59 19.09.2025

  • 26 Ала-бала

    10 26 Отговор
    Цялата работа с предсмъртното послание е малко ала-бала. Абсурдно е трима души да се самоубият едновременно. Гаранция са ги самоубили. Скоро ще излезе повечко информация кои са били и с коя от мутрягите са били обвързани

    Коментиран от #63

    18:59 19.09.2025

  • 27 Тридесет и пет години Стигат

    14 15 Отговор
    А ще ни кажете ли сега какви бизнеси и имоти са имали и сега на кого принадлежат???

    19:00 19.09.2025

  • 28 Даже в предната статия...

    27 2 Отговор

    До коментар #15 от "В предната статия...":

    ...годините на майката и бащата,също бяха други...?!
    ,,47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил."
    Коя е вярната?!
    Първата,или тази статия...?!

    19:01 19.09.2025

  • 29 Ужас

    44 4 Отговор
    Живеели са с обич, отишли са си с отчаяние. Бог да ги прости.

    19:04 19.09.2025

  • 30 И ОТ МН. ДР. НЕИЗЛЕЧИМИ БОЛЕСТИ

    22 2 Отговор
    30 000 СЕ РАЗБОЛЯВАТ ВСЯКА ГОДИНА ОТ РАК.

    19:06 19.09.2025

  • 31 Ужасна новина

    50 1 Отговор
    Колко трябва да ти е дотегнало да сложиш край на живота си вкупом с хората които обичаш…неразделни в живота, заедно в смъртта. Обичта им е била по-силна от битието, трудностите, болестите, живота…Бог да ги прости.

    19:08 19.09.2025

  • 32 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    14 19 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Колко олигарси има Путин? Колко от тях скочиха от високите етажи? Колко богатства имат децата на Путин извън Русия? Каква опозиция има в Русия? В Русия винаги дори и след октомврийската революция е имало и ще има само една единствена власт! Власт която иска да притежава Европа!

    Коментиран от #58

    19:10 19.09.2025

  • 33 АЛЕКСЕЙ ТРАКТОРА

    11 7 Отговор
    М-Р БОТАШ И КАТАМАРАНА НЕ БЪРЗАТ, НАЛИ НИЕ ИМ ПЛАЩАМЕ ПО 1 МИЛИОН НА ДЕН?

    19:11 19.09.2025

  • 34 Майна

    11 5 Отговор
    Абсурдно .
    Не го вярвам
    Но вие го приехте и дори го обсъждате

    Коментиран от #87

    19:11 19.09.2025

  • 35 Факт

    23 2 Отговор
    6 милиона българи умряха за 30 години.

    19:12 19.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тореро

    30 1 Отговор
    Бог да ги прости! Мир на душата им. Трагедия!

    19:13 19.09.2025

  • 38 Територията БГ

    31 2 Отговор
    Жалко за едно семейство неможещо да се справи със системата в България, която ни убива. Глад, беднотия и болести…останали са заедно до самия край.
    За съжаление ще влязат в статистиката без никой да търси същността на проблема и още колко семейства са на ръба. Мир на праха им!

    19:14 19.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДжуДжу

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "СЪЖАЛИЛИ СА ЧЕ СА ОТ ПП-ДБ":

    При ПП хората не се самоубиваха - сарказъм, че я го схванеш, я не.

    19:16 19.09.2025

  • 41 ЛЕНИН

    8 5 Отговор
    ВСИЧКИ ЩЕ УМРЕМ, ДАЖЕ И ПУТИН.

    Коментиран от #57, #61, #80

    19:17 19.09.2025

  • 42 Майна

    10 2 Отговор
    Пак повтарям- Американските бяха на разговор с " нашите служби" именно за трафика- на хора и наркотици
    Досега имаха " чадър " , нашите,хм.., но Тръмп сериозно подхвана точно тези канали..
    Недейте да реагирате толкова първосигнално
    Смешно е , че изобщо допускате версия за фамилно самоубийство

    19:19 19.09.2025

  • 43 Майна

    10 1 Отговор
    Вие тотално сте ..изпушили..
    Утре могат да ви кажат, че цяло село се е ..самоубило..
    Я се съвземете

    19:21 19.09.2025

  • 44 Ритуално жертвоприношение

    0 0 Отговор
    В древността влаетелите са извършвали ритуални жервоприношения на Слънчево и Лунно затъмнение ,явно практиката се е запазила и днес.

    19:22 19.09.2025

  • 45 СТАТИСТИКАТА Е БЕЗМИЛОСТНА

    11 0 Отговор
    БОГ ДА ГИ ПРОСТИ! ТАКА СА РЕШИЛИ. НЕ СА БИЛИ БЕДНИ - В ДЖИП.

    Коментиран от #50

    19:23 19.09.2025

  • 46 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор
    Разболяли са се от мъка,че ще приемем еврото.😎🤣🥳🖕

    Коментиран от #65

    19:25 19.09.2025

  • 47 Хмм

    6 1 Отговор
    Може да са имали рак, който е нелечим. Като Тони Скот.

    19:25 19.09.2025

  • 48 Гост

    7 1 Отговор
    Човешка трагедия, но не всеки човек може да разбере..., жалко!

    19:25 19.09.2025

  • 49 Някой от вас?

    11 0 Отговор
    Някой от вас да е болен от неизлечима болест и да страда? Само такъв човек може да даде оценка на тази трагична случка. Живейте си живота, пазете си здравето и имайте едно голямо наум.

    Коментиран от #75

    19:26 19.09.2025

  • 50 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "СТАТИСТИКАТА Е БЕЗМИЛОСТНА":

    В жипката на Бойко ?😎🤣🥳🖕

    19:26 19.09.2025

  • 51 В ШВЕЦИЯ СА ПОВЕЧЕ

    9 1 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН 5 ОПИТВАТ, 3 УСПЯВАТ. ВЧЕРА ЕДИН УЧИТЕЛ СЕ ОБЕСИ, ДРУГ СКОЧИ ОТ АСПАРУХОВИЯ МОСТ... ТИЯ С МОТОРИТЕ И С КОЛИТЕ НЕ ГИ БРОИМ.

    19:26 19.09.2025

  • 52 територия на ужаса

    10 2 Отговор
    Горките хора, не са издържали издевателствата и гаврата на престъпната власт. Тяхната смърт, обвинява властта . Хаяши, кво става на тая територия ?

    Коментиран от #54

    19:26 19.09.2025

  • 53 Ник. А

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    еее, че ти как помниш толкова брее... Мислех, че си го забравил турското робство вече...

    19:28 19.09.2025

  • 54 Помним

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "територия на ужаса":

    и случая Пепи! При Костов !

    19:29 19.09.2025

  • 55 Потресен

    5 0 Отговор
    Ужасно! Бог да ги прости!

    19:29 19.09.2025

  • 56 Майна

    7 1 Отговор
    Кой ги пише плюсовете на тези идиотски коментари.
    Как можете изобщо да допуснете, че това е фамилно самоубийство?
    Вие сте тотално зомбирани

    Коментиран от #62

    19:29 19.09.2025

  • 57 Дънкан

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "ЛЕНИН":

    Само ,ако му отрежат главата !

    19:31 19.09.2025

  • 58 И какво общо...

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ":

    ...имат твоите ,,дълбокомислени и велики" разсъждения,с трагедията на това семейство...?!

    19:32 19.09.2025

  • 59 По точно

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Въведеното у нас руско крепостно право след 1944 г. се оказа далеч по-ужасяващо и смъртоносно отколкото т.н. турско иго.

    Коментиран от #74

    19:33 19.09.2025

  • 60 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Демокрацията ни никога не е била западна. Демокрацията ни е руска, тоест фалшива. От там идват проблемите.

    Коментиран от #67

    19:33 19.09.2025

  • 61 Едни ще умрем

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "ЛЕНИН":

    Но други ще пукнат- например Борисов и Пеевски и Урсула, и Натаняхо и

    19:34 19.09.2025

  • 62 Не се пъни де

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Майна":

    Не виждаш ли, че малоумните писания са на един и същи трол и той си цъка плюсовете. Виж ком.26, изразявам същото мнение като твоето. 27 също.

    19:34 19.09.2025

  • 63 Странно е

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ала-бала":

    И аз се замислих. Но все пак, пистолетът, намерен в автомобила е само един, което ще рече, че или единият от всички е застрелял двама човека, а после е приключил със себе си, или всеки е взимал оръжието, стрелял е в слепоочието си и после друг е взимал пистолета и т.н. Логично е да се допусне, че бащата е имал най-много сили и самообладание да застреля първо жена си и сина си, а после и себе си. Ако е станало така, е трогателно - той не е престарял и не е болен, но не желае да живее без любимите си хора. Но възниква един въпрос, защо са избрали да умрат не у дома си, където веднага ще ги намерят, особено като се чуят изстрели? Вместо това предпочитат да е в автомобил, без да кажат къде ще го паркират?! Нали е възможно още преди роднините и преди полицията някой недобросъвестен човек да ги намери и да изхвърли труповете някъде по пущиняците с цел да присви колата им? Странна работа е тази. Да не се окаже ритуално самоубийство на членове на секта? Възможно е и някой да е заставил член на семейството да напише това писмо? Или по някакъв начин да са ги подлъгали да заснемат въпросното видео, убеждавайки ги, че това е част от по-голяма схема и хората да не са подозирали какво ги чака? Кой знае каква е истината. Все пак, казвам "Бог да ги прости", дано сега са на по-добро място.

    19:34 19.09.2025

  • 64 Ценко

    4 0 Отговор
    Частното Дато на Шиши- заптието на Ердоган Митрофеевски с неговите дроновете купени от Кувачки ,бързо ще разкрият извършителя. Летателните апарати не са 10-20 те са хиляди, само частните а държавните плюс американските и европейските бройката е невероятна.

    19:34 19.09.2025

  • 65 Мислиш се за интересен...!

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Но изобщо не си!
    По-скоро си един голям...т@п@н@р...!

    19:34 19.09.2025

  • 66 Властта на извергите

    7 1 Отговор
    Боко и Шиши са надлежно наплюскани и попръдват, докато хората в отчаянието си се самоубиват.

    19:35 19.09.2025

  • 67 Ниеинямаме нищо общо

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    С демокрацията. На нас си ни трябва водач на стадото и яко бой през пръстите!

    19:35 19.09.2025

  • 68 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 7 Отговор
    Явно бащата е действал и после се е гръмнал . Според измислената религия ще гори в ада . Това ми се вижда една безмозъчна глупост .

    19:35 19.09.2025

  • 69 Марко

    8 1 Отговор
    Огромна трагедия!
    Нека почиват в мир тия хора!

    19:38 19.09.2025

  • 70 Факти

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Ами хайде да видим Русия. Данните са от 2021 г. (преди войната) - 21,4 самоубийства на 100 хиляди, 9-то място в света, 2-во място в Европа (първа е Литва - бивша руска губерния). За сравнение в България са 9,5 на 100 хиляди, 59-то място в света, 30-то място в Европа. Къде е 9-то място в света, къде е 59-то? Къде е 2-ро място в Европа, къде е 30-то? Русия е МНОГО, МНОГО по-зле от България. Сега с войната е още по-зле.

    Коментиран от #77

    19:42 19.09.2025

  • 71 бай Даньо

    7 1 Отговор
    Голяма трагедия! Четеш коментарите и се чудиш какъв боклук народ обитава тая територия. Убийство или самоубийство никаква ирония, никакъв сакказъм , никакви политически клишета не са на място алооооо ...

    19:42 19.09.2025

  • 72 търговските дружества наречени

    5 2 Отговор
    погрешно болници е нямало какво да им вземат и са им отказвали лечение ,вместо да застреля всички които са ги отпращали ,той е застрелял семейството си

    19:43 19.09.2025

  • 73 Стефан

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "ДО КОГА ДА ГИ ЧАКАМЕ?":

    Аман от платени Гербаджийски тролове като теб. Засрами се от трагедията на тези хора и не плюй по поръчката на Пеевски.

    19:44 19.09.2025

  • 74 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "По точно":

    Идиот руски бази нямаше.
    Сега тежко въоръжените американци влязоха в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
    Платихме 6 г.предварително с 30% по скъпо от Ф 35 за Ф 16.
    Самолетът не може да лети.
    5 бази американски окупирана България бе роб нещастен

    19:44 19.09.2025

  • 75 До 48 и

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Някой от вас?":

    Само че бащата не е бил болен, ако съдим по написаното. Неговата възраст не е преклонна старческа. На 53 г. един мъж е все още в силата си. Известен ми е само един случай, при който мъж се самоуби на 40-ия ден след като почина жена му. Преди обяд ѝ направи панихида, после покани роднините на обяд, а по-късно следобед, след като всички гости си тръгнали, човекът се беше обесил. Но тогава той беше на 86 години, а съпругата му беше доста по млада от него, с 15 години и много добре се грижеше за него. Беше споделял с приятели, че не му се живее без нея, че синът му и снахата си имат свой живот, живеят отделно и че не иска да им е в тежест. Но тук случаят е съвсем друг. На 53 г. един мъж има поне 30 години живот пред себе си и дори може да помисли за ново начало. Не знам как да си обясня случилото се днес.

    19:45 19.09.2025

  • 76 А бе,

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    гнидопаклиизпълзя ???

    Коментиран от #86

    19:46 19.09.2025

  • 77 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Факти":

    Гръмни се бе идиот.
    Каква Русия бъркаш тук.
    Нещастник

    19:47 19.09.2025

  • 78 ВСЕ ПЕЕВСКИ ВИ Е ВИНОВЕН

    3 1 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ МВР КОМИСАРЯ /ГЕНЕРАЛА/ ОТ РУСЕ НЕ СИ Е НОСИЛ ПИСТОЛЕТА. А ОНИЯ ОТ КРАНА? СЕЛФИ??? ДРУГИ С 200 В ГРАДА? ДРОГИРАНИ, ПИЯНИ....

    19:48 19.09.2025

  • 79 Баба Вуна

    1 0 Отговор
    Версията на министър Митов е най вярна и не подлежи на коментар. Точка.

    19:48 19.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Изрод

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ Е":

    И харвардските прости талибани с фашистите от Дай България.

    19:53 19.09.2025

  • 82 Божил Божилов

    3 2 Отговор
    Сълзите ми тръгнаха сами.Здравословият проблем е главната причина,другите ,унищожени общество и държава.Сбогом непознати мъченици!

    19:54 19.09.2025

  • 83 Много тъжно

    1 2 Отговор
    До къде докарват хората да сложат край на живота си вместо държавата да им помогне! Вместо да живеят в болки, мъки, страдания и да бъдат в тежест на близките си те стигат до това крайно решение. Най - тежко е било на мъжа сигно той е отнел живота на жена си, сина си и след това е отнел и собственият си живот. Дано Бог им прости !

    19:56 19.09.2025

  • 84 Майна

    1 0 Отговор
    Някой беше много уплашен..вчера
    Един не се яви..
    Друг крещеше в истерия , охраняван не само от НСО , а и от спец на ГДБОП , с разрешение подписано от Митов ( ?!)
    Почнаха да " трият" доказателства..
    Няма човек , няма проблем..
    Приближават се гръмотевични събития..

    19:57 19.09.2025

  • 85 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    2 0 Отговор
    КАК ИЗМИСЛЯТЕ ТАКИВА ГЛУПОСТИ....ЧАК НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ...

    19:57 19.09.2025

  • 86 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "А бе,":

    Ей цървул миризлив бегай да лапаш папура на идола си Тиквата

    19:58 19.09.2025

  • 87 Не звучи правдоподобно

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Майна":

    Мисля, че само единия от тях е знаел какво им предстои. Светла им памет ! Трима души едновременно не се убиват по здравословни причини.

    Коментиран от #90

    20:03 19.09.2025

  • 88 Хора събудете се

    2 0 Отговор
    Държава в,която се самоубива цяло семейство заради здравен проблем а премиер министъра строи хотел с водопад, докато хора стоят жадни??? Струва ли си да съществува тая гадна дука българия заради кефа на 10% бандити да живеят вулгарно богати?? Ставайте да ги свършиме или те нас и да се приключи тая мъка

    20:03 19.09.2025

  • 89 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп, хората са ползвали единствения изход

    20:04 19.09.2025

  • 90 Тъпак

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Не звучи правдоподобно":

    Като чета коментара ти и ми става ясно защо сме на тоя хал. Аман от дървени философи.

    20:05 19.09.2025

