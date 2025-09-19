Застреляните в колата край София са семейство, оставили са писмо

Предсмъртно писмо са оставили тримата души, открити застреляни в кола край Сливница, съобщи "По света и у нас".

Мъж, съпругата му и синът им са открити простреляни в слепоочията в семейния им автомобил край Сливница. Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица.

Тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.

Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, както и техният 26-годишен син.

Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

В момента се провежда оглед на мястото и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент.