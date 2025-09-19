Застреляните в колата край София са семейство, оставили са писмо

Предсмъртно писмо са оставили тримата души, открити застреляни в кола край Сливница, съобщи "По света и у нас".
Мъж, съпругата му и синът им са открити простреляни в слепоочията в семейния им автомобил край Сливница. Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица.
Тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа.
Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си.
Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, както и техният 26-годишен син.
Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.
В момента се провежда оглед на мястото и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бендида
,,крайното решение е заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа."
18:47 19.09.2025
3 Механик
Само едно, дай Боже по-малко такива новини!!!
18:47 19.09.2025
4 ФАКТ Е
След трите мандата на Ту ТУ българите са в отчаяние!
И така ще бъде, докато изборите в България са противоконституционни по Путинистки!
В нарушение на ал2. от чл6.!
Вместо гласуването с неотбелязана преференция да се отчита за недействително,
както е в ЕС-
у нас се привилегироват партийните олигарси-водачи на листи!
И ще продължават да дерибействат ТУТУ Крадецът, Слави Наркоманаът, Копейкин Руснакът и ШИШИ Магнитски!
Коментиран от #81
18:48 19.09.2025
5 жалко за хората
Коментиран от #20
18:48 19.09.2025
6 сипио
Коментиран от #39
18:49 19.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
Коментиран от #53, #59, #60, #76
18:50 19.09.2025
9 Сталин
Коментиран от #32, #70
18:51 19.09.2025
10 И НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ.
18:52 19.09.2025
11 Киро
Коментиран от #22
18:52 19.09.2025
12 Чат джипити
Коментиран от #16
18:53 19.09.2025
13 По времето на Шиши 1 и Шиши 2
Как е Българи, забогатявате ли?
18:53 19.09.2025
14 Сталин
18:55 19.09.2025
15 В предната статия...
Коментиран от #28
18:55 19.09.2025
16 Сталин
До коментар #12 от "Чат джипити":В България няма такова нещо като здравеопазване има търговия със здравето
18:55 19.09.2025
17 nuнпарев
До коментар #1 от "Пимпарев":замий хазягата.пак ще има пим-пам пим-пам
18:55 19.09.2025
18 Гост
18:56 19.09.2025
19 България е само за избраните
Харесвате или не харесвате, това е.
Държава с главно D, като Dебелян Пеевски и Банкянския Андрешко?
18:56 19.09.2025
20 Един стойностен коментар да видя!
До коментар #5 от "жалко за хората":Поздравления!
18:57 19.09.2025
21 ДО КОГА ДА ГИ ЧАКАМЕ?
Коментиран от #73
18:57 19.09.2025
22 кир
До коментар #11 от "Киро":кислола ще те избави от тежкото битие
18:57 19.09.2025
23 Сталин
18:58 19.09.2025
24 тука е така
18:59 19.09.2025
25 иншалла
До коментар #1 от "Пимпарев":по скоро повече копейки 👍
18:59 19.09.2025
26 Ала-бала
Коментиран от #63
18:59 19.09.2025
27 Тридесет и пет години Стигат
19:00 19.09.2025
28 Даже в предната статия...
До коментар #15 от "В предната статия...":...годините на майката и бащата,също бяха други...?!
,,47-годишен мъж, 45-годишна жена и 18-годишно момче са намерени с огнестрелни рани в слепоочията в автомобил."
Коя е вярната?!
Първата,или тази статия...?!
19:01 19.09.2025
29 Ужас
19:04 19.09.2025
30 И ОТ МН. ДР. НЕИЗЛЕЧИМИ БОЛЕСТИ
19:06 19.09.2025
31 Ужасна новина
19:08 19.09.2025
32 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
До коментар #9 от "Сталин":Колко олигарси има Путин? Колко от тях скочиха от високите етажи? Колко богатства имат децата на Путин извън Русия? Каква опозиция има в Русия? В Русия винаги дори и след октомврийската революция е имало и ще има само една единствена власт! Власт която иска да притежава Европа!
Коментиран от #58
19:10 19.09.2025
33 АЛЕКСЕЙ ТРАКТОРА
19:11 19.09.2025
34 Майна
Не го вярвам
Но вие го приехте и дори го обсъждате
Коментиран от #87
19:11 19.09.2025
35 Факт
19:12 19.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тореро
19:13 19.09.2025
38 Територията БГ
За съжаление ще влязат в статистиката без никой да търси същността на проблема и още колко семейства са на ръба. Мир на праха им!
19:14 19.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ДжуДжу
До коментар #7 от "СЪЖАЛИЛИ СА ЧЕ СА ОТ ПП-ДБ":При ПП хората не се самоубиваха - сарказъм, че я го схванеш, я не.
19:16 19.09.2025
41 ЛЕНИН
Коментиран от #57, #61, #80
19:17 19.09.2025
42 Майна
Досега имаха " чадър " , нашите,хм.., но Тръмп сериозно подхвана точно тези канали..
Недейте да реагирате толкова първосигнално
Смешно е , че изобщо допускате версия за фамилно самоубийство
19:19 19.09.2025
43 Майна
Утре могат да ви кажат, че цяло село се е ..самоубило..
Я се съвземете
19:21 19.09.2025
44 Ритуално жертвоприношение
19:22 19.09.2025
45 СТАТИСТИКАТА Е БЕЗМИЛОСТНА
Коментиран от #50
19:23 19.09.2025
46 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #65
19:25 19.09.2025
47 Хмм
19:25 19.09.2025
48 Гост
19:25 19.09.2025
49 Някой от вас?
Коментиран от #75
19:26 19.09.2025
50 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #45 от "СТАТИСТИКАТА Е БЕЗМИЛОСТНА":В жипката на Бойко ?😎🤣🥳🖕
19:26 19.09.2025
51 В ШВЕЦИЯ СА ПОВЕЧЕ
19:26 19.09.2025
52 територия на ужаса
Коментиран от #54
19:26 19.09.2025
53 Ник. А
До коментар #8 от "Сталин":еее, че ти как помниш толкова брее... Мислех, че си го забравил турското робство вече...
19:28 19.09.2025
54 Помним
До коментар #52 от "територия на ужаса":и случая Пепи! При Костов !
19:29 19.09.2025
55 Потресен
19:29 19.09.2025
56 Майна
Как можете изобщо да допуснете, че това е фамилно самоубийство?
Вие сте тотално зомбирани
Коментиран от #62
19:29 19.09.2025
57 Дънкан
До коментар #41 от "ЛЕНИН":Само ,ако му отрежат главата !
19:31 19.09.2025
58 И какво общо...
До коментар #32 от "АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ":...имат твоите ,,дълбокомислени и велики" разсъждения,с трагедията на това семейство...?!
19:32 19.09.2025
59 По точно
До коментар #8 от "Сталин":Въведеното у нас руско крепостно право след 1944 г. се оказа далеч по-ужасяващо и смъртоносно отколкото т.н. турско иго.
Коментиран от #74
19:33 19.09.2025
60 Факти
До коментар #8 от "Сталин":Демокрацията ни никога не е била западна. Демокрацията ни е руска, тоест фалшива. От там идват проблемите.
Коментиран от #67
19:33 19.09.2025
61 Едни ще умрем
До коментар #41 от "ЛЕНИН":Но други ще пукнат- например Борисов и Пеевски и Урсула, и Натаняхо и
19:34 19.09.2025
62 Не се пъни де
До коментар #56 от "Майна":Не виждаш ли, че малоумните писания са на един и същи трол и той си цъка плюсовете. Виж ком.26, изразявам същото мнение като твоето. 27 също.
19:34 19.09.2025
63 Странно е
До коментар #26 от "Ала-бала":И аз се замислих. Но все пак, пистолетът, намерен в автомобила е само един, което ще рече, че или единият от всички е застрелял двама човека, а после е приключил със себе си, или всеки е взимал оръжието, стрелял е в слепоочието си и после друг е взимал пистолета и т.н. Логично е да се допусне, че бащата е имал най-много сили и самообладание да застреля първо жена си и сина си, а после и себе си. Ако е станало така, е трогателно - той не е престарял и не е болен, но не желае да живее без любимите си хора. Но възниква един въпрос, защо са избрали да умрат не у дома си, където веднага ще ги намерят, особено като се чуят изстрели? Вместо това предпочитат да е в автомобил, без да кажат къде ще го паркират?! Нали е възможно още преди роднините и преди полицията някой недобросъвестен човек да ги намери и да изхвърли труповете някъде по пущиняците с цел да присви колата им? Странна работа е тази. Да не се окаже ритуално самоубийство на членове на секта? Възможно е и някой да е заставил член на семейството да напише това писмо? Или по някакъв начин да са ги подлъгали да заснемат въпросното видео, убеждавайки ги, че това е част от по-голяма схема и хората да не са подозирали какво ги чака? Кой знае каква е истината. Все пак, казвам "Бог да ги прости", дано сега са на по-добро място.
19:34 19.09.2025
64 Ценко
19:34 19.09.2025
65 Мислиш се за интересен...!
До коментар #46 от "Mими Кучева🐕🦺":Но изобщо не си!
По-скоро си един голям...т@п@н@р...!
19:34 19.09.2025
66 Властта на извергите
19:35 19.09.2025
67 Ниеинямаме нищо общо
До коментар #60 от "Факти":С демокрацията. На нас си ни трябва водач на стадото и яко бой през пръстите!
19:35 19.09.2025
68 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
19:35 19.09.2025
69 Марко
Нека почиват в мир тия хора!
19:38 19.09.2025
70 Факти
До коментар #9 от "Сталин":Ами хайде да видим Русия. Данните са от 2021 г. (преди войната) - 21,4 самоубийства на 100 хиляди, 9-то място в света, 2-во място в Европа (първа е Литва - бивша руска губерния). За сравнение в България са 9,5 на 100 хиляди, 59-то място в света, 30-то място в Европа. Къде е 9-то място в света, къде е 59-то? Къде е 2-ро място в Европа, къде е 30-то? Русия е МНОГО, МНОГО по-зле от България. Сега с войната е още по-зле.
Коментиран от #77
19:42 19.09.2025
71 бай Даньо
19:42 19.09.2025
72 търговските дружества наречени
19:43 19.09.2025
73 Стефан
До коментар #21 от "ДО КОГА ДА ГИ ЧАКАМЕ?":Аман от платени Гербаджийски тролове като теб. Засрами се от трагедията на тези хора и не плюй по поръчката на Пеевски.
19:44 19.09.2025
74 Ха ХаХа
До коментар #59 от "По точно":Идиот руски бази нямаше.
Сега тежко въоръжените американци влязоха в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
Платихме 6 г.предварително с 30% по скъпо от Ф 35 за Ф 16.
Самолетът не може да лети.
5 бази американски окупирана България бе роб нещастен
19:44 19.09.2025
75 До 48 и
До коментар #49 от "Някой от вас?":Само че бащата не е бил болен, ако съдим по написаното. Неговата възраст не е преклонна старческа. На 53 г. един мъж е все още в силата си. Известен ми е само един случай, при който мъж се самоуби на 40-ия ден след като почина жена му. Преди обяд ѝ направи панихида, после покани роднините на обяд, а по-късно следобед, след като всички гости си тръгнали, човекът се беше обесил. Но тогава той беше на 86 години, а съпругата му беше доста по млада от него, с 15 години и много добре се грижеше за него. Беше споделял с приятели, че не му се живее без нея, че синът му и снахата си имат свой живот, живеят отделно и че не иска да им е в тежест. Но тук случаят е съвсем друг. На 53 г. един мъж има поне 30 години живот пред себе си и дори може да помисли за ново начало. Не знам как да си обясня случилото се днес.
19:45 19.09.2025
76 А бе,
До коментар #8 от "Сталин":гнидопаклиизпълзя ???
Коментиран от #86
19:46 19.09.2025
77 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Факти":Гръмни се бе идиот.
Каква Русия бъркаш тук.
Нещастник
19:47 19.09.2025
78 ВСЕ ПЕЕВСКИ ВИ Е ВИНОВЕН
19:48 19.09.2025
79 Баба Вуна
19:48 19.09.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Изрод
До коментар #4 от "ФАКТ Е":И харвардските прости талибани с фашистите от Дай България.
19:53 19.09.2025
82 Божил Божилов
19:54 19.09.2025
83 Много тъжно
19:56 19.09.2025
84 Майна
Един не се яви..
Друг крещеше в истерия , охраняван не само от НСО , а и от спец на ГДБОП , с разрешение подписано от Митов ( ?!)
Почнаха да " трият" доказателства..
Няма човек , няма проблем..
Приближават се гръмотевични събития..
19:57 19.09.2025
85 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО
19:57 19.09.2025
86 Сталин
До коментар #76 от "А бе,":Ей цървул миризлив бегай да лапаш папура на идола си Тиквата
19:58 19.09.2025
87 Не звучи правдоподобно
До коментар #34 от "Майна":Мисля, че само единия от тях е знаел какво им предстои. Светла им памет ! Трима души едновременно не се убиват по здравословни причини.
Коментиран от #90
20:03 19.09.2025
88 Хора събудете се
20:03 19.09.2025
89 ООрана държава
20:04 19.09.2025
90 Тъпак
До коментар #87 от "Не звучи правдоподобно":Като чета коментара ти и ми става ясно защо сме на тоя хал. Аман от дървени философи.
20:05 19.09.2025