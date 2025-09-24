Откриха мъртъв мъж край гробищата в монтанско село

Тяло на мъж откриха тази сутрин в района на гробищния парк в село Дългоделци, област Монтана. По непотвърдена информация по тялото има следи от насилие, а основната версия на разследващите е убийство.
От МВР-Монтана потвърдиха за намереното тяло пред медиите, но не предоставиха допълнителни подробности на този етап.
Според жители на Дългоделци, цитирани от BulNews.bg, тялото на мъжа е открито от случайни минувачи. Местните твърдят, че починалият не е жител на селото, а самоличността му все още не е установена.
Кметът на населеното място Тихомир Георгиев отказа да коментира случая, заявявайки, че не разполага с информация.
На мястото на инцидента пристигнаха множество полицейски екипи, които извършват оглед и разследват обстоятелствата около смъртта.
1 Пич
17:43 24.09.2025
2 АМИ ДА СЛУЧАЙНИ МИНУВАЧИ
17:46 24.09.2025
18 1481
новината на века !
да не са от ЕС, усвоили някой грант ?
🐔🦃🐦🐤🇪🇺
18:55 24.09.2025
