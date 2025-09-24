Новини
Крими »
Откриха мъртъв мъж край гробищата в монтанско село

Откриха мъртъв мъж край гробищата в монтанско село

24 Септември, 2025 17:42 847 19

  • откриха-
  • мъртъв мъж-
  • гробища-
  • монтанско село

Местните твърдят, че починалият не е жител на селото, а самоличността му все още не е установена

Откриха мъртъв мъж край гробищата в монтанско село - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на мъж откриха тази сутрин в района на гробищния парк в село Дългоделци, област Монтана. По непотвърдена информация по тялото има следи от насилие, а основната версия на разследващите е убийство.

От МВР-Монтана потвърдиха за намереното тяло пред медиите, но не предоставиха допълнителни подробности на този етап.

Според жители на Дългоделци, цитирани от BulNews.bg, тялото на мъжа е открито от случайни минувачи. Местните твърдят, че починалият не е жител на селото, а самоличността му все още не е установена.

Кметът на населеното място Тихомир Георгиев отказа да коментира случая, заявявайки, че не разполага с информация.

На мястото на инцидента пристигнаха множество полицейски екипи, които извършват оглед и разследват обстоятелствата около смъртта.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 3 Отговор
    Хахаха......епаа.... не е успеял да стигне...

    17:43 24.09.2025

  • 2 АМИ ДА СЛУЧАЙНИ МИНУВАЧИ

    0 1 Отговор
    НА РАЗХОДКА В ГРОБИЩАТА......

    17:46 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1481

    1 0 Отговор
    учени откриха умрели в гробищата
    новината на века !
    да не са от ЕС, усвоили някой грант ?
    🐔🦃🐦🐤🇪🇺

    18:55 24.09.2025

  • 19 1481

    1 0 Отговор
    учени откриха умрели в гробищата
    новината на века !
    да не са от ЕС, усвоили някой грант ?
    🐔🦃🐦🐤🇪🇺

    18:55 24.09.2025