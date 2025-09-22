Новини
Крими »
Тежко престъпление на екопътека "Невястата" край Смолян

Тежко престъпление на екопътека "Невястата" край Смолян

22 Септември, 2025 14:47, обновена 22 Септември, 2025 14:50 2 710 10

  • откриха-
  • труп-
  • екопътека-
  • смолянско-
  • полиция-
  • мвр

Полицията работи по няколко версии, включително и убийство

Тежко престъпление на екопътека "Невястата" край Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека "Невястата", съобщи БТА, като цитира окръжният прокурор Недко Симов.

Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства.

Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марис

    7 1 Отговор
    Заглавието е подвеждащо, полицията работи по няколко версии. Ами ако е инфаркт, пак ли е престъпление?!

    14:57 22.09.2025

  • 2 Никой

    13 0 Отговор
    Първия въпрос на " полицията " "Има ли камери "? Едно време като нямаше камери, как разкриваха убийства ?

    Коментиран от #9, #10

    14:57 22.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дано да е

    6 1 Отговор
    Депутат

    Коментиран от #7

    15:30 22.09.2025

  • 5 Наръбан е бил

    4 1 Отговор
    От черната пантера. Обикаля от седмици около Смолян

    15:32 22.09.2025

  • 6 Еко?

    2 1 Отговор
    Какво е "екопътека"? Място за еко пътници? Потека по която хората не отделят въглероден двуокис и метан?

    15:32 22.09.2025

  • 7 Цецо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дано да е":

    Ние си мислехме, че си ти и се притеснихме. Ела си вкъщи.

    15:36 22.09.2025

  • 8 И нямал глава

    1 0 Отговор
    Затова се работи по всякакви версии...

    15:43 22.09.2025

  • 9 Тед Бънди

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    На късмет, как

    15:46 22.09.2025

  • 10 Питаха агент вангела

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никой":

    Ама сега не могат се свържат с нея😅😅😅

    15:47 22.09.2025