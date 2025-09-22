Тежко престъпление на екопътека "Невястата" край Смолян

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека "Невястата", съобщи БТА, като цитира окръжният прокурор Недко Симов.
Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.
Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства.
Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.
На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.
Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Марис
14:57 22.09.2025
2 Никой
Коментиран от #9, #10
14:57 22.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дано да е
Коментиран от #7
15:30 22.09.2025
5 Наръбан е бил
15:32 22.09.2025
6 Еко?
15:32 22.09.2025
7 Цецо
До коментар #4 от "Дано да е":Ние си мислехме, че си ти и се притеснихме. Ела си вкъщи.
15:36 22.09.2025
8 И нямал глава
15:43 22.09.2025
9 Тед Бънди
До коментар #2 от "Никой":На късмет, как
15:46 22.09.2025
10 Питаха агент вангела
До коментар #2 от "Никой":Ама сега не могат се свържат с нея😅😅😅
15:47 22.09.2025