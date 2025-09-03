Откриха изчезналия Станислав Юмерски от София

Издирваният от началото на август 43-годишен мъж от София е намерен и вече е при близките си, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Станислав Василев Юмерски от жилищен комплекс "Овча купел" беше в неизвестност повече от месец, като напусна дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния". На 20 август колата му бе засечена от тол камера на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Памукчии", в посока Бургас, но самият мъж не беше открит.
От МВР благодариха на всички, оказали съдействие при издирването. Повече подробности за обстоятелствата около изчезването и откриването на Юмерски не са съобщени публично.
Преди ден полицията разпространи информация за издирването на Юмерски след молба на неговите близки. Тогава от СДВР дадоха подробно описание на мъжа и поискаха съдействие от гражданите за неговото откриване.
1 Цирк
Коментиран от #3, #4
18:43 03.09.2025
2 миче писахте го по рано
не помните ли?
я цъкни кво става в зайчарника на тиквунчо
18:53 03.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оя калпазанин е ходил да ши ба
До коментар #1 от "Цирк":е, няма само разгоните моми
да изчезват и да се върнат парясани
и е хубаво че няма наистина изчезнали
а си продължават лющенето
18:56 03.09.2025
5 Еййййй, човек
18:58 03.09.2025