Откриха изчезналия Станислав Юмерски от София

Издирваният от началото на август 43-годишен мъж от София е намерен и вече е при близките си, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Станислав Василев Юмерски от жилищен комплекс "Овча купел" беше в неизвестност повече от месец, като напусна дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния". На 20 август колата му бе засечена от тол камера на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Памукчии", в посока Бургас, но самият мъж не беше открит.

От МВР благодариха на всички, оказали съдействие при издирването. Повече подробности за обстоятелствата около изчезването и откриването на Юмерски не са съобщени публично.

Преди ден полицията разпространи информация за издирването на Юмерски след молба на неговите близки. Тогава от СДВР дадоха подробно описание на мъжа и поискаха съдействие от гражданите за неговото откриване.