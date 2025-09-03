Новини
Откриха изчезналия Станислав Юмерски от София

Откриха изчезналия Станислав Юмерски от София

3 Септември, 2025 18:39 695 5

От МВР благодариха на всички, оказали съдействие при издирването

Откриха изчезналия Станислав Юмерски от София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Издирваният от началото на август 43-годишен мъж от София е намерен и вече е при близките си, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Станислав Василев Юмерски от жилищен комплекс "Овча купел" беше в неизвестност повече от месец, като напусна дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния". На 20 август колата му бе засечена от тол камера на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Памукчии", в посока Бургас, но самият мъж не беше открит.

От МВР благодариха на всички, оказали съдействие при издирването. Повече подробности за обстоятелствата около изчезването и откриването на Юмерски не са съобщени публично.

Преди ден полицията разпространи информация за издирването на Юмерски след молба на неговите близки. Тогава от СДВР дадоха подробно описание на мъжа и поискаха съдействие от гражданите за неговото откриване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цирк

    11 0 Отговор
    Тоя калпазанин е ходил да ши ба, жена му го пуснала за издирване

    Коментиран от #3, #4

    18:43 03.09.2025

  • 2 миче писахте го по рано

    3 1 Отговор
    за тоз човечец

    не помните ли?

    я цъкни кво става в зайчарника на тиквунчо

    18:53 03.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оя калпазанин е ходил да ши ба

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цирк":

    е, няма само разгоните моми
    да изчезват и да се върнат парясани

    и е хубаво че няма наистина изчезнали
    а си продължават лющенето

    18:56 03.09.2025

  • 5 Еййййй, човек

    1 0 Отговор
    не може да отиде на риба за няколко дни без жена му да го пусне за издирване...

    18:58 03.09.2025