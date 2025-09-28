Новини
Митничари откриха стотици контрабандни старинни монети в турски тир на Капитан Андреево

28 Септември, 2025 11:50 1 322 3

Контрабандните монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза

Митничари откриха стотици контрабандни старинни монети в турски тир на Капитан Андреево - 1
Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митнически служители на Капитан Андреево задържаха 307 старинни монети и 11 старинни предмета. Те са били открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на пункта на 19 септември 2025 г по обед. Водачът – турски гражданин, е представил документи, че превозва стока от Турция за Германия.

След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите инспектори откриват в десния долап на полуремаркето касетка със зеленчуци, а под тях два полиетиленови пакета със старинни изделия.

Открити са 307 монети и 11 предмета, които според първоначално извършената експертна справка са културни ценности съгласно чл.7, ал.1 от Закона за културното наследство. Според метала се разделят на сребърни, бронзови и оловни.

Контрабандните монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кога

    5 1 Отговор
    им направиха експертиза на всяка една от тях , както и на всеки предмет , че ги задържали ?

    11:55 28.09.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    3 0 Отговор
    Къде ли се намира "долапа" в камиона ?

    12:04 28.09.2025

  • 3 Любопитен

    2 0 Отговор
    Тези търтеи уж митничари, не могат да открият нищо. Някой им е свирнал че ще мине тир с номер хххх и в него ще има контрабанда. И така са го хванали завалията. Дано поне ги дадат на близкия музей. Половината за музея и половината ще си ги делнат (както винаги).

    12:39 28.09.2025