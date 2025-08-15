Новини
Над 1100 литра етилов алкохол задържаха митническите служители в Русе

15 Август, 2025 11:41 367 1

Количествата са иззети

Над 1100 литра етилов алкохол задържаха митническите служители в Русе - 1
Снимка: АМ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1169 литра етилов алкохол откриха и задържаха митническите служители от сектор „Акцизен и оперативен контрол“ в ТД Митница Русе при проверка в частни имоти.

На 08 август 2025 г. митническите служители са извършили проверка на два адреса в с. Градище, обл. Плевен, стопанисвани от едно и също лице. В хода на инспекцията са установени общо 1169 литра течности с вид и мирис на етилов алкохол. Количествата са иззети, а по описа на ТД Митница Русе е образувано досъдебно производство.

Същия ден, при акция на МВР в землището на гр. Борово, обл. Русе, митническите служители са съдействали за откриването и залавянето на десетки килограми с тревиста маса с вид и мирис на тютюн, както и на чували с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневи изделия. По първоначални данни са открити 1000 кг. тютюн, както и 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за цигари.


  • 1 ТО ГОЛЯМО ГЕРОЙСТВО

    ДА КОНФИСКУВАШ РАКИЙТА НА ХОРАТА ПАЛЯЧОВЦИ. ВАРЕНЕТО НА РАКИЯ Е СТАРА ТРАДИЦИЯ ЗА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО В БЪЛГАРИЯ ОНЯ ВАЛЕРИ СИМИОНОВ КОГАТО И ДАГО ПЕРДАШИШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО

    12:04 15.08.2025