Гранични полицаи откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин

Гранични полицаи от ГПУ-Петрич откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин при специализирана полицейска операция на 1 октомври.
В нива с площ от около 130 кв. м в село Ласкарево, община Сандански, те са установили 120 зелени растения с общо тегло 261,840 кг.
При извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби, останалите растения са унищожени.
В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още 8,782 кг полусух канабис.
Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как пък
16:13 02.10.2025
2 чиста планинска билка
16:18 02.10.2025