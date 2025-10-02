Новини
Крими »
Гранични полицаи откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин

Гранични полицаи откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин

2 Октомври, 2025 15:55 468 2

  • гранични полицаи-
  • канабис-
  • пирин

В стара необитаема постройка до нивата са открили още близо 9 кг канабис

Гранични полицаи откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи от ГПУ-Петрич откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин при специализирана полицейска операция на 1 октомври.

В нива с площ от около 130 кв. м в село Ласкарево, община Сандански, те са установили 120 зелени растения с общо тегло 261,840 кг.

При извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби, останалите растения са унищожени.

В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още 8,782 кг полусух канабис.

Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как пък

    1 0 Отговор
    Все готови за жътва ги намират..?

    16:13 02.10.2025

  • 2 чиста планинска билка

    0 0 Отговор
    да се изсуши и раздаде на изстрадалият народ

    16:18 02.10.2025