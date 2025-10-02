Гранични полицаи откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин

Гранични полицаи от ГПУ-Петрич откриха над 270 кг канабис в подножието на Пирин при специализирана полицейска операция на 1 октомври.

В нива с площ от около 130 кв. м в село Ласкарево, община Сандански, те са установили 120 зелени растения с общо тегло 261,840 кг.

При извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби, останалите растения са унищожени.

В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още 8,782 кг полусух канабис.

Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.