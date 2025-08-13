Унищожиха близо два тона канабис

Служители на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Благоевград са унищожили близо два тона канабис, съобщиха от пресцентъра на полицията. Унищожени са около 951 канабисови растения с общо тегло около 1795 килограма, открити при съвместни действия, проведени на 12 август, на криминалисти при ОД на МВР-Благоевград, екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“.
Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61 с общо тегло е 70 килограма са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия. По случаите са образувани досъдебни производства, съобщават още от полицията.
В края на май бяха открити и иззети около 365 грама амфетамин. Веществото бе намерено в плик на 39-годишен благоевградчанин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъка
Коментиран от #8
19:03 13.08.2025
2 1488
19:06 13.08.2025
3 Голямо
Коментиран от #7
19:07 13.08.2025
4 мдаа
19:11 13.08.2025
5 ЗДРАВНА КАСА
19:12 13.08.2025
6 И всички
19:29 13.08.2025
7 ниандерталец
До коментар #3 от "Голямо":Три дни яли пили и се веселили .
19:34 13.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тия какво са създали !
И Унищожават !
19:37 13.08.2025
10 РАЗБИРАЩ
19:57 13.08.2025