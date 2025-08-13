Новини
Унищожиха близо два тона канабис

13 Август, 2025 18:58 608 10

Унищожиха близо два тона канабис - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Благоевград са унищожили близо два тона канабис, съобщиха от пресцентъра на полицията. Унищожени са около 951 канабисови растения с общо тегло около 1795 килограма, открити при съвместни действия, проведени на 12 август, на криминалисти при ОД на МВР-Благоевград, екипи на Главна дирекция „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция“.

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61 с общо тегло е 70 килограма са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия. По случаите са образувани досъдебни производства, съобщават още от полицията.

В края на май бяха открити и иззети около 365 грама амфетамин. Веществото бе намерено в плик на 39-годишен благоевградчанин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъка

    2 1 Отговор
    Толкова щастие да унищожиш си е направо престъпление.

    Коментиран от #8

    19:03 13.08.2025

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    разпределиха между органите и агенциите

    19:06 13.08.2025

  • 3 Голямо

    2 0 Отговор
    пушене е паднало да унищожиш толкова канабис.

    Коментиран от #7

    19:07 13.08.2025

  • 4 мдаа

    4 0 Отговор
    Видях снимките. Става дума за див коноп, който расте свободно навсякъде из България. Когато полицията иска да имитира дейност, отиват и окосяват малко див коноп, който после да покажат в медиите.

    19:11 13.08.2025

  • 5 ЗДРАВНА КАСА

    3 0 Отговор
    Тревата трябва да се раздава безплатно на всички навършили 70.

    19:12 13.08.2025

  • 6 И всички

    2 0 Отговор
    повярваха .

    19:29 13.08.2025

  • 7 ниандерталец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голямо":

    Три дни яли пили и се веселили .

    19:34 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тия какво са създали !

    1 0 Отговор
    Че и само да разрушават!

    И Унищожават !

    19:37 13.08.2025

  • 10 РАЗБИРАЩ

    0 0 Отговор
    Това е ГОЛЯМА ЗАГУБА. Хората са отглеждали тези растения с любов и грижа.

    19:57 13.08.2025