Откриха нива с марихуана в речно корито край Крумовград

24 Октомври, 2025 21:41 448 4

Реколтата е изкоренена и иззета. На място е извършен оглед

Откриха нива с марихуана в речно корито край Крумовград - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нива с канабисови растения от открита при спецоперация на полицията в землището на крумовградското село Поточница, съобщиха от МВР. Около 19 часа снощи са арестувани двама мъже на 41 и 44 години, които се грижили за растенията и започнали прибирането на реколтата.

По първоначални данни в нивата били отглеждани около 200 растения с височина от 2 м до 2,90 м, които при направен наркополеви тест реагирали на марихуана. Тя е била разположена на изолирано място, в речно корито.

Реколтата е изкоренена и иззета. На място е извършен оглед. "Земеделците" са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354в, ал.1 от НК. Процесуално-следствените действия под надзора на Районната прокуратура в Кърджали.


  • 1 Грую

    2 0 Отговор
    растат си там от праисторически времена, гюрлюк

    21:53 24.10.2025

  • 2 Това се Казва !

    2 0 Отговор
    Това се Казва !

    Работа !

    Лошото Е !

    Че са Я Открили !

    21:58 24.10.2025

  • 3 Опааа

    2 0 Отговор
    Айдеееее,милиционерите рязко забогатяха! Сега като е иззета,веднага се продава където трябва.

    22:00 24.10.2025

  • 4 то хубаво,

    0 0 Отговор
    ама през границата ежедневно минават тонове кокаин, пък вие с тоя канабис голям удар сте направили. Браво!

    22:12 24.10.2025