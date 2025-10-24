Откриха нива с марихуана в речно корито край Крумовград

Нива с канабисови растения от открита при спецоперация на полицията в землището на крумовградското село Поточница, съобщиха от МВР. Около 19 часа снощи са арестувани двама мъже на 41 и 44 години, които се грижили за растенията и започнали прибирането на реколтата.
По първоначални данни в нивата били отглеждани около 200 растения с височина от 2 м до 2,90 м, които при направен наркополеви тест реагирали на марихуана. Тя е била разположена на изолирано място, в речно корито.
Реколтата е изкоренена и иззета. На място е извършен оглед. "Земеделците" са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354в, ал.1 от НК. Процесуално-следствените действия под надзора на Районната прокуратура в Кърджали.
1 Грую
21:53 24.10.2025
2 Това се Казва !
Работа !
Лошото Е !
Че са Я Открили !
21:58 24.10.2025
3 Опааа
22:00 24.10.2025
4 то хубаво,
22:12 24.10.2025