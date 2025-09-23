Откриха гора от канабис до Плевен

Гора от канабис разкри ГДБОП в Плевен. Плантацията е свързана с арестуваните от антимафиотите петима членове на престъпна група за разпространение на наркотици два дни по-рано.

При полицейската операция на 19 септември е открита плантацията с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на с. Ясен. На място е установена площ от около 50 кв. м, снабдена с поливна система, стълба, торове и препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове.

Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия. Взети са проби за лабораторно изследване.

Зелената маса е унищожена. Действията са проведени съвместно със служители на РУ при ОДМВР - Плевен и под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство. Действията продължават.

Разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани от ГДБОП в Плевен и обвинени от прокуратурата два дни по-рано.