Новини
Крими »
Откриха гора от канабис до Плевен

Откриха гора от канабис до Плевен

23 Септември, 2025 15:34 1 315 14

  • канабис-
  • плевен

Тя е снабдена със собствена поливна система

Откриха гора от канабис до Плевен - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гора от канабис разкри ГДБОП в Плевен. Плантацията е свързана с арестуваните от антимафиотите петима членове на престъпна група за разпространение на наркотици два дни по-рано.

При полицейската операция на 19 септември е открита плантацията с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на с. Ясен. На място е установена площ от около 50 кв. м, снабдена с поливна система, стълба, торове и препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове.

Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия. Взети са проби за лабораторно изследване.

Зелената маса е унищожена. Действията са проведени съвместно със служители на РУ при ОДМВР - Плевен и под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство. Действията продължават.

Разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани от ГДБОП в Плевен и обвинени от прокуратурата два дни по-рано.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    Канабис или Коноп едно време хората са си садили в градините и са си правили конопени въжета 😁

    15:36 23.09.2025

  • 2 Ама

    25 0 Отговор
    Поливна система в Плевен звучи, като "видяха черен леопард" 😂

    15:37 23.09.2025

  • 3 Тъп Глупънсбъркър

    9 0 Отговор
    И какво лошо има в това? Като нямат хората вода поне да имат какво да пушат.

    15:37 23.09.2025

  • 4 Мазньо

    17 0 Отговор
    Гора.50 кв.м.Направо планински масив.

    Коментиран от #6

    15:40 23.09.2025

  • 5 Значи

    15 0 Отговор
    имало вода да ге.!

    15:47 23.09.2025

  • 6 Яко напушен

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мазньо":

    А нещо дърва за огрев, дали ще предлагат от тая гора? Не за мен де, за един познат питам!

    15:48 23.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ХАХА, ВЪВ ВЛАДИВОСТОК ПИЧОВЕ ЗАСАДИХА КАНАБИС ПО СИНОРИТЕ И РАЗВАЛИХА БИЗНЕСА
    И НА НАРКОТЪРГОВЦИТЕ И НА ЗАПТИЕТАТА
    .....
    КАТО СИ РАСТЕ КАНАБИСА ЕСТЕСТВЕНО ПО СИНОРИТЕ, КОЙ ЩЕ ХОДИ ДА СИ ГО КУПУВА ?

    15:49 23.09.2025

  • 8 Умирам от смях

    7 0 Отговор
    жалко, че не я открих аз тая гора

    15:50 23.09.2025

  • 9 Сатана Z

    10 0 Отговор
    С какво го поливат тоя коноп та е станал цяла гора според мисирката?

    15:53 23.09.2025

  • 10 поКУРко

    6 0 Отговор
    И сега подкупните милиционери с какво ще си докарват ДМС към Млаките им заплатки?!? Тъжно и ми се плачи за тези умни и мили дуп@давци!

    15:54 23.09.2025

  • 11 Чудесно

    2 0 Отговор
    Се развива.

    16:05 23.09.2025

  • 12 Плевенска поливна система

    1 0 Отговор
    А някоя кошара с шарка по овцете или кочина със свински грип, не са ли открили? Да ги застрелят на място.

    16:14 23.09.2025

  • 13 споконо

    1 0 Отговор
    полицията ще я конфискува и продаде на учениците

    16:17 23.09.2025

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор
    Открит е коноп със стъбла с диаметър по 10-15 см. Става за огрев.

    16:17 23.09.2025