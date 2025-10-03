Новини
Крими »
Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко - намерени са 15 000 лв. и тетрадка с имена на избиратели

Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко - намерени са 15 000 лв. и тетрадка с имена на избиратели

3 Октомври, 2025 16:22 736 12

  • схема-
  • купуване на гласове-
  • пазарджик-
  • тетрадка-
  • избиратели-
  • 15 000 лева

На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново. Имотът е собственост на 60-годишен мъж от същото село.

Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко - намерени са 15 000 лв. и тетрадка с имена на избиратели - 1
Снимка: ОДМВР- Пазарджик
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават активните действия на ОД на МВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, съобщават от dariknews.bg.

Дейностите се осъществяват предвид на предстоящите избори за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври. На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

Имотът е собственост на 60-годишен мъж от същото село. В хода на работата органите на реда събрали данни, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник, съобщават от МВР.

При претърсването на къщата полицаите открили тетрадка с лични данни на хора - имена, населени места, адреси и посочени парични суми. Намерена е и сумата от 15 000 лева в брой.

По случая се води разследване, а работата по документиране на казуса продължава под надзора на прокуратурата.


Пазарджик / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Ремзи от Маалата купува гласове за ПП-ДБ!💋🌈🛴🥳🤣🖕

    16:25 03.10.2025

  • 2 Даа...

    10 1 Отговор
    Шиши Магнитски погна вече и купувачите на ГЕРБ.
    Кой да предположи, че бойко ще е такава квартална npocтаyтка и ще се остави дебелян да и е cвoдник ?

    16:27 03.10.2025

  • 3 Дориана

    7 3 Отговор
    Това е типичната имитация за работа която не е свършена на време , а след дъжд - качулка. Корупцията така е завладяла всички институции , съд и Прокуратура, че Борисов и неговите приближени командвани под строй от Пеевски пълзящо завладяха България. Наглост и корупция , с това е белязано цялото управление на Борисов.

    16:29 03.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    ТЪРГОВИЯТА с гласове е ... ПРЕСТЪПЛЕНИЕ❗
    ИЗМАМАТА на влезлите в НС е... ПОЛИТИКА❗

    16:29 03.10.2025

  • 5 Георги

    4 0 Отговор
    добре де, защо мен никой не иска да ме корумпира?

    16:29 03.10.2025

  • 6 Иинтелект

    1 1 Отговор
    Алеково Константиново и Ковачево са населени предимно с български граждани. От онези новите.

    16:41 03.10.2025

  • 7 дядото

    4 1 Отговор
    едно е полицията да ги хване,друго прокуратурата да повдигне обвинение и съвсем друго дебелите да позволят на български съд да го осъдят.така де,този да не кмета на варна.

    16:44 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тити

    2 2 Отговор
    Познайте от един път на кой електорат са на диктатора от Банкя и Шиши.

    16:45 03.10.2025

  • 10 Промяна

    2 1 Отговор
    ТОВА СА ШАРЛАТАНИТЕ НАЛИ КМЕТЪТ ТАМ Е ТЕХЕН МОШЕНИЦИ

    16:55 03.10.2025

  • 11 Чичо Митко

    1 0 Отговор
    На всички е известно кой купува там и "кой" от мвр прави чадъра за Пазарджик!

    16:56 03.10.2025

  • 12 Промяна

    1 1 Отговор
    ТОВА СА ШАРЛАТАНИТЕ НАЛИ КМЕТЪТ ТАМ Е ТЕХЕН МОШЕНИЦИ

    16:56 03.10.2025