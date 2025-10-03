Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко - намерени са 15 000 лв. и тетрадка с имена на избиратели

Продължават активните действия на ОД на МВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, съобщават от dariknews.bg.

Дейностите се осъществяват предвид на предстоящите избори за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври. На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

Имотът е собственост на 60-годишен мъж от същото село. В хода на работата органите на реда събрали данни, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник, съобщават от МВР.

При претърсването на къщата полицаите открили тетрадка с лични данни на хора - имена, населени места, адреси и посочени парични суми. Намерена е и сумата от 15 000 лева в брой.

По случая се води разследване, а работата по документиране на казуса продължава под надзора на прокуратурата.