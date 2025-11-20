Новини
Десетки опити за измами в Пазарджишко

Десетки опити за измами в Пазарджишко

20 Ноември, 2025 14:31 1 325 3

  • ало измами-
  • пазарджик-
  • велинград

Използва се добре познатата схема, при която извършителите се представят за полицаи

Десетки опити за измами в Пазарджишко - 1
Снимка: Shuttertock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Измами по телефона в Пазарджишко. За два дни десетки опити са регистрирани на територията на Пазарджик, Панагюрище и Велинград.

„Целевата група“ на извършителите отново са възрастни хора, които разполагат със стационарни телефони, съобщава бТВ.

Използва се добре известната и позната схема, при която извършителите се представят за полицаи - комисар Попов или главен инспектор Иванов.

Информират потенциалната жертва, че е включена в списък на брутални телефонни измамници.

Полицията обаче била по петите им, като за целта възрастните хора трябвало само да им предадат наличните си пари или ценности.

Така щели да подмамят измамниците и полицията да ги залови, след което парите или бижутата ще бъдат върнати на собственика им.

За приемане на парите или ценностите се използват „мулета“ с леки автомобили от различни краища на страната.

Органите на реда са установили, че обажданията се осъществяват от SIM карти на румънски оператори.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИР

    7 0 Отговор
    И ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ!!!
    ПОВЕЧЕТО ОТ ТИЯ БОКЛУЦИ СА НА ХОРА НА ГОЛЯМОТО "Д"

    Коментиран от #2

    15:52 20.11.2025

  • 2 Гошо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "МИР":

    Кажи му Дебелуту Д, торба с Лай.

    15:54 20.11.2025

  • 3 има много измамници

    2 0 Отговор
    Пазете се от Мариела Димитрова – изпечен лъжец, мошеник и измамник. Същата е измамила много хора в Козлодуй с много пари. Сега се укрива в гр. Тетевен, Ж.К „Пеновото”, бл. 11. Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се! Става въпрос за професионален измамник!

    17:09 20.11.2025