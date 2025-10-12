Петима задържани в Огняново за купуване на гласове

Частични местни избори се провеждат в няколко населени места в страната. В 9 общини избират нов кмет. А в Пазарджик – нов Общински съвет. Изборът на предишния беше касиран от съда заради нарушения с бюлетините, отбелязването на преференциите и протоколите.
Изборите в Пазарджик
Резултатът от редовния вот в Пазарджик през 2023 г. беше касиран. Затова и част от партиите имат много наблюдатели в секции днес.
- В изборите участват общо 27 партии и коалиции
- Над 200 полицаи следят процеса в общината
- Право да гласуват за общински съвет в община Пазарджик имат 96 912 души
- Вакантните места за общински съветници са 41.
⇒ Избирателната активност към 16:00 ч. е 24,20% . През 2023 г. е била 29,47%.
⇒ Избирателната активност към 11:00 ч. този път обаче беше с 1/3 по-ниска. От ОИК съобщиха за NOVA, че към този момент са били гласували малко над 8% спрямо близо 12.5 % през 2023 г.
От ОДМВР Пазарджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения.
В село Огняново полицията обискира два автомобила и предполагаеми купувачи на гласове. По информация на събралите се хора шофьорът на единия автомобил избягал. На предното стъкло на едната кола има стикер на МВР. Намерена е и полицейска значка. По време на обиска са задържани общо петима. Стикерът на стъклото не е на МВР, както и значката, съобщиха от МВР за NOVA.
ОИК - Пазарджик е сигнализирала прокуратурата за мъж, който се е представял за длъжностно лице и е прекарал часове в една от секциите. След проверка се оказало, че мъжът не е регистриран нито като застъпник, нито като наблюдател.
Няколко полицейски акции белязаха дните преди вота. В село Алеко Константиново органите на реда получават сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева. Днес пред секциите в селото има опашки. На място пристигна и жандармерия.
Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК.
В центъра на Пазарджик коридорите пред секциите са празни към обяд.
Изборите вървят нормално, а гласуването е и на хартия, и на машина, казва Дафинка Цокова член на СИК.
Изборният ден тече сравнително спокойно, разказва председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той посочи, че секциите са отворили нормално – в 7:00 ч. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени.
В други секции е липсвал само част от състава. Например - в Мало Конаре председателят не се е явил и е бил назначен друг.
Изборите в Хасковско
Частични избори за кмет в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.
В село Боян Ботево има един кандидат за длъжността, след като другия се е отказал. Там избирателната активност към момента е 17%.
В село Славяново са гласували 20% от имащите право на глас. Повечето избиратели са предпочели да пуснат вота си на хартия.
В село Черногорово избирателната активност е малко над 16%.
И в трите села избирателната активност е доста по-висока от тази в Пазарджик.
Няма сигнали за нарушения.
1 Последния Софиянец
16:24 12.10.2025
2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
Коментиран от #4
16:33 12.10.2025
3 Мими Кучева🐕
16:34 12.10.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":Един купувач на гласове си изпуснал полицейската значка докато бягал от хората.
16:34 12.10.2025
5 спрете субсидите
16:40 12.10.2025
6 Факт
Купувачи на гласове от цялата страна и МВР – Ново начало се обединиха в Пазарджик, за да осигурят шокиращ резултат за Пеевски на изборите в бастиона му (Видео)
Пеевски Пазарджик ДимитърАврамов Избори купенвот МВРНовоНачало ДПС ХалилЛетифов
“Купувачи на гласове от цяла България, съединявайте се”, това е мотото, с което протича извънредният вот за местен парламент в Бастиона на Делян Пеевски – Пазарджик. Вотът е повод Дeбелото да покаже мускули и да се види, че кара влака в МВР на прага и на неизбежните парламентарни избори след краха на настоящето правителство.
Пеевски прави избори по бaйгaньовски с армията си от купувачи на гласове от цяла България. Начело на армията ромски барони са депутатите Димитър Аврамов от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора.
16:40 12.10.2025
7 Хи хи
16:43 12.10.2025
8 Тома
16:50 12.10.2025