Петима задържани в Огняново за купуване на гласове

Петима задържани в Огняново за купуване на гласове

12 Октомври, 2025 16:20 554 8

  • избори-
  • огняново-
  • пазарджик

Избори се провеждат в Пазарджик и Хасковско

Петима задържани в Огняново за купуване на гласове - 1
Пазарджик избира днес нов Общински съвет Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Частични местни избори се провеждат в няколко населени места в страната. В 9 общини избират нов кмет. А в Пазарджик – нов Общински съвет. Изборът на предишния беше касиран от съда заради нарушения с бюлетините, отбелязването на преференциите и протоколите.

Изборите в Пазарджик

Резултатът от редовния вот в Пазарджик през 2023 г. беше касиран. Затова и част от партиите имат много наблюдатели в секции днес.

- В изборите участват общо 27 партии и коалиции
- Над 200 полицаи следят процеса в общината
- Право да гласуват за общински съвет в община Пазарджик имат 96 912 души
- Вакантните места за общински съветници са 41.

⇒ Избирателната активност към 16:00 ч. е 24,20% . През 2023 г. е била 29,47%.

⇒ Избирателната активност към 11:00 ч. този път обаче беше с 1/3 по-ниска. От ОИК съобщиха за NOVA, че към този момент са били гласували малко над 8% спрямо близо 12.5 % през 2023 г.

От ОДМВР Пазарджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения.

В село Огняново полицията обискира два автомобила и предполагаеми купувачи на гласове. По информация на събралите се хора шофьорът на единия автомобил избягал. На предното стъкло на едната кола има стикер на МВР. Намерена е и полицейска значка. По време на обиска са задържани общо петима. Стикерът на стъклото не е на МВР, както и значката, съобщиха от МВР за NOVA.

ОИК - Пазарджик е сигнализирала прокуратурата за мъж, който се е представял за длъжностно лице и е прекарал часове в една от секциите. След проверка се оказало, че мъжът не е регистриран нито като застъпник, нито като наблюдател.

Няколко полицейски акции белязаха дните преди вота. В село Алеко Константиново органите на реда получават сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева. Днес пред секциите в селото има опашки. На място пристигна и жандармерия.

Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК.

В центъра на Пазарджик коридорите пред секциите са празни към обяд.

Изборите вървят нормално, а гласуването е и на хартия, и на машина, казва Дафинка Цокова член на СИК.

Изборният ден тече сравнително спокойно, разказва председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той посочи, че секциите са отворили нормално – в 7:00 ч. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени.
В други секции е липсвал само част от състава. Например - в Мало Конаре председателят не се е явил и е бил назначен друг.

Изборите в Хасковско

Частични избори за кмет в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.

В село Боян Ботево има един кандидат за длъжността, след като другия се е отказал. Там избирателната активност към момента е 17%.

В село Славяново са гласували 20% от имащите право на глас. Повечето избиратели са предпочели да пуснат вота си на хартия.

В село Черногорово избирателната активност е малко над 16%.

И в трите села избирателната активност е доста по-висока от тази в Пазарджик.

Няма сигнали за нарушения.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Задържаните купувачи на гласове от хората се оказаха полицаи и командоси.Шиши си ги ползва а ние им плащаме заплатите.

    16:24 12.10.2025

  • 2 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    4 1 Отговор
    Тия петимата са мои. Не ги пипайте !

    Коментиран от #4

    16:33 12.10.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор
    Купуват гласове за ПП-ДБ. 🌈🛴🤣👍

    16:34 12.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":

    Един купувач на гласове си изпуснал полицейската значка докато бягал от хората.

    16:34 12.10.2025

  • 5 спрете субсидите

    1 1 Отговор
    Шиши купува яко!!!!!!!!

    16:40 12.10.2025

  • 6 Факт

    2 1 Отговор
    Днес в Пазарджик се провеждат местни избори. Особено висока е активноста в ромските квартали "Изток" и "Токайто" които са половината от населението на града. На обяд в града с колона от 32 автомобила пристигна и бившия евродепутат Бaрeков. Тежки yлични сблъсъци има и в момента между гражданите дошли с Бареков и тyмби роми от ДПС които скандират "Бyгари, България е наша а вашите деца ще са ни роби ...Делян Делян"...Бaрeков предава на живо с видео-
    Купувачи на гласове от цялата страна и МВР – Ново начало се обединиха в Пазарджик, за да осигурят шокиращ резултат за Пеевски на изборите в бастиона му (Видео)

    Пеевски Пазарджик ДимитърАврамов Избори купенвот МВРНовоНачало ДПС ХалилЛетифов

    “Купувачи на гласове от цяла България, съединявайте се”, това е мотото, с което протича извънредният вот за местен парламент в Бастиона на Делян Пеевски – Пазарджик. Вотът е повод Дeбелото да покаже мускули и да се види, че кара влака в МВР на прага и на неизбежните парламентарни избори след краха на настоящето правителство.
    Пеевски прави избори по бaйгaньовски с армията си от купувачи на гласове от цяла България. Начело на армията ромски барони са депутатите Димитър Аврамов от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора.

    Всички новини в реално време в нашите канали в Телеграм и Вайбър:

    16:40 12.10.2025

  • 7 Хи хи

    1 0 Отговор
    В петък вечерта кацайки на летище " Васил Левски " ме бомбардираха със СМС да гласувам с бюлетина N 17 . Нямах идея за какво става въпрос а и не бях чувал за избори преди заминаването , а и нямам нищо общо с Пазарджик . От чисто любопитство се поинтересувах за номер 17 , поинтересувайте се и Вие !

    16:43 12.10.2025

  • 8 Тома

    1 0 Отговор
    От тези петимата само един е българин и на него викат бай Иван циганина

    16:50 12.10.2025