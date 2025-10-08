Новини
ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България

8 Октомври, 2025 16:37 564 2

  • гдбоп-
  • европол-
  • трафик на мигранти

Седем души са задържани

ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България - 1
Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските власти, подкрепени от Европол, неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Южна Европа.

Работата по случая е започната от отдел "Трансгранична организирана престъпност" на ГДБОП-МВР.

Проведена е на територията на областите София, Стара Загора, и Враца на 7 октомври 2025 г.

В акцията участват полицейски служители на гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската Гранична полиция и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Република Молдова и на Европол.

Операцията по линия нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група, създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна.

В хода ѝ са арестувани 7 трафиканти, единият от които на високо ниво в йерархията на международния трафик.

Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе по образувано през 2024 г. досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.

На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

При извършените действия по разследването са претърсени 11 имота и 3 автомобила.

Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди и други документи, относими към извършваната престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро.

В качеството на свидетели до момента са разпитани 10 души.

Работата по случая продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аууу

    0 0 Отговор
    Нинджи с каски и очила. Да но не са объркали адреси.

    16:42 08.10.2025

  • 2 име

    0 0 Отговор
    По принцип трафика не е лошо нещо, щото така поне не ги регистрираме у нас и няма опасност да ни ги върнат. Ама от време на време трябва да се отчуте някаква работа.

    17:15 08.10.2025