ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България

Българските власти, подкрепени от Европол, неутрализираха дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Южна Европа.
Работата по случая е започната от отдел "Трансгранична организирана престъпност" на ГДБОП-МВР.
Проведена е на територията на областите София, Стара Загора, и Враца на 7 октомври 2025 г.
В акцията участват полицейски служители на гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската Гранична полиция и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Република Молдова и на Европол.
Операцията по линия нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група, създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна.
В хода ѝ са арестувани 7 трафиканти, единият от които на високо ниво в йерархията на международния трафик.
Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.
Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе по образувано през 2024 г. досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 280 и чл. 281 във връзка с чл. 321 от НК.
На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.
При извършените действия по разследването са претърсени 11 имота и 3 автомобила.
Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди и други документи, относими към извършваната престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро.
В качеството на свидетели до момента са разпитани 10 души.
Работата по случая продължава.
