От 19 ч. днес съдът ще заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев

10 Октомври, 2025 17:19 755 14

Заседанието беше насрочено за 15:30 часа, но адвокат Николай Владимиров, защитникът на Коцев, пътува от Варна и няма да стигне навреме

От 19 ч. днес съдът ще заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Софийският градски съд ще заседава от 19:00 часа по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Заседанието беше насрочено за 15:30 часа, но адвокат Николай Владимиров, защитникът на Коцев, пътува от Варна и няма да стигне навреме, предават от БТА.

БТА припомня, че в края на миналата седмица Апелативният съд пусна под домашен арест общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание. Определението на съда е окончателно. Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    4 15 Отговор
    ПП/ДБ вкараха в управлението ан Варна организирана престъпна група, защитавана от западния крадлив режим.

    17:25 10.10.2025

  • 2 Българин

    4 17 Отговор
    Благо трябва да изгние в затвора! За доказани престъпления като в неговия случай, само най-вишата мярка! Така ще върне вярата на народа в държавата!

    Коментиран от #14

    17:38 10.10.2025

  • 3 дядо

    3 6 Отговор
    пускаите момчето то е невинно и кирцата и ленчето и скачещия от 2 етаж на блокаи тои е невинен е при тия магистрати в БЪЛГАРИЯ НЯМА и един виновен блаво на нашите съдеи

    17:51 10.10.2025

  • 4 Егати и

    2 8 Отговор
    Защитника - опищяха орталъка за Коцев, а адвокатът му тръгнал в последния момент!

    17:55 10.10.2025

  • 5 Нощен съд

    7 2 Отговор
    19ч ? Нощен съд ли имаме?

    17:57 10.10.2025

  • 6 Поро

    5 1 Отговор
    А, да - Дебелия разпореди да го освободят. Той дава заповед - съда изпълнява. Йес сър.

    18:03 10.10.2025

  • 7 Адвокат

    4 4 Отговор
    Защо винаги нощно време гледат мярката на Коцев , дали защото нередните дейности се вършат по тъмно?

    18:13 10.10.2025

  • 8 ту-туу

    4 0 Отговор
    А Портник кога ще го съдят

    18:29 10.10.2025

  • 9 Пецата

    0 1 Отговор
    Правилно до 1 и 2. Трябваше да е от източния цивилизован свят, от които са ви великите вождове, ББ и ДП.

    18:32 10.10.2025

  • 10 володя

    1 3 Отговор
    Ако имаме Държава и съд, и благо, а и адвукатите му трябва да са в затвора поне 20 години! Народа иска справедливо наказание за метежа, който организираха срещу родината ни!

    18:32 10.10.2025

  • 11 Шпецата

    1 1 Отговор
    До 10. То ако има съд на тия твоите ББ и ДП и децата им трябва да са доживот в затвора.

    18:34 10.10.2025

  • 12 българка

    1 1 Отговор
    Тормозят един невинен човек с фалшиви обвинения. Прокуратурата падна под нивото на улични бандити - СРАМ!

    18:38 10.10.2025

  • 13 Стара чанта

    0 1 Отговор
    На мафиотчетата от ПП.... мястото е е ЗАТВОРА !!!

    18:39 10.10.2025

  • 14 българин бил

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Путинофил българин ...няма!

    18:41 10.10.2025