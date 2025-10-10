От 19 ч. днес съдът ще заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Софийският градски съд ще заседава от 19:00 часа по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Заседанието беше насрочено за 15:30 часа, но адвокат Николай Владимиров, защитникът на Коцев, пътува от Варна и няма да стигне навреме, предават от БТА.

БТА припомня, че в края на миналата седмица Апелативният съд пусна под домашен арест общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание. Определението на съда е окончателно. Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.