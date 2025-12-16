Съдът гледа мярката на Росен Кръстев "Стъкларя"

Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на задържания в петък, заедно с още двама служители началник на Пето районно управление в София Пламен Максимов срещу ареста му за срок до 72 ч.

Тримата, заедно с още четирима задържани са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици, подкупи и палеж.

Съдът отложи в понеделник сутринта делото за поисканата от прокуратурата постоянна мярка за задържане на считания за тартор на групата Росен Кръстев - "Стъкларя".

По време на разглеждането на жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му за срок до 72 часа прокурорът по делото каза, че молбата му е допустима, но трябва да се остави без уважение, защото няма правни аргументи. Обвиняемият началник на Пето районно управление в столицата помоли съда да бъде освободен от ареста, тъй като трябва да се грижи за болните си родители, а на дъщеря му предстои втора тежка операция. Минути по-късно той припадна в залата и се наложи служителите на съдебна охрана да му оказват първа помощ, а по късно пристигна и екип на спешна помощ. В крайна сметка съдът остави без разглеждане жалбата му. Адвокатът на Максимов Мартин Кантарев каза, че той е невинен и че ще обжалват решението на Ловешкия съд:

"Житейски нелогично е предположението на прокуратурата, че подзащитният ми в качеството на началник на Пето районно може да участник в организирана престъпна група, свързана с разпространението на наркотици на територията на цяла страна. По скоро считам, че с неговия арест и с искането за постоянно задържане се преследва някаква политическа цел."

По време на заседанието прокурор Валентин Вълков каза, че един от задържаните е направил опит за самоубийство в следствения арест.

От прокуратурата внесоха в съда и искане за постоянна мярка за задържане на считания за тартор на групата Росен Кръстев с прякор "Стъкларя". Делото обаче беше отложено за тази сутрин заради отсъствието на защитник на обвиняемия. От прокуратурата ще внесат искане за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" и на останалите шестима задържани по случая. Мерките им ще бъдат гледани също днес.