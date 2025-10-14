Новини
Задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

14 Октомври, 2025 09:37

Той е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен МОЛ .

На 12.10.2025 г. около 19,30 часа в МОЛ на бул. „Цариградско шосе“ в гр. София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите. Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 новото начало

    16 1 Отговор
    е тук

    09:44 14.10.2025

  • 2 може да е от бургас

    11 1 Отговор
    над 20 см е забранено . това е за сечене на папури и тръстика . по филмите е за терор и рамбо , робовладелски филми , пиратски . явно е имал психо проблеми . не трябва да се пускат хора с оръжия в обекти за търговия и забавление . футболен запалянко .

    Коментиран от #3, #12

    09:49 14.10.2025

  • 3 Като

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "може да е от бургас":

    Ще ми цитираш ли от как е забранено? Аз знам за "ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ". Не съм срещал закона за мачететата и катаните...

    09:54 14.10.2025

  • 4 Еиййй

    4 10 Отговор
    Феновете на Костадинов съвсем изтрещяха

    10:12 14.10.2025

  • 5 Ами

    9 1 Отговор
    Влязал е в Жунглата

    10:13 14.10.2025

  • 6 Сила

    6 1 Отговор
    Сандокан бате , Сандокан с двата ножа ....от Факултето

    10:17 14.10.2025

  • 7 Непристойни действия

    3 1 Отговор
    Според определението на прокуратура и полиция, това че си е извадил "оръжието" и го е размахал насред мола е "непристойно действие, с особена дързост и пренебрежение". Да вземат да махат Жирафоф и розовия МВР министър, че положението вече става неудържимо.

    10:36 14.10.2025

  • 8 Варна

    1 0 Отговор
    Отрежете му ръцете, повече няма да може да прави така.

    10:39 14.10.2025

  • 9 Чак

    4 0 Отговор
    пък "добрите нрави на обществото" бил окипазил ? В Парламента явно не важат !

    10:40 14.10.2025

  • 10 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Европа идва и у нас!

    10:43 14.10.2025

  • 11 Дудов

    4 0 Отговор
    "Той е ....демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото"

    Ами то това си е ежедневие в БГ.Но каквото посееш, това ще пожънеш.Оправия няма да има.Иначе ще кажат че са посегнали на Демокрацията.На ви демокрация

    10:46 14.10.2025

  • 12 Софийска Уфса

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "може да е от бургас":

    Ами, бургаския.Шоп , внос от селата.Както 70 от останалата паплач в столицата

    10:48 14.10.2025

  • 13 Пак ,

    4 1 Отговор
    че друго не е размахвал !

    10:52 14.10.2025