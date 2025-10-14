Задържаха мъж, размахвал мачете в столичен мол

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен МОЛ .
На 12.10.2025 г. около 19,30 часа в МОЛ на бул. „Цариградско шосе“ в гр. София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.
Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите. Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.
Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.
В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.
09:44 14.10.2025
До коментар #2 от "може да е от бургас":Ще ми цитираш ли от как е забранено? Аз знам за "ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ". Не съм срещал закона за мачететата и катаните...
09:54 14.10.2025
Ами то това си е ежедневие в БГ.Но каквото посееш, това ще пожънеш.Оправия няма да има.Иначе ще кажат че са посегнали на Демокрацията.На ви демокрация
До коментар #2 от "може да е от бургас":Ами, бургаския.Шоп , внос от селата.Както 70 от останалата паплач в столицата
