Свидетелски разказ за убийството в мола: Видяхме много кръв, чухме крясъци

"Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола.

Тя обясни, че е била в мола със съпруга и внука си. "При влизането ни в мола чухме много крясъци, качихме се нагоре и видяхме момчето долу на земята. От тълпата, която се събра около момчето ни казаха, че е намушкан с нож", сподели жената.

Тя добави, че, след като мъжът ѝ е взел момчето, са успели да стигнат до колата. "Качи го Стефан в колата и не знам как стигнахме до "Пирогов". Момчето беше неадекватно, очите му бяха затворени и не говореше", поясни Борисова и добави, че лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение. Дали им количка и го закарали в интензивното отделение. Тогава вече момчето издъхнало.

Хората настояват за доживотен затвор за убиеца в мола.

А във вчерашния ден Светла и мъжът ѝ, заедно със стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест пред СДВР.

Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца. Заради неговата крехка възраст той може да получи до 5 години лишаване от свобода.