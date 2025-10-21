Новини
Свидетелски разказ за убийството в мола: Видяхме много кръв, чухме крясъци

21 Октомври, 2025 08:22 1 437 28

  • убийство-
  • мол-
  • дете

Хората настояват за доживотен затвор за убиеца в мола

Свидетелски разказ за убийството в мола: Видяхме много кръв, чухме крясъци - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола.

Тя обясни, че е била в мола със съпруга и внука си. "При влизането ни в мола чухме много крясъци, качихме се нагоре и видяхме момчето долу на земята. От тълпата, която се събра около момчето ни казаха, че е намушкан с нож", сподели жената.

Тя добави, че, след като мъжът ѝ е взел момчето, са успели да стигнат до колата. "Качи го Стефан в колата и не знам как стигнахме до "Пирогов". Момчето беше неадекватно, очите му бяха затворени и не говореше", поясни Борисова и добави, че лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение. Дали им количка и го закарали в интензивното отделение. Тогава вече момчето издъхнало.

Хората настояват за доживотен затвор за убиеца в мола.

А във вчерашния ден Светла и мъжът ѝ, заедно със стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест пред СДВР.

Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца. Заради неговата крехка възраст той може да получи до 5 години лишаване от свобода.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 3 Отговор
    Сега някой ще каже че хората са си хора и няма значение дали са команчи или българи ! Да , ама........ вече години наред само команчите се скалпирват с томахавките !!!

    Коментиран от #3, #15

    08:25 21.10.2025

  • 2 1488

    26 2 Отговор
    у хубавия запАд туй е ежедневие

    08:25 21.10.2025

  • 3 Фен

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    След това, което започва да ни залива, особено след като Западна Европа смени курса и спре да ги храни, нашите команчи ще ни се сторят ангели небесни.

    Коментиран от #12

    08:30 21.10.2025

  • 4 Крехък и раним ромлянин

    19 0 Отговор
    "Заради неговата крехка възраст". Крехка, крехка, колко да е крехка? А на убития възрастта не е ли била крехка? Значи може да вземе решение да намушка човек с нож, ама не можел да носи отговорност за действията си? Първо в затвора за непълнолетни и като чукне 18, да си минава в затвора за пълнолетни и да си лежи присъдата за предумишлено убийство. Ромляните разбират само от наказания, само така могат да станат хора

    08:31 21.10.2025

  • 5 Госあ

    15 3 Отговор
    “ лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение” без коментар.

    Коментиран от #20

    08:32 21.10.2025

  • 6 Разпад на

    14 0 Отговор
    обществото, няма ценности, нещо като дребен материализъм.
    В един МОЛ освен "лъскави" магазини със съмнително качество, гръндж фуд, заведения за "развлечение", какво смислено има?
    А, има и "охрана", която получава "трудово възнаграждение".
    НЕ ХОДЕТЕ В МОЛовете!

    08:32 21.10.2025

  • 7 Айде стига

    16 3 Отговор
    с тая циганска история. Двама непълнолетни се клали заради една малолетна 13 годишна циганка, която сигурно вече е бременна.

    08:34 21.10.2025

  • 8 Госあ

    6 9 Отговор
    Препоръчвам на коментиращите горди българи, да прочетат “Човека звяр” на Емил Зола. Ако могат да четат. Защото доста проучвания показват, че Ганчо не обича да чете, А ?!

    Коментиран от #10, #13, #17, #24

    08:34 21.10.2025

  • 9 честен ционист

    8 7 Отговор
    Ганчо сеирджията, както обикновено нищо не е видял.

    Коментиран от #16, #19

    08:34 21.10.2025

  • 10 Към 8 и 9

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Айде, айде, команчите на лов излизат, Ганчо ви бил виновен

    08:36 21.10.2025

  • 11 Механик

    14 2 Отговор
    Това на снимката въпросната Светла ли е? Тая дето има внук ?
    А пра-внука не са ли го водили и него на мол?
    Аман от ромски трагедии, ейййй!

    08:36 21.10.2025

  • 12 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Когато коментираме нашите е редно да се придържаме към тази тема ! За камиларите знам от първа ръка , защото тази ръка вече няколко пъти им прави главите комби когато се опитваха да ме заграждат по София !

    08:36 21.10.2025

  • 13 Данъкоплатец

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Дръж си препоръката за себе си, от цигани акъл не искаме.

    08:37 21.10.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Свиквайте това ще е ежедневие!

    Така и при каш.ер.на-та дермоКРАДция.

    08:37 21.10.2025

  • 15 Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    и няма да има пари за МОЛ !

    Коментиран от #22, #25

    08:39 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    А, шайката разбеснели се "роми"?? Тя какво? Тя обича ли да чете???
    Две трети от вас дори не могат да четат. Смятат, че четенето им накърнява основните права.

    Коментиран от #26

    08:41 21.10.2025

  • 18 Стеф

    11 0 Отговор
    В САЩ такова деяние на непълнолетен се гледа в "Младежки съд" и присъдата е 18-20г ?!? Тук като чели някой има интерес, да бъдат избивани нормалните хора?

    08:44 21.10.2025

  • 19 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А какво да правят българите? Роми се колят-е,и?

    08:44 21.10.2025

  • 20 Стига

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    си лъгал. Откарали са го в спешното.

    08:45 21.10.2025

  • 21 Хората настояват???

    7 1 Отговор
    Ма те не са хора бе, как ще настояват?

    08:49 21.10.2025

  • 22 Прав си!

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса":

    Цели семейства по на 30-40 г. се снабдяват с ТЕЛК решения, обикновено се налагало да сменят стави, или пък страдали от тежки дископатии. Известен ми е случайна 4 братя, майка, съпругата на единия и всички са с телкове. Купуват си маркови коли и "боледуват". Преди това работят в чужбина, където се разболяват. Паразити! Няма такава държава!

    08:57 21.10.2025

  • 23 665

    5 0 Отговор
    Само м@н гали. Не стига че ги размножаваме и храним, но постоянно с тях се занимаваме.

    09:05 21.10.2025

  • 24 Пурко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Тази г-жа Светла много млада изглежда за да има внук.Но чест им прави,че са го транспортирали до болница.Момчето е убито най-брутално,сърцето е изпомпило кръвта в торса и навън през отвора.И д-р Чирков да беше жив нищо не можеше да помогне.Въпроса е накъде се е запътило "новото"общество.

    Коментиран от #27

    09:22 21.10.2025

  • 25 Жулиета

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса":

    Ма ние ходим там да се топлим бе.Времето захладня.

    09:27 21.10.2025

  • 26 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Ти чел ли си Емил Зола, бате ? Е такива сте, озлобени и изпаднали. И не почвай да ми обясняваш каква дребна буржоа си. Озлобени сте, не само от бедност, а и от простотия. Тва е положението. Жалко.

    09:35 21.10.2025

  • 27 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пурко":

    Това не отменя въпросът ми за разстоянието от Пирогов до тоо мол и липсата на линейка.

    09:36 21.10.2025

  • 28 И тази госпожа баба

    0 0 Отговор
    малко циганка излязла на снимката. Явно някаква тематична вечер е имало в този мол. Един вид кОлтурно мероприятие с участници от Татарлито, Факултета, Орландовци, Филиповци. И за младата баба - Пирогов е на един километър от този мол. Хубаво е, че са опитали да помогнат. Убиецът сега-засега ще има подслон над главата за някоя и друга година да не е бездомен, че родителите му са се заели да оправят демографията на страната и да прибират тук-там малко деЦки и други бонуси. Братът на убития, като младоженец на 14, скоро също ще се включи в борбата за демографията. Нека да дава държавата - ама само кеш или ваучери, сакън данъчни облекчения, да се борят хората и да отглеждат бъдещето на Бхарат-България. А иначе антибългарският комитет някъде каниха ли ги по мисирските медии вече? Или още е рано и ще излезе нагло да говорят мъдро за интеграция и как повече да дава държавата?

    09:46 21.10.2025