Свидетелски разказ за убийството в мола: Видяхме много кръв, чухме крясъци

"Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола.
Тя обясни, че е била в мола със съпруга и внука си. "При влизането ни в мола чухме много крясъци, качихме се нагоре и видяхме момчето долу на земята. От тълпата, която се събра около момчето ни казаха, че е намушкан с нож", сподели жената.
Тя добави, че, след като мъжът ѝ е взел момчето, са успели да стигнат до колата. "Качи го Стефан в колата и не знам как стигнахме до "Пирогов". Момчето беше неадекватно, очите му бяха затворени и не говореше", поясни Борисова и добави, че лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение. Дали им количка и го закарали в интензивното отделение. Тогава вече момчето издъхнало.
Хората настояват за доживотен затвор за убиеца в мола.
А във вчерашния ден Светла и мъжът ѝ, заедно със стотици близки, приятели и съпричастни на семейството на 15-годишния Красимир, който беше фатално ранен с нож в столичен мол, излязоха на протест пред СДВР.
Те поискаха доживотен затвор за извършителя, по-строги закони, както и сигурност за всички деца. Заради неговата крехка възраст той може да получи до 5 години лишаване от свобода.
1 Пич
Коментиран от #3, #15
08:25 21.10.2025
2 1488
08:25 21.10.2025
3 Фен
До коментар #1 от "Пич":След това, което започва да ни залива, особено след като Западна Европа смени курса и спре да ги храни, нашите команчи ще ни се сторят ангели небесни.
Коментиран от #12
08:30 21.10.2025
4 Крехък и раним ромлянин
08:31 21.10.2025
5 Госあ
Коментиран від #20
08:32 21.10.2025
6 Разпад на
В един МОЛ освен "лъскави" магазини със съмнително качество, гръндж фуд, заведения за "развлечение", какво смислено има?
А, има и "охрана", която получава "трудово възнаграждение".
НЕ ХОДЕТЕ В МОЛовете!
08:32 21.10.2025
7 Айде стига
08:34 21.10.2025
8 Госあ
Коментиран от #10, #13, #17, #24
08:34 21.10.2025
9 честен ционист
Коментиран от #16, #19
08:34 21.10.2025
10 Към 8 и 9
До коментар #8 от "Госあ":Айде, айде, команчите на лов излизат, Ганчо ви бил виновен
08:36 21.10.2025
11 Механик
А пра-внука не са ли го водили и него на мол?
Аман от ромски трагедии, ейййй!
08:36 21.10.2025
12 Пич
До коментар #3 от "Фен":Когато коментираме нашите е редно да се придържаме към тази тема ! За камиларите знам от първа ръка , защото тази ръка вече няколко пъти им прави главите комби когато се опитваха да ме заграждат по София !
08:36 21.10.2025
13 Данъкоплатец
До коментар #8 от "Госあ":Дръж си препоръката за себе си, от цигани акъл не искаме.
08:37 21.10.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Така и при каш.ер.на-та дермоКРАДция.
08:37 21.10.2025
15 Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса
До коментар #1 от "Пич":и няма да има пари за МОЛ !
Коментиран от #22, #25
08:39 21.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
До коментар #8 от "Госあ":А, шайката разбеснели се "роми"?? Тя какво? Тя обича ли да чете???
Две трети от вас дори не могат да четат. Смятат, че четенето им накърнява основните права.
Коментиран от #26
08:41 21.10.2025
18 Стеф
08:44 21.10.2025
19 Българин
До коментар #9 от "честен ционист":А какво да правят българите? Роми се колят-е,и?
08:44 21.10.2025
20 Стига
До коментар #5 от "Госあ":си лъгал. Откарали са го в спешното.
08:45 21.10.2025
21 Хората настояват???
08:49 21.10.2025
22 Прав си!
До коментар #15 от "Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса":Цели семейства по на 30-40 г. се снабдяват с ТЕЛК решения, обикновено се налагало да сменят стави, или пък страдали от тежки дископатии. Известен ми е случайна 4 братя, майка, съпругата на единия и всички са с телкове. Купуват си маркови коли и "боледуват". Преди това работят в чужбина, където се разболяват. Паразити! Няма такава държава!
08:57 21.10.2025
23 665
09:05 21.10.2025
24 Пурко
До коментар #8 от "Госあ":Тази г-жа Светла много млада изглежда за да има внук.Но чест им прави,че са го транспортирали до болница.Момчето е убито най-брутално,сърцето е изпомпило кръвта в торса и навън през отвора.И д-р Чирков да беше жив нищо не можеше да помогне.Въпроса е накъде се е запътило "новото"общество.
Коментиран от #27
09:22 21.10.2025
25 Жулиета
До коментар #15 от "Да се спрат ТЕЛК-овете на етноса":Ма ние ходим там да се топлим бе.Времето захладня.
09:27 21.10.2025
26 Госあ
До коментар #17 от "Механик":Ти чел ли си Емил Зола, бате ? Е такива сте, озлобени и изпаднали. И не почвай да ми обясняваш каква дребна буржоа си. Озлобени сте, не само от бедност, а и от простотия. Тва е положението. Жалко.
09:35 21.10.2025
27 Госあ
До коментар #24 от "Пурко":Това не отменя въпросът ми за разстоянието от Пирогов до тоо мол и липсата на линейка.
09:36 21.10.2025
28 И тази госпожа баба
09:46 21.10.2025