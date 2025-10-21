Новини
Крими »
Кой е 15-годишният, намушкал връстника си в столичен мол?

Кой е 15-годишният, намушкал връстника си в столичен мол?

21 Октомври, 2025 08:41 2 490 20

  • убийство-
  • намушкване-
  • нож-
  • роми-
  • насилие-
  • дете

Самоотглеждал се, скитал, бягал, а жертвата не е познат на полицията

Кой е 15-годишният, намушкал връстника си в столичен мол? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера полицията съобщи, че задържаният при случая с 15-годишното момче в столичен търговски център, също е едва на 15 години, а вече е с криминално минало, посочи бТВ.

Какви са били неговите предишни прояви и каква присъда може да получи?

Наш екип попита гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР и ст. инспектор Ваня Цонкова от отдел „Детска престъпност“ към СДВР.

„Двете момчета са се познавали, връстници са били и между тях е имало напрежение и предишен конфликт. Във фаталната вечер двамата се засичат, първоначално възниква конфликт извън сградата на търговския център, впоследствие влизат в сградата, засичат се, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар – но всичко се развива много бързо, в рамките на няколко минути“, припомни Стефан Попов.

На въпрос дали са ясни причините за трагедията и възникналия конфликт, главен инспектор Попов увери, че разследващите вече имат информация, но не сподели детайли, заради образуваното досъдебно производство. Единствено отрече версията, която се разпространи в някои медии – че до инцидента се е стигнало заради момиче.

В миналото си задържаният 15-годишен е извършвал кражби и грабежи. От 2022 г. досега има регистрирани няколко кражби и един грабеж.

С него е било работено в детска педагогическа стая, увери ст. инспектор Ваня Цонкова.

„Бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си и е водил предимно скитнически начин на живот. В края на 2024 г. с решение на съда е върнат при родителите и оттогава той живее при тях“, заяви тя.

И разказа повече за семейната среда на задържаното момче – с безработна майка и баща, който работи на строежи без договор.

„Родителите му са го неглижирали. Той се е самоотглеждал, така да се каже – скита на територията на страната, хващан е в Червен бряг, не могат да се наложат адекватни възпитателни мерки, тъй като не може да се установи на адрес и към момента нямаме данни те да са му били налагани“, каза още ст. инспектор Цонкова.

Жертвата не е познат на полицията.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    33 1 Отговор
    Ново Начало няма ли младежка организация?

    08:44 21.10.2025

  • 2 Как така какъв е?

    36 1 Отговор
    Сиганором е... Това е достатъчно, не е нужно да се драска още по темата..

    08:47 21.10.2025

  • 3 Иван Грозни

    13 1 Отговор
    Дано и убития да е от същото племе.

    Коментиран от #5

    08:51 21.10.2025

  • 4 моловете бяха построени с друга цел

    19 0 Отговор
    какви са тези хора . търговските центрове предлагат стоки . да се изкупуват . имат огромни наеми . не е само мода . за храна има по 50-60 заведения . киното е скъпо . зони за деца са малки до 12 г . В мол софия е пълно с малцинствата . нито имат пари . нито имат някаква хигиена . навремето познат държеше охраната . не пускаха такива . и е правилно да не се събират с образовани , с хигиена и с пари хора . по добре да затворят мол софия . няма полза от такива места . не ги познавам пострадалите .

    08:52 21.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Грозни":

    Свадата е между два ромски клана за 14 годишна булка.

    Коментиран от #11

    08:56 21.10.2025

  • 6 Един

    15 1 Отговор
    Една градина когато не се обработва - обраства с бурени! Факт! То българите вече не сме стока, та камо ли циганите ... след "евроинтеграцията"

    08:57 21.10.2025

  • 7 Напишете

    16 1 Отговор
    истината, че "напрежението" между двама е заради малолетна 13 годишна циганка, вероятно бременна.

    09:00 21.10.2025

  • 8 Дада

    12 2 Отговор
    Регистриран е за няколко кражби и един грабеж ??? Някой може ли да обясни ква е разликата между кражба и грабеж ?

    Коментиран от #13

    09:03 21.10.2025

  • 9 Убава работа ама

    12 0 Отговор
    Лилава и двамата са мангоджери

    09:07 21.10.2025

  • 10 Гражданин

    11 0 Отговор
    Това е поколението на "демокрацията", което годиин наред ваблюдава моздел на поведение по телевизии и телефони. Бог да пази България!

    Коментиран от #14

    09:09 21.10.2025

  • 11 Малката булка

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Значи типична индийска мелодрама с индиански привкус

    09:11 21.10.2025

  • 12 Гост

    12 1 Отговор
    За тия деца е виновен лично борисоф. Той направи така, че децата да желаят да станат мутри, емемейци, дилъри. борисоф изведе напред тези хора и те станаха примерът...

    09:13 21.10.2025

  • 13 бай Митко

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дада":

    Грабежа е извършване на кражба с привеждане на някого в безпомощност или заплашване!
    Кражбата е присвояване на чужда движима собственост!
    На циганина въобще не му пука кое какво е!

    09:14 21.10.2025

  • 14 бай Митко

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин":

    Територията е свършила отдавна, и Бог да слезе не може да ни оправи!

    Коментиран от #16

    09:17 21.10.2025

  • 15 4444

    1 0 Отговор
    Сега е и убиец. Пуснете го след някоя година да повтори.

    09:30 21.10.2025

  • 16 Кмета

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "бай Митко":

    Детската престъпност надмина и батките мутри! Превенция,статистика има ли?Кои са органите,които се борят с това,или само празни приказки ,за да отчитат дейност?Няма вече как и Бог да помага,много сме грешни,а няма изгледи за покаяние и смирение! Жалко но факт.

    09:35 21.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    САМООТГЛЕЖДАЛ се е 🤔🤔🤔‼️

    09:36 21.10.2025

  • 18 Перо

    2 0 Отговор
    Всички престъпници и психично болни са на улицата, защото възпитателните и наказателни мерки не са “демократични”! През соца имаше ТВУ, Макаренко, имаше Белене, имаше психо диспансери и нямаше престъпници по улиците! Сега чичко Шорош и джендърията ни натресоха новата ЛГБТИ ценностна система и децата се изпотрепаха от катастрофи и насилие, без капка възпитание! Израстнаха 2 поколения зомбирани наркомани и боклук на обществото!

    09:40 21.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Блокирате разсъжденията ми,

    0 0 Отговор
    но е истина, каквото казвам. Така наречените у нас роми, в Англия са джипси, във Франция и Русия сигани, у нас са цигани. Докога ще се чака тяхното израстване като нормални граждани. То не бе комунизъм, то не бе демокрация, те си остават на дъното , не израстват.
    Само вие журналистите ги галите. Ами приберете си ги в редакиите.

    09:58 21.10.2025