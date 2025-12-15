Освободиха двама от обвинените за смъртта на 8-годишния Иван в Несебър

Двама от обвинените за смъртта на 8-годишното дете, което падна от парасейлинг от 50 метра височина край Южния плаж в Несебър на 18 август, са освободени от ареста.

Отговорникът на водната база, която отговаря за атракциона - Петко Стефанов, е освободен под парична гаранция от 7 хиляди лева научи NOVA.

Морякът на лодката, теглила въжетата преди инцидента - Камен Тенев, който според обвинението е сложил коланите на 8-годишния Иван, вече е с мярка „подписка”. Двамата бяха задържани за постоянно в ареста с решение на Апелативния съд в Бургас на 28 август.