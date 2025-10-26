След стрелба в центъра на София: Ранен е чужденец

Стрелба пред заведение в центъра на София завърши с ранен чужденец. За инцидента NOVA научи от публикация във Facebook на офталмолога д-р Александър Оскар, според когото пострадалият е бил прострелян с въздушна пушка в главата, но благодарение на лекарския екип зрението му е спасено.
По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард „Тодор Александров“. По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.
По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.
