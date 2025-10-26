Новини
След стрелба в центъра на София: Ранен е чужденец

26 Октомври, 2025 12:04 942 8

По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври

След стрелба в центъра на София: Ранен е чужденец - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стрелба пред заведение в центъра на София завърши с ранен чужденец. За инцидента NOVA научи от публикация във Facebook на офталмолога д-р Александър Оскар, според когото пострадалият е бил прострелян с въздушна пушка в главата, но благодарение на лекарския екип зрението му е спасено.

По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард „Тодор Александров“. По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.

По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ловец

    1 0 Отговор
    Може да са го помислили за врабче. Или за подвижна мишена. Иначе не виждам логика да се стреля по човек с въздушна пушка.

    12:08 26.10.2025

  • 2 Нощ, заведение, чужденец

    5 0 Отговор
    Някой не е издържал гюрултията или?

    12:09 26.10.2025

  • 3 Това

    0 0 Отговор
    Е много старо!

    12:11 26.10.2025

  • 4 Евроджендър

    3 0 Отговор
    Аман от тия мизрници идващи с нискотарифни самолетни компании да пиянстват и дрогират до припадък, за един уикенд. Да си стоят в европата при арабите!

    12:15 26.10.2025

  • 5 Крайно време беше...!

    1 0 Отговор
    Стрелбата да се прехвърли от САЩ,в страните на робите си...!

    12:19 26.10.2025

  • 6 Асен

    1 0 Отговор
    Поредна вечер в гетото София.

    12:27 26.10.2025

  • 7 1488

    3 0 Отговор
    авторКАТА не знае какво е въздушно орьжие че турила боен пистолен на снимката
    но от фикции.бг толкоз

    Коментиран от #8

    12:33 26.10.2025

  • 8 Отец инжинер Петка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Не бе, преправен е на въздушен.

    12:48 26.10.2025