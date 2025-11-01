Убийство в София, извършителят се издирва

Тежко криминално деяние е извършено тази нощ в София. По информация на агенция БЛИЦ става въпрос за убийство.
Много онлайн потребители сигнализираха в социалните мрежи, че тази нощ е имало криминална полиция в центъра на София и голям район е бил отцепен.
Злополучното място, където е станало убийството, е улица „Цар Симеон“ в близост до пресечката с булевард „Инженер Иван Иванов“, съобщават още от БЛИЦ.
В денонощен магазин за алкохол и цигари в района мъж е извършил криминалното деяние, а след това е избягал.
На място са пристигнали осем полицейски автомобила и бус на криминалистичната лаборатория.
Все още няма повече информация за причините за убийството и коя е жертвата.
Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва.
2 Хаха
08:37 01.11.2025
3 Ченгелин
08:37 01.11.2025
4 Очаквам
08:38 01.11.2025
5 Щерев
08:38 01.11.2025
6 ИВАН
Коментиран от #10, #20
08:41 01.11.2025
9 Пристгнали
08:44 01.11.2025
10 Българин
До коментар #6 от "ИВАН":Ами то днес е ден на будителите и те се разшаваха като оси лятно време.Да изчакаме да свърши денят и да направим равносметка колко са щетите днес.
08:45 01.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Гост":Те нямат касови апарати.Тези магазини са прикритие на трафик на хора и наркотици
Коментиран от #12, #26
08:46 01.11.2025
12 Пенчо доктора
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Так си е и са с "полицейски"чадър за по сигурно че парите ще стигнат до върховете на местноста.
08:47 01.11.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #22
08:54 01.11.2025
14 Любовна
09:01 01.11.2025
15 12340
09:01 01.11.2025
16 и защо
Каква нужда отразяват тези обекти?
След 10 часа без алкохол.
Коментиран от #21
09:04 01.11.2025
17 Димитър
09:14 01.11.2025
18 Инквизицията
09:21 01.11.2025
19 дознателка
09:26 01.11.2025
20 Хайл 14/88
До коментар #6 от "ИВАН":Това е заради сатанинския хелуин.празнувал е подобаващо и нагледно
09:27 01.11.2025
21 Механик
До коментар #16 от "и защо":Винаги съм се чудил, как може да има хора, които никак не мислят?
Който иска да пие, ще пие, дори и алкохола да се продава само един час дневно. Какво му пречи да си купи 3 бутилки за деня?
За пример давам наркотиците. Те са съвсем забранени, а хората намират начин да си ги набавят.
Понятно ли обясних или да го направя като за особено надарени?
09:29 01.11.2025
22 яшаре
До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":затова ли си пъаше по-надълбоко?
Коментиран от #24
09:31 01.11.2025
23 Ценко
09:32 01.11.2025
24 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #22 от "яшаре":След като влезе и звучно мазно в разработеният ТИ вход
Коментиран от #25
09:32 01.11.2025
25 яшаре
До коментар #24 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":цял живот все ти влизаше мазно.особено от саветските другаре🤡 пак баба цола та работеше с пръста
09:35 01.11.2025
26 Гост
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Защо купуваш тогава от тях?
09:54 01.11.2025