Убийство в София, извършителят се издирва

Тежко криминално деяние е извършено тази нощ в София. По информация на агенция БЛИЦ става въпрос за убийство.

Много онлайн потребители сигнализираха в социалните мрежи, че тази нощ е имало криминална полиция в центъра на София и голям район е бил отцепен.

Злополучното място, където е станало убийството, е улица „Цар Симеон“ в близост до пресечката с булевард „Инженер Иван Иванов“, съобщават още от БЛИЦ.

В денонощен магазин за алкохол и цигари в района мъж е извършил криминалното деяние, а след това е избягал.

На място са пристигнали осем полицейски автомобила и бус на криминалистичната лаборатория.

Все още няма повече информация за причините за убийството и коя е жертвата.

Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва.