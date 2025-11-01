Новини
Убийство в София, извършителят се издирва

Убийство в София, извършителят се издирва

1 Ноември, 2025 08:23 9 046 26

Мъж на около 50 години е убил жертвата в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон" и после е избягал

Убийство в София, извършителят се издирва - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежко криминално деяние е извършено тази нощ в София. По информация на агенция БЛИЦ става въпрос за убийство.

Много онлайн потребители сигнализираха в социалните мрежи, че тази нощ е имало криминална полиция в центъра на София и голям район е бил отцепен.

Злополучното място, където е станало убийството, е улица „Цар Симеон“ в близост до пресечката с булевард „Инженер Иван Иванов“, съобщават още от БЛИЦ.

В денонощен магазин за алкохол и цигари в района мъж е извършил криминалното деяние, а след това е избягал.

На място са пристигнали осем полицейски автомобила и бус на криминалистичната лаборатория.

Все още няма повече информация за причините за убийството и коя е жертвата.

Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва.


Оценка 4.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    28 5 Отговор
    От афганистанските лекари и инженери ще е.

    08:37 01.11.2025

  • 3 Ченгелин

    17 4 Отговор
    Чакай само да изтрезнея от снощният запой в скъпата дискотека със скъпия прах за нос…все пак и аз не вярвам колко ми е висока заплатата…

    08:37 01.11.2025

  • 4 Очаквам

    12 2 Отговор
    Да излезе цял филм от историята

    08:38 01.11.2025

  • 5 Щерев

    34 2 Отговор
    Престъпленията е българия намаляват защото са увеличили заплатите на "полицаите"с 50 %.

    08:38 01.11.2025

  • 6 ИВАН

    24 1 Отговор
    Много будители се навъдиха, и такива са резултатите.

    Коментиран от #10, #20

    08:41 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пристгнали

    18 3 Отговор
    цели осем буса...... Пълни или празни е все тая .

    08:44 01.11.2025

  • 10 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИВАН":

    Ами то днес е ден на будителите и те се разшаваха като оси лятно време.Да изчакаме да свърши денят и да направим равносметка колко са щетите днес.

    08:45 01.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Те нямат касови апарати.Тези магазини са прикритие на трафик на хора и наркотици

    Коментиран от #12, #26

    08:46 01.11.2025

  • 12 Пенчо доктора

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Так си е и са с "полицейски"чадър за по сигурно че парите ще стигнат до върховете на местноста.

    08:47 01.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 3 Отговор
    Липсата на банани довежда до това !

    Коментиран от #22

    08:54 01.11.2025

  • 14 Любовна

    5 2 Отговор
    драма приключила с разстрел .

    09:01 01.11.2025

  • 15 12340

    0 0 Отговор
    Жена е убитата.

    09:01 01.11.2025

  • 16 и защо

    12 8 Отговор
    в София трябва да имаме денонощни магазини за алкохол и цигари?
    Каква нужда отразяват тези обекти?
    След 10 часа без алкохол.

    Коментиран от #21

    09:04 01.11.2025

  • 17 Димитър

    10 6 Отговор
    И на кой са нужни тези денонощни магазини ? Развъдници на спекула и далавери

    09:14 01.11.2025

  • 18 Инквизицията

    8 3 Отговор
    Когато почнете да горите убийците на клада публично и излъчвате на живо по твлевизията тогава ще спрат убийствата.

    09:21 01.11.2025

  • 19 дознателка

    4 2 Отговор
    Щом още не знаете коя е жертвата значи има нещо и се ослушвате.Взема се отпечатък и се проверява картотеката.Никой не убива редовен гражданин ей така,за кеф.

    09:26 01.11.2025

  • 20 Хайл 14/88

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ИВАН":

    Това е заради сатанинския хелуин.празнувал е подобаващо и нагледно

    09:27 01.11.2025

  • 21 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "и защо":

    Винаги съм се чудил, как може да има хора, които никак не мислят?
    Който иска да пие, ще пие, дори и алкохола да се продава само един час дневно. Какво му пречи да си купи 3 бутилки за деня?
    За пример давам наркотиците. Те са съвсем забранени, а хората намират начин да си ги набавят.
    Понятно ли обясних или да го направя като за особено надарени?

    09:29 01.11.2025

  • 22 яшаре

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    затова ли си пъаше по-надълбоко?

    Коментиран от #24

    09:31 01.11.2025

  • 23 Ценко

    0 0 Отговор
    Такива на неща по пернишките села стават всяка нощ но никой не съобщава , кмета в кръчмата селянина с пушката работи .

    09:32 01.11.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "яшаре":

    След като влезе и звучно мазно в разработеният ТИ вход

    Коментиран от #25

    09:32 01.11.2025

  • 25 яшаре

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    цял живот все ти влизаше мазно.особено от саветските другаре🤡 пак баба цола та работеше с пръста

    09:35 01.11.2025

  • 26 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Защо купуваш тогава от тях?

    09:54 01.11.2025