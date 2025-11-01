Новини
Още за убийството в София: Жертвата е жена, собственичка на магазин. Извършителят е бивш партньор

1 Ноември, 2025 09:32 1 736 14

При конфликт мъжът извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат.

Още за убийството в София: Жертвата е жена, собственичка на магазин. Извършителят е бивш партньор - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена, собственичка на магазин, беше убита тази нощ в центъра на София, съобщават от "24 часа". Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. " Инж. Иван Иванов". Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопрестъплението.

Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ходи

    16 0 Отговор
    си човека с пищов из нощна София и на бърза ръка си решава проблемите .

    09:41 01.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 19 Отговор
    Поредната мистрия дала фира. Загуба никаква.

    09:41 01.11.2025

  • 3 Механик

    7 3 Отговор
    Мдааа! Точно преди малко под предната статия се бяха разпищолили двама, че трянвало да се забрани да се продава алкохол след 10 часа.
    Кво ще кажат същите тия? Бях ли прав като ги нарекох немислещи индивиди?

    Коментиран от #13

    09:46 01.11.2025

  • 4 Коментар

    14 2 Отговор
    Вижте цените в магазините. Очаквам скоро и убийство в Кауфланд. Онзи полуолигифрен с очилата трябваше да застрелват , който уж следи някакви цени

    09:50 01.11.2025

  • 5 Преди

    8 2 Отговор
    Малко казах, че очаквам филм от тази история, но сбърках. Ще е сериал.

    Коментиран от #9

    09:53 01.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    7 8 Отговор
    Сменила го е с друг тъпкач, като преди това му е прибрала парите. Обичайното.

    09:59 01.11.2025

  • 7 Църквата като разрешава разводите и

    2 6 Отговор
    Абортите
    Ще има любовни триъгълници

    10:01 01.11.2025

  • 8 Ббпп

    2 3 Отговор
    100% е фен на уефски

    10:04 01.11.2025

  • 9 Добра идея

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Преди":

    Сюжета ще е еднакъв, само случаите няма да са свързани. Всеки ден нова серия.

    10:08 01.11.2025

  • 10 Курд Околянов

    0 1 Отговор
    Сега тоя ще има отношения с тъпкачи при бай Ставри. Защо му е трябвала тая глупост !?

    10:09 01.11.2025

  • 11 Партньрските разстрели

    1 2 Отговор
    са симптоми на кризата. И при предишната беше така.

    10:10 01.11.2025

  • 12 БАРС

    0 0 Отговор
    ТАКА Е МНОГО ЖЕНИ НЕ СЕ СПРЯХА ТО СМЯНА НА ПАРТНЬОРА СТАНА КАТО НОСНИТЕ КЪРПИЧКИ.ТОВА Е ПРОБЛЕМ НЕ МАЛЪК ЗА БЪЛГАРИЯ.ДА ПО ВЕСТНИЦИ Е СЕ ПИШЕ СЕСТО КОЯ ЧАЛГАДЖИЙКА ИЛИ АРТИСТКА ТА И ОТ ЗАПЪДНИТЕ ЧЕСТО ЧЕТА ОСОБЕННО ВЪВ ФАКТИ ПИШЕ ТЯ ВЕЧЕ ИМА НОВ ПАРТНЪОР ДО СЕБЕ СИ.ДО СЕГА НЕ ПРОЧЕТОХ НИ ЕДНА МТАТИЯ ,ЧЕ СЕ ОМЪЖИЛА ЗА ЕДИНСТВЕННАТА СИ ЛЮБОВ.ЗА ПРЕДАВАНЕТО ЕРГЕНЪТ ВСЕКИ ДЕН ЧЕТА КОЯ СЕ БУТНАЛА В КРЕВАТ НА УЧСТНИК ТА ТОВА Е МНОГО ГЛУПОВО ПРЕДАВАНЕ.ТЕ СИ ПРАВЯТ КЕФА ТАМ И ИМ ПЛАЩАТ ЗА ТОВА А ХОРАТА ИМ СЕ РАДВАТ.НИКЪДЕ ДО СЕГА НЕ ПРОЧЕТОХ СТАТИЯ ВЪВ ФАКТИ ДА СЕ ДЪРЖИ НА МОРАЛА.ЧЕСТНО ТО И ЗА ТОВА БЪЛГАРИЯ Е НА ТОВА ДЕРЕЖЕ.

    10:13 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    На Симеон са само арабски магазини.Не правят никакъв оборот а са за прикритие на трафик на хора и дрога.

    10:14 01.11.2025