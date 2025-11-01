Още за убийството в София: Жертвата е жена, собственичка на магазин. Извършителят е бивш партньор

Жена, собственичка на магазин, беше убита тази нощ в центъра на София, съобщават от "24 часа". Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. " Инж. Иван Иванов". Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопрестъплението.
Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ходи
09:41 01.11.2025
2 Данко Харсъзина
09:41 01.11.2025
3 Механик
Кво ще кажат същите тия? Бях ли прав като ги нарекох немислещи индивиди?
Коментиран от #13
09:46 01.11.2025
4 Коментар
09:50 01.11.2025
5 Преди
Коментиран от #9
09:53 01.11.2025
6 Данко Харсъзина
09:59 01.11.2025
7 Църквата като разрешава разводите и
Ще има любовни триъгълници
10:01 01.11.2025
8 Ббпп
10:04 01.11.2025
9 Добра идея
До коментар #5 от "Преди":Сюжета ще е еднакъв, само случаите няма да са свързани. Всеки ден нова серия.
10:08 01.11.2025
10 Курд Околянов
10:09 01.11.2025
11 Партньрските разстрели
10:10 01.11.2025
12 БАРС
10:13 01.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
10:14 01.11.2025