Продължава издирването на единия от двамата избягали снощи от затворническото общежитие в Ловеч, предаде БНР.
Сигналът за бягството на двамата 21-годишни младежи от затворническото общежитие в Ловеч е подаден в 18 ч. Час по-късно единият от тях е заловен на територията на града, а издирването на другия продължава. За няколко часа полицията блокира изходите на града, но най-вероятно избягалият затворник вече е напуснал Ловеч и търсенето му продължава и в околностите.
Двамата младежи са излежавали леки присъди за кражби и до изтърпяването на наказанията им са оставали по няколко месеца.
Директорът на ловешкия затвор Пламен Хинков отказа да коментира как се е стигнало до бягството им от затворническото общежитие.
Инцидентът се разследва под ръководството на окръжната прокуратура.
Още търсят един от избягалите затворници в Ловеч
3 Ноември, 2025 02:52
Съратникът му бе заловен на територията на града само час след бягството
