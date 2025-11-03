Новини
Още търсят един от избягалите затворници в Ловеч

3 Ноември, 2025 02:52, обновена 3 Ноември, 2025 02:56 322 2

Съратникът му бе заловен на територията на града само час след бягството

Снимка: БГНЕС
Продължава издирването на единия от двамата избягали снощи от затворническото общежитие в Ловеч, предаде БНР.

Сигналът за бягството на двамата 21-годишни младежи от затворническото общежитие в Ловеч е подаден в 18 ч. Час по-късно единият от тях е заловен на територията на града, а издирването на другия продължава. За няколко часа полицията блокира изходите на града, но най-вероятно избягалият затворник вече е напуснал Ловеч и търсенето му продължава и в околностите.

Двамата младежи са излежавали леки присъди за кражби и до изтърпяването на наказанията им са оставали по няколко месеца.

Директорът на ловешкия затвор Пламен Хинков отказа да коментира как се е стигнало до бягството им от затворническото общежитие.

Инцидентът се разследва под ръководството на окръжната прокуратура.


България
  • 1 Оня с коня

    0 0 Отговор
    тия затвори са станали на спа център бе като е затворник ще лежи във затвора а не във общежитие като студент, тия на почивка ли са или във затвора? евемм ти тъъпата държава сме

    03:00 03.11.2025

  • 2 Оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    03:00 03.11.2025