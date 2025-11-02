Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Полицията е на крак

Новини
2 Ноември, 2025 21:04

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили

Мария Атанасова

Двама затворници са избягали от затворническото общежитие в Ловеч. Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 часа тази вечер, потвърдиха за bTV от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Единият от избягалите вече е задържан, а другият все още се издирва.

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.

Двамата затворници са били на лек режим.


Ловеч / България
  • 1 Ало,сайта?

    7 0 Отговор
    Няма нужда да повтаряте текста по 100 пъти. Разбрахме от първият път.

    Коментиран от #8

    21:12 02.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    ЗО е открит тип пандла и се разчита на съвестта на пандизчиите на финала на присъдата им.

    Сега ще си излежават остатъка в корпуса на панделата и може да има бонус джак пот.

    21:16 02.11.2025

  • 3 двама чакат отдавна

    6 0 Отговор
    единият е в банкя а другият в хотел берлин..... и стотици от бандата им навред

    Коментиран от #7

    21:19 02.11.2025

  • 4 Яшар

    1 0 Отговор
    ...баща ми беше в затвора в Ловеч ...Абе

    Коментиран от #5

    21:24 02.11.2025

  • 5 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    И дядо беше ....не за кражба ..за друго

    21:25 02.11.2025

  • 6 Да,бе

    1 0 Отговор
    Излезли са да празнуват Хелоуин,прасето мазно и тиквата интелигентна,та дрънка...

    21:28 02.11.2025

  • 7 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "двама чакат отдавна":

    По вероятно е да са хиляди от бандите им

    21:29 02.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спа център с водопад

    0 0 Отговор
    Те тия затвори станали като спа центрове

    Затворниците си ходят където си искат какво е това лек режим? Тои вддъв затвора ли е на спа център ли е?

    22:23 02.11.2025