Изправят пред съда единия от избягалите затворници в Ловеч

Единият от двамата избягали на 2 ноември от затворническото общежитие в Ловеч се изправя днес пред съда заради бягството, предаде БНР.
Районната прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу единия от двамата избягали на 2 ноември от затворническото общежитие 21-годишни младежи. Делото е насрочено за 14.30 ч.
Двамата излежаваха леки присъди за кражби, но избягаха от общежитието на 2 ноември вечерта.
Единият от бегълците беше заловен само час след бягството в близост до затвора, а другият - в ранните часове на 3 ноември в двора на необитаема къща на централния булевард "България" в Ловеч. Преди това полицията беше блокирала изходите на града, а в акцията тогава участваха над 40 служители на реда.
10 Ноември, 2025 04:58, обновена 10 Ноември, 2025 05:02 377 1
