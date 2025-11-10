Новини
Крими »
Изправят пред съда единия от избягалите затворници в Ловеч

Изправят пред съда единия от избягалите затворници в Ловеч

10 Ноември, 2025 04:58, обновена 10 Ноември, 2025 05:02 377 1

  • ловеч-
  • затворници-
  • бягство-
  • съд

Делото е насрочено за 14.30 ч.

Изправят пред съда единия от избягалите затворници в Ловеч - 1
Снимка: mjs.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единият от двамата избягали на 2 ноември от затворническото общежитие в Ловеч се изправя днес пред съда заради бягството, предаде БНР.

Районната прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу единия от двамата избягали на 2 ноември от затворническото общежитие 21-годишни младежи. Делото е насрочено за 14.30 ч.

Двамата излежаваха леки присъди за кражби, но избягаха от общежитието на 2 ноември вечерта.

Единият от бегълците беше заловен само час след бягството в близост до затвора, а другият - в ранните часове на 3 ноември в двора на необитаема къща на централния булевард "България" в Ловеч. Преди това полицията беше блокирала изходите на града, а в акцията тогава участваха над 40 служители на реда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Защо само единия ?

    05:05 10.11.2025