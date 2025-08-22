Обявен за издирване мъж избяга от шокова зала, след като катастрофира с тротинетка

Новини
22 Август, 2025 10:34 527 1

  • бягство-
  • шокова зала-
  • болница-
  • издирван

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

39-годишен варненец е самокатастрофирал с електрическа тротинетка в района на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, съобщиха от полицията.

Той е отведен в болница от екип на Спешна помощ, където е диагностициран с множество наранявания и настанен в шокова зала.

Мъжът, за когото служителите на реда установяват, че е обявен за издирване с Червена бюлетина, избягал от лечебното заведение.

Малко по-късно той е намерен, като в момента е под полицейска охрана в болницата.


  • 1 1488

    1 0 Отговор
    и мене тъй шефа на разградската хирургия Стефанов не ме пускаше да си ходя щото трябвало по спешност заради песьчинки у десния бъбрек да ме оперира за апендицит щото "ио бъбрек не се умирало"

    10:45 22.08.2025