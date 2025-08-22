Обявен за издирване мъж избяга от шокова зала, след като катастрофира с тротинетка

39-годишен варненец е самокатастрофирал с електрическа тротинетка в района на к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, съобщиха от полицията.
Той е отведен в болница от екип на Спешна помощ, където е диагностициран с множество наранявания и настанен в шокова зала.
Мъжът, за когото служителите на реда установяват, че е обявен за издирване с Червена бюлетина, избягал от лечебното заведение.
Малко по-късно той е намерен, като в момента е под полицейска охрана в болницата.
10:45 22.08.2025