Задържаха над 120 000 къса контрабандни цигари на МП Лесово

Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха 122 200 къса (6110 кутии) контрабандни цигари при две отделни проверки на влизащи в страната товарни автомобили. Те са превозвали различни стоки от Турция през България за други държави в Европейския съюз.

При единия от случаите на 03.11.2025 г. на МП Лесово пристига товарна композиция с чужда регистрация, управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно групажна стока от Турция за Нидерландия. Извършена е съвместна проверка на митническите служители със служителите на Гранична полиция, при която в товара са открити кашони с недекларирани общо 100 800 къса (5040 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол.

Други 21 400 къса (1070 кутии) контрабанди цигари са открити при митническа проверка също на товарен автомобил с чужда регистрация, който е пътувал от Турция за Белгия. Той е пристигнал на МП Лесово в края на месец октомври и водачът, турски гражданин, е декларирал, че превозва алуминиеви профили. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват кашони с цигари между декларираните стоки.

Контрабандните тютюневи изделия са задържани. На двамата водачи са съставени актове за установените административни нарушения по Закона за митниците.

От началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали над 3 500 000 къса контрабандни цигари и близо 400 кг тютюн за пушене и тютюн за наргиле. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити между декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи за държави в Западна Европа, където пазарните цени на тютюневите изделия са значително по-високи.