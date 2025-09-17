Новини
Митничари откриха над половин килограм златни накити в дамска чанта

Митничари откриха над половин килограм златни накити в дамска чанта

17 Септември, 2025 11:19 731 2

  • митничари-
  • златни накити-
  • мп лесово

Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали близо 19 кг контрабандни златни изделия

Митничари откриха над половин килограм златни накити в дамска чанта - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 510 грама златни накити и монети в дамска чанта на пътничка в лек автомобил.

Превозното средство с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 14.09.2025 г. на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Румъния. В автомобила са пътували семейство мъж и жена - турски граждани. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране. При последвалата митническа проверка, инспекторите откриват в дамската чанта на жената полиетиленови пликове с десетки недекларирани бижутерийни изделия – пръстени, гривни, обеци, колиета, както и 3 монети от жълт метал. Според извършената експертиза от вещо лице, изделията с общо тегло 510 грама са изработени от злато и са на стойност 78 574.90 лева.

Контрабандните златни изделия са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали близо 19 кг контрабандни златни изделия. Те са били укрити в личен багаж, в дрехи и по телата на водачи на превозни средства и пътници. Най-големият случай е от месец март, когато по тялото и в обувките на водач на товарен автомобил бяха открити рекордните 14.266 кг златни отливки.


  • 1 гдфгфдг

    3 1 Отговор
    хайде дамата в сливенския!

    11:21 17.09.2025

  • 2 А в Турца няма никакъв контрол

    0 0 Отговор
    Поне на аерогарата им на Истанбул е пълен караминьол.Бех там оня ден.

    12:35 17.09.2025