Митничари откриха над половин килограм златни накити в дамска чанта

Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 510 грама златни накити и монети в дамска чанта на пътничка в лек автомобил.

Превозното средство с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 14.09.2025 г. на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Румъния. В автомобила са пътували семейство мъж и жена - турски граждани. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране. При последвалата митническа проверка, инспекторите откриват в дамската чанта на жената полиетиленови пликове с десетки недекларирани бижутерийни изделия – пръстени, гривни, обеци, колиета, както и 3 монети от жълт метал. Според извършената експертиза от вещо лице, изделията с общо тегло 510 грама са изработени от злато и са на стойност 78 574.90 лева.

Контрабандните златни изделия са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали близо 19 кг контрабандни златни изделия. Те са били укрити в личен багаж, в дрехи и по телата на водачи на превозни средства и пътници. Най-големият случай е от месец март, когато по тялото и в обувките на водач на товарен автомобил бяха открити рекордните 14.266 кг златни отливки.