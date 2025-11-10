Новини
Какво е състоянието на жената, намушкана посред бял ден в Благоевград?

10 Ноември, 2025 08:38 993 7

  • жена-
  • намушкана-
  • благоевград-
  • полиция

Жертвата беше приета в изключително тежко състояние в МБАЛ – Благоевград, с прободни рани в областта на шията и гръдния кош

Какво е състоянието на жената, намушкана посред бял ден в Благоевград? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

37-годишната жена от Благоевград, която в петък беше нападната и намушкана с нож от бившия си приятел посред бял ден, остава в реанимация. Лекарите съобщават, че тя вече е в съзнание и контактна, но опасността за живота ѝ все още не е напълно отминала.

Жертвата беше приета в изключително тежко състояние в МБАЛ – Благоевград, с прободни рани в областта на шията и гръдния кош. Благодарение на бързата и професионална реакция на екипа, жената беше оперирана спешно и спасена.

„От вчера пациентката е екстубирана и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Контактна е и адекватна, но все още е рано да се каже, че е извън опасност“, поясни д-р Сашо Караджов от реанимацията. По думите му една от раните е преминала буквално на милиметри от сънната артерия – жизненоважен кръвоносен съд.

Жената е претърпяла две операции. Лекарите определят възстановяването ѝ като „истински късмет“, тъй като прободните рани в белия дроб са довели до тежък колапс, а раната на шията е можела да бъде фатална.

Извършителят на нападението, бившият ѝ приятел, е с повдигнато обвинение за предумишлен опит за убийство, извършен по особено жесток начин. Законът предвижда наказание между 15 и 20 години лишаване от свобода. В събота съдът постанови той да остане за постоянно в ареста.

Пострадалата е майка на две малки деца. Разследването по случая продължава, а очаква се в следващите седмици прокуратурата да внесе обвинителен акт.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Подобни новини


