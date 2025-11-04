Новини
Крими »
Арестуваха мъж, заплашвал с нож деца в София

Арестуваха мъж, заплашвал с нож деца в София

4 Ноември, 2025 17:34 724 6

  • непълнолетни-
  • нож-
  • осъждан

Мъжът е осъждан

Арестуваха мъж, заплашвал с нож деца в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа мъж, извършил хулигански действия, като размахвал нож към непълнолетни, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 октомври в 17,30 часа в ж.к. "Надежда“ в София, обвиняемият Ш.М. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и им казал: "Искате ли да ви наръгам?“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК, за което с предвижда наказание "лишаване от свобода“ до 2 години.

Мъжът е осъждан. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“. Състав на съда се е съгласи с искането и наложи най-тежката мярка за неотклонение на мъжа.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руzcрямиити

    1 2 Отговор
    иz трещеа от ойрото

    17:37 04.11.2025

  • 2 Цвете

    3 0 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ИМЕНАТА И СНИМКА НА ТОЗИ ИЗВРАТЕНЯК??? БАЯ МНОГО ВЗЕХА ДА СЕ РАЗХОЖДАТ, ПЛАШЕЙКИ ПРЕДИМНО ДЕЦА. МИНАЛАТА ГОДИНА ИМАШЕ ПОДОБЕН СЛУЧАЙ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА, ОКОЛО КОННАТА БАЗА. 😠👎👎👎👎💪

    Коментиран от #4

    17:43 04.11.2025

  • 3 Депортация

    3 0 Отговор
    за тоя. Няма как да е българин ако името му започва с Ш.

    Коментиран от #5

    17:48 04.11.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    снимката е на статията

    17:58 04.11.2025

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Депортация":

    Може бе , Шашо ....

    17:58 04.11.2025

  • 6 Ддд

    0 0 Отговор
    Ако беше в Америка, вече щяха да ядат сладко жито.

    18:12 04.11.2025