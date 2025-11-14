Барбутов и още трима отиват на съд

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийския градски съд (СГС) по разследване срещу бившия заместник- кмет на Столичната община Никола Барбутов, бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район “Люлин“. Това съобщиха от СГП. Обвиняемите са предадени на съд за общо осем престъпления. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

На Барбутов, Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24 юни в София участвали в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп, защото на 17 юни обещал на Георги Тодоров - кмет на столичния район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин". От своя страна Тодоров е трябвало да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Като заместник-кмет Барбутов е превишил властта си, като е провел разговори с Ивайло Кукурин – кмет на столичния район „Младост“, и с Георги Тодоров, в които им е обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми. В това Барбутов бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник-кмета на СО, присъствал на срещата му с Кукурин и се срещнал със зам.-кметове на район „Люлин“. На тях се е представил като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп за това, че на 5 юни предложил на Кукурин парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност на обществена поръчка за разширение на детска градина с възложител Кукурин, за да определи посочена от Рафаилов фирма да изпълни обществената поръчка.

Барбутов и Рафаилов са обвинени и в престъпления по служба, извършени между февруари и 17 юни тази година.

Обвинена в подкуп е и Пандова - през февруари 2025 г. предложила 2500 лева на Трифонов за това, че е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище в размер на 49 500 лева без ДДС.

Припомняме, че на 24 юни служители на Антикорупционната комисия претърсиха Столичната община. Действията на Комисията са вследствие на обявените данни за оказван натиск на кметовете на районите „Младост“ и „Люлин“ и двама общински съветници. Малко по-късно заместник-кметът на София Никола Барбутов в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ напусна сградата на Столичната община, придружаван от полиция. От Комисията за противодействие на корупцията съобщиха, че има трима задържани по случая и предстои прокуратурата да прецени какви процесуални мерки ще вземе спрямо тях. На следващия ден от СГП повдигхнаха обвинения на задържаните.