СГС даде ход на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Софийският градски съд (СГС) даде ход на делото в разпоредително заседание срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Заедно с него подсъдими са бившият областен управител Стоян Пасев и други служители на държавната администрация, съобщи бТВ.

Според обвинителния акт те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Щетите за бюджета на Европейския съюз (ЕС) се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет – на 675 475 евро.

На 1 декември 2025 г. Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.