СГС даде ход на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

28 Януари, 2026 16:50 416 3

  • сгс-
  • варна-
  • иван портних

Според обвинителния акт Портних и още няколко души са източили милиони левове от европейските фондове

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд (СГС) даде ход на делото в разпоредително заседание срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Заедно с него подсъдими са бившият областен управител Стоян Пасев и други служители на държавната администрация, съобщи бТВ.

Според обвинителния акт те са участвали в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Щетите за бюджета на Европейския съюз (ЕС) се оценяват на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителните щети за националния бюджет – на 675 475 евро.

На 1 декември 2025 г. Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 СГС даде ход на делото

    5 0 Отговор
    демек ще бъде прекратено поради липса на доказателства за злоупотреба
    както винаги

    16:52 28.01.2026

  • 2 Шмъркач

    3 0 Отговор
    Тоя е неможач

    16:58 28.01.2026

  • 3 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    2 0 Отговор
    Къде са лели ГЕРБ "Браво кмете" да обяснят руския гражданин портни какво ангелче е ?
    Постоянно надрусано, но пък грее като слънце. 🤣🤣🤣

    17:04 28.01.2026