Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи за NOVA адвокат Ина Лулчева.

Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.