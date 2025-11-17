Новини
Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор

17 Ноември, 2025 17:06 1 010 19

  • благомир коцев-
  • никола барбутов-
  • преместване-
  • арест-
  • софийски затвор

Информацията съобщи адвокат Ина Лулчева

Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи за NOVA адвокат Ина Лулчева.

Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ставри

    13 13 Отговор
    Ох на бате!

    17:12 17.11.2025

  • 2 Надзирател

    9 12 Отговор
    Първо ще посетят европейския клуб по дебати за правото на смяна на сексуалната ориентация.

    17:14 17.11.2025

  • 3 Соколовски

    9 15 Отговор
    Западното крило, вторият етаж вляво.При бай Ставри.Човекът е строг но справедлив.

    17:14 17.11.2025

  • 4 дедо

    11 14 Отговор
    след седмица ще ги пуснат това е нашето правосъдие много шум за нищо-всичко е кьор фишек

    17:15 17.11.2025

  • 5 Емили с Тротинетката

    9 6 Отговор
    Блазе им!Ще правят много кекс

    17:15 17.11.2025

  • 6 обективен

    14 2 Отговор
    А има десетки съдии и магистрати буквално за астрел !!

    17:19 17.11.2025

  • 7 честен ционист

    6 10 Отговор
    Преместете ги в килията на Навални в Омск.

    17:20 17.11.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    15 10 Отговор
    Това не е правосъдие, а политическа репресия по кремълско-анадолски образец !

    17:27 17.11.2025

  • 9 Гост

    15 6 Отговор
    Червена точка за главното джудже сарафчо пред господаря му пееф

    17:29 17.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 майор Михов

    5 9 Отговор
    Бай Ставри откога ги чака.
    С оповръщаното одеало.

    17:37 17.11.2025

  • 12 хоризонта

    5 7 Отговор
    Адвокат Лулчева отначало беше силна-вилна,а вече не е така.Трябва и Киро простото да вкарат да играят табла.Момчето на татко още не е платил онези 400хил.лв.които дължат на общината във вид на данъци.

    Коментиран от #19

    17:37 17.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пит

    4 6 Отговор
    Мястото на крадците е в затвора

    17:45 17.11.2025

  • 15 Да,бе

    4 0 Отговор
    Нашата правораздавателна система е абсолютно независима,но само към гражданите на републиката,които не и плащат ...

    17:49 17.11.2025

  • 16 Справедливо?

    2 3 Отговор
    Наблюдаваме "Иванчева"2.

    17:52 17.11.2025

  • 17 Е това е

    1 4 Отговор
    прекрасна новина. Квартал " Чайка" ,спокойно могат да паркира пред ресторант "Хоризонт" ,безплатно. Свобода за Варна.

    17:56 17.11.2025

  • 18 Така се прави при демокрацията, затвор с

    1 2 Отговор
    Репресиите продължават за сплашване на непослушните от опозицията.

    17:57 17.11.2025

  • 19 И Иванчева

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "хоризонта":

    беше взела известен от медиите адвокат Марковски , но женицата не му знаеше схемите и как "работи" . Същото и с Благомира Коцев - наема подобен вариант , разчитащ на някой , пърхащ из медиите..... Такива не работят за невинни , а за силните на деня и делят с прокуратура и съд !

    17:58 17.11.2025