Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи за NOVA адвокат Ина Лулчева.
Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.
По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.
1 Бай Ставри
17:12 17.11.2025
2 Надзирател
17:14 17.11.2025
3 Соколовски
17:14 17.11.2025
4 дедо
17:15 17.11.2025
5 Емили с Тротинетката
17:15 17.11.2025
6 обективен
17:19 17.11.2025
7 честен ционист
17:20 17.11.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
17:27 17.11.2025
9 Гост
17:29 17.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 майор Михов
С оповръщаното одеало.
17:37 17.11.2025
12 хоризонта
Коментиран от #19
17:37 17.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пит
17:45 17.11.2025
15 Да,бе
17:49 17.11.2025
16 Справедливо?
17:52 17.11.2025
17 Е това е
17:56 17.11.2025
18 Така се прави при демокрацията, затвор с
17:57 17.11.2025
19 И Иванчева
До коментар #12 от "хоризонта":беше взела известен от медиите адвокат Марковски , но женицата не му знаеше схемите и как "работи" . Същото и с Благомира Коцев - наема подобен вариант , разчитащ на някой , пърхащ из медиите..... Такива не работят за невинни , а за силните на деня и делят с прокуратура и съд !
17:58 17.11.2025