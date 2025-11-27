7 души са обвинени след акцията около "Исторически парк"

7 души са обвинени след акцията на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура, свързана с "Историческия парк", научи NOVA от свои източници. Те са задържани до 72 часа от прокурор. В събота прокуратурата ще поиска постоянен арест на всичките 7 обвиняеми. Разследвана е мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г., на територията на гр. София, гр. Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, участвали в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления.

„Арестувани са, мисля, че 5 души. Единият е счетоводителят, другият е адвокатът. Те трябва да правят ревизии към НАП и всички институции. Сега няма да могат - блокирана е цялата работа на всичко. Те са вътре в ареста, както и един служител на фирма, която се занимава с предмети на изкуството, и двама абсолютно външни човека, които нямат общо с нас”, посочи Ивелин Михайлов.

От прокуратурата обясниха, че при следствените действия били иззети различни документи, мобилни телефони и лаптопи.

От Софийската градска прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство за престъпна група. Вчерашните действия са били след разрешение от съда.

Село Неофит Рилски беше обградено от полиция и жандармерия в сряда. Край къщата на Ивелин Михайлов имаше най-много полицейско присъствие, но към момента полицейската лента вече я няма.

От СГП обясниха, че операцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупция. Предмет на разследването са обстоятелства, свързани с "Исторически парк" от 2013 до 2025 година.

По искане на наблюдаващия прокурор, Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания. Такива имаше във Варна, в село Неофит Рилски и в София.

“От КОНПИ двама души ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващите. Ние не приехме и те ми казаха, че някой ще излезе и ще почне да вдига разни обвинения. Днес са влезли и са взели телефона на жена ми. Детето ми е болно вкъщи. Влезли са в къщата на депутат, без да имат право да влязат. Нека първо да смъкнат имунитета, да си го направят по начин, по който трябва”, каза вчера Ивелин Михайлов пред NOVA.

На този етап няма информация и.ф. главен прокурор да е поискал имунитета на лидера на партия “Величие”.

„Има нелегитимен главен прокурор. Аз няма да си дам имунитета, защото няма кой да ми го иска реално в страната. Нека НС го гласува”, подчерта Ивелин Михайлов.

По време на обискът достъпът беше строго забранен, в началото не беше допуснат дори адвокатът на лидера на “Величие”. Местни хора споделиха, че са очаквали подобна акция.

“Аз си го обяснявам като добре планирана акция, която беше оповестена. Тя беше оповестена и от Ивелин Михайлов. Той имаше информация, даден му беше избор. Или влиза с партия "Величие" в управляващата коалиция и заема мястото на ИТН и е подвластен на партия “Мафия”, или ще последват арести”, каза Кристина Капитанова, която е един от инвеститорите. Според нея това е политическа репресия.

"За мен като за чужденка е много показно и много смешно това, което се случва", коментира Катерина Иванова, друг инвеститор.

"Аз присъствах лично на нахлуването в къщата, когато жената му беше сама вкъщи. Много добре се знае, че той е в Народното събрание, в къщата има болно 4-годишно дете", допълни тя.

Няма информация дали съпругата на Ивелин Михайлов е била задържана. Няколко от къщите на предполагаеми съдружници на лидера на “Величие”, също бяха обискирани, но в селото нямаше нито един изведен или арестуван.