7 души са обвинени след акцията около "Исторически парк"

27 Ноември, 2025 20:13 1 218 33

7 души са обвинени след акцията около "Исторически парк" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

7 души са обвинени след акцията на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура, свързана с "Историческия парк", научи NOVA от свои източници. Те са задържани до 72 часа от прокурор. В събота прокуратурата ще поиска постоянен арест на всичките 7 обвиняеми. Разследвана е мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г., на територията на гр. София, гр. Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, участвали в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления.

„Арестувани са, мисля, че 5 души. Единият е счетоводителят, другият е адвокатът. Те трябва да правят ревизии към НАП и всички институции. Сега няма да могат - блокирана е цялата работа на всичко. Те са вътре в ареста, както и един служител на фирма, която се занимава с предмети на изкуството, и двама абсолютно външни човека, които нямат общо с нас”, посочи Ивелин Михайлов.

От прокуратурата обясниха, че при следствените действия били иззети различни документи, мобилни телефони и лаптопи.

От Софийската градска прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство за престъпна група. Вчерашните действия са били след разрешение от съда.

Село Неофит Рилски беше обградено от полиция и жандармерия в сряда. Край къщата на Ивелин Михайлов имаше най-много полицейско присъствие, но към момента полицейската лента вече я няма.

От СГП обясниха, че операцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупция. Предмет на разследването са обстоятелства, свързани с "Исторически парк" от 2013 до 2025 година.

По искане на наблюдаващия прокурор, Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания. Такива имаше във Варна, в село Неофит Рилски и в София.

“От КОНПИ двама души ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващите. Ние не приехме и те ми казаха, че някой ще излезе и ще почне да вдига разни обвинения. Днес са влезли и са взели телефона на жена ми. Детето ми е болно вкъщи. Влезли са в къщата на депутат, без да имат право да влязат. Нека първо да смъкнат имунитета, да си го направят по начин, по който трябва”, каза вчера Ивелин Михайлов пред NOVA.

На този етап няма информация и.ф. главен прокурор да е поискал имунитета на лидера на партия “Величие”.

„Има нелегитимен главен прокурор. Аз няма да си дам имунитета, защото няма кой да ми го иска реално в страната. Нека НС го гласува”, подчерта Ивелин Михайлов.

По време на обискът достъпът беше строго забранен, в началото не беше допуснат дори адвокатът на лидера на “Величие”. Местни хора споделиха, че са очаквали подобна акция.

“Аз си го обяснявам като добре планирана акция, която беше оповестена. Тя беше оповестена и от Ивелин Михайлов. Той имаше информация, даден му беше избор. Или влиза с партия "Величие" в управляващата коалиция и заема мястото на ИТН и е подвластен на партия “Мафия”, или ще последват арести”, каза Кристина Капитанова, която е един от инвеститорите. Според нея това е политическа репресия.

"За мен като за чужденка е много показно и много смешно това, което се случва", коментира Катерина Иванова, друг инвеститор.

"Аз присъствах лично на нахлуването в къщата, когато жената му беше сама вкъщи. Много добре се знае, че той е в Народното събрание, в къщата има болно 4-годишно дете", допълни тя.

Няма информация дали съпругата на Ивелин Михайлов е била задържана. Няколко от къщите на предполагаеми съдружници на лидера на “Величие”, също бяха обискирани, но в селото нямаше нито един изведен или арестуван.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
  • 1 Майна

    15 12 Отговор
    Този малоумник го послушах малко пред ненормалните му поддръжници в Плевен
    Може ли да арестуват и още, стотици, ама те да не плашили..
    Що , бе, Фараона , от кво да се плашат- те не са мамели като теб
    Те са едни шарани..

    20:22 27.11.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    12 13 Отговор
    Хехехех вазелине, нали никой не бил арестуван бре!? 😃 Вчера така лъжеше. Хахаха вземиии скоро нема да си депутат със имунитет!

    20:23 27.11.2025

  • 3 Хипотетично

    11 7 Отговор
    Схема за имотни измами от десетина години и обиски днес за намиране на доказателства по измамите е доста необяснимо. Възможно е обискирането да е само просто формална процедура.

    20:24 27.11.2025

  • 4 Софиянец

    22 8 Отговор
    Ивелин Михайлов е единственият политик за 36 години, който обедня от политиката!

    20:24 27.11.2025

  • 5 Програмист

    20 7 Отговор
    Когато откажеш да си патерица така става

    20:26 27.11.2025

  • 6 Роберт ДеНиро жега

    3 12 Отговор
    Арестувайте 🍀 Парушева. Аз лично ще я разпитам в РПУ. Сами...двамата... разпит...😊

    Коментиран от #11

    20:26 27.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойко Българоубиец

    5 13 Отговор
    Като ми се репчи ще го смачкам 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:26 27.11.2025

  • 9 Юрист

    19 10 Отговор
    Заспали балгарета 36 години не разбрахте ли,че прокурватурата арестува само враговете на мафията

    20:27 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ивелин Михайлов

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Роберт ДеНиро жега":

    Искаш да си изгубиш девствеността най накрая ли

    Коментиран от #16

    20:28 27.11.2025

  • 12 Майна

    13 7 Отговор
    Нямал да участва на протести
    Нямал да гласува в Парламента
    Сутрин се регистрира само за заплата
    Очила субсидията..
    Борил се, бе, ха ха ха..

    Коментиран от #24

    20:31 27.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор
    Този май ще се озове в кауша или ще стане пислушен като кученце и в Парламента групата му ще гласува както и наредят.

    20:34 27.11.2025

  • 14 Майна

    12 5 Отговор
    Мислил , че били арестувани пет ..
    Мислил, разбирате ли, той информация няма..
    Хич не му и пука за гламавите ..
    Той не е подписвал нищичко, те да си сърбат попарата..
    Егати и чудото

    20:34 27.11.2025

  • 15 604

    6 6 Отговор
    а Ифчу що не са го закопчали?

    Коментиран от #18

    20:37 27.11.2025

  • 16 Роберт ДеНиро жега

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ивелин Михайлов":

    Нямам съмнение, че ще ми я докараш със червената Алфа Ромео 😉

    Коментиран от #17

    20:39 27.11.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Роберт ДеНиро жега":

    Щом до 50 още си девствен, такъв ще си останеш до гроб, шофьорче айде пускай с хамстера

    20:41 27.11.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "604":

    Защото има имунитет като депутат. Затова инвестира всичките си пари в реклама и пропаганда на Величие, за да се спаси като мине 4%

    Коментиран от #20

    20:41 27.11.2025

  • 19 Гост

    9 3 Отговор
    Гела се ги "разкрива" в "точния" момент. Как така се получава???? Загадка!!!!

    20:42 27.11.2025

  • 20 Майна

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "таксиджия 🚖":

    Инвестирал, ха ха ха - с кредитите на измамените
    Това , което е правил е престъпна имама на хора , сега доведени до отчаяние!

    Коментиран от #23, #25

    20:45 27.11.2025

  • 21 Майна

    5 6 Отговор
    Боклул- зачернил хора!
    Дребен !
    Дребен!
    Когато направиш от нищожество Фараон!
    За какво говорим?

    20:48 27.11.2025

  • 22 Азз

    11 2 Отговор
    Четете внимателно - няма абсолютно нищо конкретно, а само общи приказки. Същото като с Коцев. Ще вдигнат шум, после Величие ще осъди държавата и прокуратурата в Страсбург, а ще плати народа.
    А в същото време прасетата са на пълен ол инкузив

    20:49 27.11.2025

  • 23 Бойко Българоубиец

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Догодина, аз ще ви доведа до отчаяние всичките 6 милиона балгарета 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:49 27.11.2025

  • 24 Азз

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Що, ББ и шиши колко време стоят в зала?

    20:52 27.11.2025

  • 25 Азз

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Кой ги доведе до отчаяние? Кой съсипа Исторически парк?

    20:54 27.11.2025

  • 26 Мдаа

    7 1 Отговор
    Щом случаят е от 2013, значи да чакаме развитие на водопадгейт след 12 години някъде.

    20:56 27.11.2025

  • 27 Нивелир Михайлов:

    5 6 Отговор
    Балъци якоо, как да не им вземеш паричките

    20:57 27.11.2025

  • 28 Бай Араб

    5 5 Отговор
    Дори с болно четири годишно дете Ивелин е в Народното събрание да се бори за интересите на Путин .Истинска копейка,но и той като Руди Гела не отива да се сражава срещу фашизма. и да стане активен борец против фашизъма.

    Коментиран от #29, #30

    21:06 27.11.2025

  • 29 Я се скрий

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Араб":

    Малоумник- че децата му имат вродени малформации, погледни- родителя!

    21:10 27.11.2025

  • 30 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Араб":

    Детето страда заради греховете на баща си! Божия работа. Знаеш ли колко хиляди измамени хора има от Ивелин? Изтеглили кредити, които не могат да плащат и дали му парите си.

    21:11 27.11.2025

  • 31 нфокли

    4 0 Отговор
    Прокурои КПК, всичките трябва да бъдат изритани от властта и да бъдат съдени и в затвора за злоупотреба с власт и обслужване на мафията ГЕРБ и Шишко. За каква корупция говорят след като Величие е в парламента от 6 месеца и не са вземали и 1 лев държавни пари??? Каква е тази поръчка??? Какво прави КПК в село Неофит Рилски, а в Банкя и заичарника и хотел Берлин, дето милиарди ограбиха дори не са споменали??? Лъжете българите за пореден път а мисирките маскарят хората по 2 за лев. Безсрамници, кого лъжете. Всичките сте за затвора. С такива лъжливи акции с които каляте хората нищо не печелите. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на Гибел. Ивелин Михайлов май не ви се продаде и задействахте бухалките, но да не се обърнат върху вас. Всеки българин ви разбира когато лъжете и маскарите някои по поръчка.

    21:19 27.11.2025

  • 32 Факт

    4 0 Отговор
    В България много трудно се успява, ако не си човек на някого с власт!

    21:27 27.11.2025

  • 33 Факти

    0 1 Отговор
    Това е ПР акция в полза на Ивелин и Величие. Вдигат им % за следващите избори и тогава вече ще станат патерица. Те и в момента са такава, но още играят лъжливата роля на опозиция. Маските падат когато му дойде времето.

    21:31 27.11.2025