Новини
Крими »
Таксиметров шофьор е с опасност за живота, намушкал го клиент

Таксиметров шофьор е с опасност за живота, намушкал го клиент

18 Ноември, 2025 12:06 391 7

  • намушкан-
  • таксиметров шофьор-
  • разград

В хода на предприетите незабавни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете

Таксиметров шофьор е с опасност за живота, намушкал го клиент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-годишен мъж от разградското село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 02.40 часа на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че по главен път I-2, близо до село Ушинци, по пътното платно се придвижва мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница.

При проведената беседа пострадалият успял да обясни, че около 01.30 часа същата нощ извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож.

Транспортиран е в МБАЛ-Разград, където е настанен в ОАИЛ с временна опасност за живота. В хода на предприетите незабавни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете.

След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на РУ-Разград. Таксиметровият автомобил е открит на територията на село Мортагоново.

По случая се води разследване за престъпление под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    2 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:13 18.11.2025

  • 2 Помисли си Щирлиц

    1 0 Отговор
    Путине, Бог те прости, клет бакшиш!

    12:14 18.11.2025

  • 3 Много се радваме

    1 0 Отговор
    За някаква Саяна. Малко и е

    12:14 18.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Клан

    0 0 Отговор
    недоклан .

    12:15 18.11.2025

  • 6 Телиш

    0 0 Отговор
    Много се радваме за някаква Саяна.

    12:15 18.11.2025

  • 7 Кариера

    1 0 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    12:16 18.11.2025