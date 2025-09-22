Новини
Мъжът, влязъл с взлом в медицински помещения в разградската болница, е 25-годишен, криминално проявен и осъждан

22 Септември, 2025 14:37 592 2

  • крадец-
  • разград-
  • болница

Това разкриха от полицията

Мъжът, влязъл с взлом в медицински помещения в разградската болница, е 25-годишен, криминално проявен и осъждан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжът, влязъл с взлом в медицински помещения в разградската болница, е 25-годишен, криминално проявен и осъждан от Варна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Той е установен като извършител на серия увреждания в град Разград. В ранните часове в съботния ден през вътрешен коридор на Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград мъжът достига до Отделението за трансфузионна хематология и взломява три врати, припомня БТА.

След това по улица „Иван Вазов“ пред Медицински център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети. Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица „Бели Лом“, след което стига до сградата на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – офис Разград и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността.

Нарушителят е задържан в Районното управление на полицията в Разград. По случая се води разследване за извършено престъпление, допълниха от Областната дирекция на МВР в Разград.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
