Начало на пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права - очакват се пледоарии. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.
Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътно - транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.
До момента Радева не е давала обяснения по делото.
1 Талибан
Бих.
08:40 20.11.2025
2 браво
Коментиран от #19
08:41 20.11.2025
3 Даниел
ПОЗОР
Коментиран от #4
08:42 20.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Какви пледоарии, сгазила е лука,
08:47 20.11.2025
6 1488
Трябва да ги изпепелим.
Политик след политик.
Полицай след полицай.
Чиновник след чиновник.
И наричате мен убиец ?
А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?
Те ни лъжат.
Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
Тези набоби.
Как ги мразя.
Наистина ги мразя.
08:47 20.11.2025
7 Гост
08:55 20.11.2025
8 Гост
08:59 20.11.2025
9 Сливенския затвор
09:20 20.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Я да питам
Къде се плицика в някое СПА?
Къде е Пепи Еврото. Наскоро един бивш колега каза преди месец- два се е виждал с него!
И тая фльорца нема да е задълго а затвора.
09:37 20.11.2025
13 те ми да да ама не
09:44 20.11.2025
14 Да,да
09:46 20.11.2025
15 Зарзават
Коментиран от #17
09:48 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Киро
10:02 20.11.2025
19 Само Минаващ
До коментар #2 от "браво":Не е в люлин, живее в толстой, даже роди и дете след инцидента... Дано има справедливост.
10:20 20.11.2025
20 Само аз ли мисля
12:16 20.11.2025
21 Пловдив
17:44 20.11.2025
22 Льотчика космонафт
19:03 20.11.2025
23 Топки
08:20 21.11.2025