Начало на пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

20 Ноември, 2025 08:36 1 934 23

  • симона радева-
  • георги семерджиев

До момента Радева не е давала обяснения по делото

Начало на пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права - очакват се пледоарии. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътно - транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.

До момента Радева не е давала обяснения по делото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Талибан

    15 3 Отговор
    Гледам снимката и какво да кажа...
    Бих.

    08:40 20.11.2025

  • 2 браво

    24 0 Отговор
    може да получи присъда . лъготеше много . прикриваше . зла престъпна люлинчанка . възможно е да е убиица . ще видим .

    Коментиран от #19

    08:41 20.11.2025

  • 3 Даниел

    46 0 Отговор
    Децата на хората изгниха,а тази още я изслушват!
    ПОЗОР

    Коментиран от #4

    08:42 20.11.2025

  • 5 Какви пледоарии, сгазила е лука,

    38 1 Отговор
    и да заминава в затвора!

    08:47 20.11.2025

  • 6 1488

    33 1 Отговор
    Трябва да ги избием.
    Трябва да ги изпепелим.

    Политик след политик.
    Полицай след полицай.
    Чиновник след чиновник.

    И наричате мен убиец ?
    А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?

    Те ни лъжат.
    Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
    Тези набоби.

    Как ги мразя.
    Наистина ги мразя.

    08:47 20.11.2025

  • 7 Гост

    27 0 Отговор
    Тая я обвиняват, а ония двамата, дето ескортира ха пияната и друсана мутра, ги пуснаха по живо, по здраво. Не виждам разликата между двете

    08:55 20.11.2025

  • 8 Гост

    31 0 Отговор
    Е тва са българските полицаи. Най-важното е да са близо до мутри, криминали и депутати разбира се.

    08:59 20.11.2025

  • 9 Сливенския затвор

    19 0 Отговор
    Там и е мястото

    09:20 20.11.2025

  • 12 Я да питам

    19 1 Отговор
    Къде е прокуроският син?
    Къде се плицика в някое СПА?
    Къде е Пепи Еврото. Наскоро един бивш колега каза преди месец- два се е виждал с него!
    И тая фльорца нема да е задълго а затвора.

    09:37 20.11.2025

  • 13 те ми да да ама не

    14 0 Отговор
    Очаква се да я оправдаят, като ония полицаи корумпета, които ескортираха оная мyтpa, койято изби хората на околовръстното!

    09:44 20.11.2025

  • 14 Да,да

    6 1 Отговор
    То така ще се пенсионира бившата служителка на МВР.

    09:46 20.11.2025

  • 15 Зарзават

    4 3 Отговор
    Само ,че оня нашарения е изкупна жертва а тази е карала колата и е причинила тежката катастрофа...но това няма кой да ви го каже, като сте облъчени.

    Коментиран от #17

    09:48 20.11.2025

  • 18 Киро

    6 1 Отговор
    Става да я опънеш, за нищо друго..

    10:02 20.11.2025

  • 19 Само Минаващ

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "браво":

    Не е в люлин, живее в толстой, даже роди и дете след инцидента... Дано има справедливост.

    10:20 20.11.2025

  • 20 Само аз ли мисля

    5 0 Отговор
    Че тая е селска кифла

    12:16 20.11.2025

  • 21 Пловдив

    1 0 Отговор
    Но комент ,бг. Полицейска черна дупка ..!!!????

    17:44 20.11.2025

  • 22 Льотчика космонафт

    0 0 Отговор
    Радева Радев все от падъци

    19:03 20.11.2025

  • 23 Топки

    1 0 Отговор
    Изглежда и се държи като ескорт моделите от инстаграма. Сбъркала е с избора на професията.

    08:20 21.11.2025