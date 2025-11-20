Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор

Бившата полицайка Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх” през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени, е осъдена на 5 години затвор.

Заседанието продължи повече от 8 часа. Според обвинението Радева носила стълба до дома на Семерджиев, като именно по нея той се качва до терасата на апартамента си.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години затвор на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.

Пред съда Семержиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.