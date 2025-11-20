Новини
Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор

20 Ноември, 2025 22:51 3 342 31

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх”

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата полицайка Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх” през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени, е осъдена на 5 години затвор.

Заседанието продължи повече от 8 часа. Според обвинението Радева носила стълба до дома на Семерджиев, като именно по нея той се качва до терасата на апартамента си.

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години затвор на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.

Пред съда Семержиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    45 1 Отговор
    Убавци, да ги сложите в съседни килии да си лафят

    22:53 20.11.2025

  • 2 Гошката

    31 0 Отговор
    Гошо на колко е осъден ?

    22:54 20.11.2025

  • 3 Малко

    43 1 Отговор
    и е, повече е по добре

    22:54 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мильо

    46 0 Отговор
    Милиционер да си в територията само предимства даже и престъпления.

    23:02 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Надзирател

    29 1 Отговор
    Ич не ме кефи да ча лас трим колежки. Ама нема да се лигавим-работата и дълга към родината го изискват!

    23:05 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анти

    32 2 Отговор
    В сливенския я чЕкНат вече

    23:08 20.11.2025

  • 11 Присъдата

    44 0 Отговор
    ефективна ли е, или условна? Дайте по-подробно инфо!

    23:11 20.11.2025

  • 12 Герп боклуци

    46 1 Отговор
    Нъм надзирателите в сливенския : внимавайте с тая, има опит със стълби, да не вземе да прекачи оградата и да избега

    Коментиран от #13

    23:11 20.11.2025

  • 13 Надзирател

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Герп боклуци":

    Днес един човек с яко чувство за хумор успя да ме разсмее :)

    23:16 20.11.2025

  • 14 ГОШО

    8 1 Отговор
    БРАВО ПАК ДА ПОМАГА В КАЧЕСТВОТО НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

    23:19 20.11.2025

  • 15 Цитатор

    21 0 Отговор
    Така каза Симона преди време: "Надявам се в най-скоро време истината да излезне наяве! След което всички да си сърбате попарата от написаното по мой адрес, без дори да сте запознати и да сте видяли нещо с очите си!".

    23:24 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мими смърта (отСливенския)

    24 1 Отговор
    Кака тази ще си я вземе за икономка. През деня ще слугува, през нощта ще облизнува.

    23:34 20.11.2025

  • 18 тома

    20 10 Отговор
    За една стълба 5 години затвор защото помагала на бандита жоро а бати бойко тиквата който укривал цветан крал милиарди народна пара нищо

    23:47 20.11.2025

  • 19 те ми да да ама не

    27 0 Отговор
    А сега си задайте въпроса ЗАЩО Прокуратурата поиска от Софийския районен съд
    двугодишна условна с четири години изпитателен срок за бившата полицайка Симона Радева!?!?

    23:52 20.11.2025

  • 20 Абсурдистан

    25 1 Отговор
    "Лицето" на родната полиция - пълна липса на морал. За такива като нея има измислен термин - укривателство. Всъщност е обикновено съучастие в престъпление.

    00:16 21.11.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор
    Озаптете си малко ентузиазма, това е на първа инстанция. Никой няма да влиза в сливенския...

    00:23 21.11.2025

  • 22 Ех , Симонче

    9 1 Отговор
    Можеше да ги излежиш удома, и да те храня с кренвирши през ден, а то какво стана. За една стълба на оня идиот ще търкаш ду ..то на студено.

    00:54 21.11.2025

  • 23 Рядко противна

    18 1 Отговор
    муцуна.
    Такива са днешните жени, пред теб мяу, мяу, зад тебе нож точи.
    Добивот!

    01:38 21.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не лесно

    5 3 Отговор
    Полицай зад решетките.
    Но има начин да се ожени да забременее и да си гледа дето в къщи. Плюс хубаво общежитие с право на излизане през деня. Има доста прегледи.

    Коментиран от #28

    04:03 21.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    5 2 Отговор
    От алчност

    05:03 21.11.2025

  • 28 Камион

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не лесно":

    Тя и Иванчева забременя, ама дали я пуснаха?
    За какошка, няма прошка!

    06:24 21.11.2025

  • 29 и последно

    4 0 Отговор
    Час преди тази статия пускате друга, в която пишете "Прокуратурата поиска от Софийския районен съд осъдителна присъда за бившата полицайка Симона Радева – двугодишна условна с четири години изпитателен срок."

    09:36 21.11.2025

  • 30 Най накрая

    0 1 Отговор
    Супер наглата джуревка,дето щеше да съди държавата, ще си получи заслуженото.

    10:55 21.11.2025

  • 31 аде

    0 0 Отговор
    Не става ясно дали ще лежи или не ?

    14:11 21.11.2025