Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор

Бившата полицайка Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа на бул. „Черни връх” през юли 2022 г., при която загинаха две млади жени, е осъдена на 5 години затвор.
Заседанието продължи повече от 8 часа. Според обвинението Радева носила стълба до дома на Семерджиев, като именно по нея той се качва до терасата на апартамента си.
На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години затвор на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.
Пред съда Семержиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
22:53 20.11.2025
2 Гошката
22:54 20.11.2025
3 Малко
22:54 20.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мильо
23:02 20.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Надзирател
23:05 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 анти
23:08 20.11.2025
11 Присъдата
23:11 20.11.2025
12 Герп боклуци
Коментиран от #13
23:11 20.11.2025
13 Надзирател
До коментар #12 от "Герп боклуци":Днес един човек с яко чувство за хумор успя да ме разсмее :)
23:16 20.11.2025
14 ГОШО
23:19 20.11.2025
15 Цитатор
23:24 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мими смърта (отСливенския)
23:34 20.11.2025
18 тома
23:47 20.11.2025
19 те ми да да ама не
двугодишна условна с четири години изпитателен срок за бившата полицайка Симона Радева!?!?
23:52 20.11.2025
20 Абсурдистан
00:16 21.11.2025
21 ДрайвингПлежър
00:23 21.11.2025
22 Ех , Симонче
00:54 21.11.2025
23 Рядко противна
Такива са днешните жени, пред теб мяу, мяу, зад тебе нож точи.
Добивот!
01:38 21.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не лесно
Но има начин да се ожени да забременее и да си гледа дето в къщи. Плюс хубаво общежитие с право на излизане през деня. Има доста прегледи.
Коментиран от #28
04:03 21.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
05:03 21.11.2025
28 Камион
До коментар #25 от "Не лесно":Тя и Иванчева забременя, ама дали я пуснаха?
За какошка, няма прошка!
06:24 21.11.2025
29 и последно
09:36 21.11.2025
30 Най накрая
10:55 21.11.2025
31 аде
14:11 21.11.2025